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Norte do ES

Servidor do Saae morre atropelado por carreta na BR 101 em Sooretama

Vítima estava pilotando uma motocicleta na pista lateral e acabou atingido pelas rodas do veículo pesado após se chocar com a porta de um carro

Publicado em 13 de Fevereiro de 2025 às 15:58

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

13 fev 2025 às 15:58
Um motociclista de 60 anos, identificado como Manoel de Souza Barbosa, morreu em um acidente com uma carreta na tarde desta quinta-feira (13), no km 125 da BR 101, na via lateral, na zona urbana de Sooretama, no Norte do Espírito Santo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou a morte da vítima. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que o motociclista entra na rodovia, segundos antes de ser atingido pelas rodas da carreta (assista acima).
Em outro ângulo do vídeo, é possível observar que o motociclista tenta passar entre um Fiat Uno, que estava estacionado na lateral da BR 101, e uma carreta em movimento. No momento em que o motorista do carro abre a porta, o motociclista cai e vai parar debaixo das rodas da carreta. Em seguida, o condutor do Uno deixa o local. 
Acidente com morte na BR 101 Sooretama
Manoel de Souza Barbosa morreu no local Crédito: Montagem/A Gazeta
Em nota, a Eco101, concessionária que administra a rodovia, informou que foi acionada às 13h15, e que o trânsito fluiu em desvio para a pista marginal.
Servidor do Saae morre atropelado por carreta na BR 101 em Sooretama
Acidente com morte na BR 101 Sooretama
Ambulância da Eco101 foi ao local, mas a vítima não resistiu ao acidente em Sooretama Crédito: Leitor/A Gazeta
A Polícia Científica informou que foi acionada às 15h20, e que o corpo da vítima, um homem, foi encaminhado para a Secção Regional de Medicina Legal (SML), de Linhares, para ser necropsiado e, depois, liberado para os familiares.
A reportagem procurou a Polícia Civil, responsável pela investigação, que comunicou que a ocorrência ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Em resposta, a PRF informou que a ocorrência inicial (acidente em via federal) fica com corporação, mas ressaltou que a investigação do que ocasionou a morte é responsabilidade da Polícia Civil. ”Quando um acidente de trânsito resulta em morte, o condutor responsável pode ser investigado criminalmente. A responsabilização criminal busca apurar se o motorista agiu com negligência, imprudência ou imperícia — elementos que caracterizam o homicídio culposo no trânsito”, comunicou.
Em nota, a Prefeitura de Sooretama lamentou a morte do servidor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da cidade. Disse que Manoel "dedicou muitos anos de sua vida" ao município, prestando importante serviço no Saae". Finalizou dizendo que "a contribuição e dedicação jamais serão esquecidas", e ofereceu condolências aos familiares e amigos da vítima. 
Acidente com morte na BR 101 Sooretama
Carreta envolvida no acidente permaneceu no local Crédito: Leitor/A Gazeta
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) disse que o servidor foi vítima de um 'trágico acidente de trânsito'. Segundo o órgão, "Manoel tinha 60 anos e há 25 atuava como auxiliar operacional no Saae, cargo para o qual foi admitido mediante concurso público, no ano 2000. Era um servidor público de conduta irrepreensível, carismático, sempre alegre e sorridente, que desempenha suas funções com profissionalismo e dedicação", informou, por nota.
O prefeito de Sooretama Fernando Camiletti (Republicanos) informou que se presta assistência aos familiares do servidor e "se solidariza neste momento de dor e tristeza". Além disso, informou que decretou luto oficial de três dias no município.

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