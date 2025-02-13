Um motociclista de 60 anos, identificado como Manoel de Souza Barbosa, morreu em um acidente com uma carreta na tarde desta quinta-feira (13), no km 125 da BR 101, na via lateral, na zona urbana de Sooretama , no Norte do Espírito Santo . A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou a morte da vítima. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que o motociclista entra na rodovia, segundos antes de ser atingido pelas rodas da carreta (assista acima).

Em outro ângulo do vídeo, é possível observar que o motociclista tenta passar entre um Fiat Uno, que estava estacionado na lateral da BR 101, e uma carreta em movimento. No momento em que o motorista do carro abre a porta, o motociclista cai e vai parar debaixo das rodas da carreta. Em seguida, o condutor do Uno deixa o local.

Manoel de Souza Barbosa morreu no local Crédito: Montagem/A Gazeta

Em nota, a Eco101, concessionária que administra a rodovia, informou que foi acionada às 13h15, e que o trânsito fluiu em desvio para a pista marginal.

Your browser does not support the audio element. Servidor do Saae morre atropelado por carreta na BR 101 em Sooretama

Ambulância da Eco101 foi ao local, mas a vítima não resistiu ao acidente em Sooretama Crédito: Leitor/A Gazeta

A Polícia Científica informou que foi acionada às 15h20, e que o corpo da vítima, um homem, foi encaminhado para a Secção Regional de Medicina Legal (SML), de Linhares, para ser necropsiado e, depois, liberado para os familiares.

A reportagem procurou a Polícia Civil, responsável pela investigação, que comunicou que a ocorrência ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Em resposta, a PRF informou que a ocorrência inicial (acidente em via federal) fica com corporação, mas ressaltou que a investigação do que ocasionou a morte é responsabilidade da Polícia Civil. ”Quando um acidente de trânsito resulta em morte, o condutor responsável pode ser investigado criminalmente. A responsabilização criminal busca apurar se o motorista agiu com negligência, imprudência ou imperícia — elementos que caracterizam o homicídio culposo no trânsito”, comunicou.

Em nota, a Prefeitura de Sooretama lamentou a morte do servidor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da cidade. Disse que Manoel "dedicou muitos anos de sua vida" ao município, prestando importante serviço no Saae". Finalizou dizendo que "a contribuição e dedicação jamais serão esquecidas", e ofereceu condolências aos familiares e amigos da vítima.

Carreta envolvida no acidente permaneceu no local Crédito: Leitor/A Gazeta

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) disse que o servidor foi vítima de um 'trágico acidente de trânsito'. Segundo o órgão, "Manoel tinha 60 anos e há 25 atuava como auxiliar operacional no Saae, cargo para o qual foi admitido mediante concurso público, no ano 2000. Era um servidor público de conduta irrepreensível, carismático, sempre alegre e sorridente, que desempenha suas funções com profissionalismo e dedicação", informou, por nota.