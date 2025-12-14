Mulher finge estar morta para se livrar de atirador em Pancas

Uma mulher, de 39 anos, precisou fingir estar morta para se livrar de um atirador no bairro Vila Verde, em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de sábado (13). Mesmo ferida após o ataque, ela esperou a saída do suspeito para procurar ajuda e ser levada a um hospital.

De acordo com boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, a confusão teria começado quando outra mulher foi procurar a vítima para acusá-la de ter feito uma denúncia à Polícia Militar Ambiental que resultou no recolhimento de alguns pássaros.

Enquanto as duas discutiam, um suspeito chegou ao local armado e atirou na vítima, que caiu no chão, fingindo estar morta. Assustada, a filha da mulher baleada, que também estava no local, fugiu para uma área de mata. Depois de atirar outras vezes, o homem foi embora em um Fiat Palio, saindo em alta velocidade.

Após a saída do atirador, a vítima se levantou e foi até uma lanchonete para pedir socorro. Ela estava ferida e foi socorrida pelo Samu/192, que a levou para um hospital em Águia Branca. Depois, foi transferida para o Hospital Silvio Avidos, em Colatina. O estado de saúde dela é estável.