Homem é esfaqueado pela esposa durante discussão em Pedro Canário

Um homem foi esfaqueado pela esposa na madrugada deste domingo (14), no bairro Camata, em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima, de 29 anos, contou que estava bebendo na casa da mãe quando foi ferido pela mulher durante uma discussão. Ele foi atendido pelo Samu/192. Os militares fizeram buscas na região, mas a suspeita não foi localizada.