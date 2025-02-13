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Carnaval 2025

Unidos da Piedade vai ocupar Sambão com cores, alegria e muitos gêmeos

Em seu aniversário de 70 anos, a maior campeã do carnaval capixaba vai em busca da vitória após 39 anos sem conquistar um título

Publicado em 13 de Fevereiro de 2025 às 14:06

Gabriela Maia

Gabriela Maia

Publicado em 

13 fev 2025 às 14:06
Unidos da Piedade desfila no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023
Casal de mestre-sala e porta-bandeira da Unidos da Piedade em desfile no Sambão do Povo Piedade no Crédito: Fernando Madeira
Celebrando a religiosidade afro-brasileira, a tradicional e mais antiga escola do Carnaval de VitóriaUnidos da Piedade, vai levar para o Sambão do Povo o enredo “Ibeji”, em uma homenagem a esse orixá, que representa a criança e a fertilidade. A "mais querida" promete mostrar, na avenida, um desfile colorido e com elementos que prometem transportar os foliões de volta à infância.
Fundada no bairro Piedade, localizado na região do Centro de Vitória, no ano de 1955, a agremiação comemora os seus 70 anos na avenida em busca do primeiro lugar no pódio após 39 anos sem vitórias. A escola carrega o título de maior campeã do carnaval capixaba e, atualmente, coleciona 14 títulos ao longo de sua trajetória. 
O carnavalesco Vitor Varsale conta que a escolha do enredo partiu de um olhar para a comunidade, considerando a relação com as religiões afro-brasileiras e a necessidade de valorizar um assunto que tem pouca visibilidade, além de combater a intolerância religiosa. “É trazer também esse lugar de responsabilidade social da escola de samba, de lançar luz sobre algumas questões. Nosso Estado ainda é marcado pela intolerância religiosa,” analisa.
"O orixá escolhido é protetor da criança, da vida, da infância, do nascimento, da fertilidade. É uma energia que a gente quer celebrar muito"
Vitor Varsale - Carnavalesco da Unidos da Piedade
O desfile da agremiação também vai representar a festa de São Cosme e Damião, comemorada em 27 de setembro e que  celebra  as crianças — data que ficou famosa pela tradição de se distribuir balas e doces. No sincretismo religioso — prática que relacionou os santos católicos com entidades e divindades das religiões afro-brasileiras —, Ibeji e São Cosme e Damião são figuras associadas por representarem gêmeos.
Por falar nisso, essa é uma das novidades da escola para este ano. Varsale conta que a Verde e Branco apostou em irmãos gêmeos idênticos como destaques espalhados pelas alas e alegorias da agremiação. “A gente vai ter um monte de gêmeos na avenida. Distribuímos os gêmeos em vários pontos do desfile, e várias alas vão ter a primeira fileira composta por gêmeos, além de alguns em carros alegóricos.”
Neste ano, a escola é a terceira a desfilar no Grupo Especial, no sábado, 22 de fevereiro. A Piedade vai levar para o Sambão 1.600 componentes divididos em 20 alas, três carros alegóricos, sendo um deles projetado para ser visto em 360°, dois tripés e um elemento cenográfico que vai compor a comissão de frente. 
"A gente celebra a ancestralidade através desses orixás e celebra, também, uma visão de futuro. O futuro do samba que está presente nas crianças"
Vitor Varsale - Carnavalesco da Unidos da Piedade
A expectativa do título vem junto à vontade de comemorar as sete décadas da agremiação.  “Seria um presente maravilhoso para a  comunidade poder celebrar 70 anos. E nada melhor do que voltar à nossa infância e celebrar de forma mais alegre e festiva possível”, completa o carnavalesco.

Ficha técnica

  • Escola: O Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Piedade
  • Fundação: 15/01/1955
  • Comunidades/Território: Piedade, Fonte Grande, Centro
  • Presidente: Jocelino Junior
  • Carnavalesco: Vitor Varsale
  • Enredo: Ibeji
  • Diretor de carnaval: Muriel Falcão e Thiara Pagani
  • Diretor-geral de harmonia: Karol Muniz e Lena Elpídio
  • Intérprete: Kleber Simpatia e Luiz Felipe
  • Mestre de bateria: Tereu (Mateus Mathias) 
  • Rainha de bateria: Nathy Messias
  • 1º Casal de mestre-sala e porta-bandeira: Julia Mariano e Vinicius Costa
  • Coreógrafo da comissão de frente: George Falcão e Ricardo Reis

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