Veja vídeo

Com ajuda de câmera térmica, Notaer localiza casal naufragado na Baía de Vitória

Os dois ficaram à deriva após perderem o controle da moto aquática em que estavam, na noite desse sábado (13)

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 11:26

Um casal desapareceu na Baía de Vitória após perder o controle da moto aquática em que estava, na noite do último sábado (13). Eles foram localizados em uma boia de sinalização náutica, na direção da Ilha do Boi, graças ao imageador térmico (câmera com sensor de calor) do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), que foi acionado para as buscas.

De acordo com o Notaer, o casal realizava um passeio e caiu no mar. A empresa proprietária do equipamento detalhou que, após cerca de duas horas sem notícias dos dois, eles tentaram contato com as vítimas, mas sem sucesso. Eles também não sabiam qual a rota a dupla pretendia fazer, por isso, pediram ajuda do helicóptero.

Em cerca de 20 minutos, a aeronave conseguiu localizá-los. A corporação publicou um vídeo nas redes sociais que mostra a atuação da câmera com sensor de calor, que flagrou a mulher sentada em cima da boia, e o homem no mar, agarrado à estrutura (veja acima).

A equipe do Notaer enviou as coordenadas para a Marinha e um barco de pesca conseguiu retirar as duas vítimas do mar. Os dois foram entregues ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192). A corporação não deu detalhes sobre o estado de saúde deles.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta