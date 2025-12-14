Homem é esfaqueado pela esposa durante discussão em Pedro Canário
Publicado em 14/12/2025 às 18h28
Um homem foi esfaqueado pela esposa na madrugada deste domingo (14), no bairro Camata, em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima, de 29 anos, contou que estava bebendo na casa da mãe quando foi ferido pela mulher durante uma discussão. Ele foi atendido pelo Samu/192. Os militares fizeram buscas na região, mas a suspeita não foi localizada.
A Polícia Civil disse que o caso será investigado por meio da Delegacia de Polícia de Pedro Canário. Até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. A população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181, de forma anônima.