Unidos da Piedade vai ocupar Sambão com cores, alegria e muitos gêmeos

Casal de mestre-sala e porta-bandeira da Unidos da Piedade em desfile no Sambão do Povo Piedade no Crédito: Fernando Madeira

Celebrando a religiosidade afro-brasileira, a tradicional e mais antiga escola do Carnaval de Vitória Unidos da Piedade , vai levar para o Sambão do Povo o enredo “Ibeji”, em uma homenagem a esse orixá, que representa a criança e a fertilidade. A "mais querida" promete mostrar, na avenida, um desfile colorido e com elementos que prometem transportar os foliões de volta à infância.

Fundada no bairro Piedade, localizado na região do Centro de Vitória, no ano de 1955, a agremiação comemora os seus 70 anos na avenida em busca do primeiro lugar no pódio após 39 anos sem vitórias. A escola carrega o título de maior campeã do carnaval capixaba e, atualmente, coleciona 14 títulos ao longo de sua trajetória.

O carnavalesco Vitor Varsale conta que a escolha do enredo partiu de um olhar para a comunidade, considerando a relação com as religiões afro-brasileiras e a necessidade de valorizar um assunto que tem pouca visibilidade, além de combater a intolerância religiosa. “É trazer também esse lugar de responsabilidade social da escola de samba, de lançar luz sobre algumas questões. Nosso Estado ainda é marcado pela intolerância religiosa,” analisa.

"O orixá escolhido é protetor da criança, da vida, da infância, do nascimento, da fertilidade. É uma energia que a gente quer celebrar muito" Vitor Varsale - Carnavalesco da Unidos da Piedade

O desfile da agremiação também vai representar a festa de São Cosme e Damião, comemorada em 27 de setembro e que celebra as crianças — data que ficou famosa pela tradição de se distribuir balas e doces. No sincretismo religioso — prática que relacionou os santos católicos com entidades e divindades das religiões afro-brasileiras —, Ibeji e São Cosme e Damião são figuras associadas por representarem gêmeos.

Por falar nisso, essa é uma das novidades da escola para este ano. Varsale conta que a Verde e Branco apostou em irmãos gêmeos idênticos como destaques espalhados pelas alas e alegorias da agremiação. “A gente vai ter um monte de gêmeos na avenida. Distribuímos os gêmeos em vários pontos do desfile, e várias alas vão ter a primeira fileira composta por gêmeos, além de alguns em carros alegóricos.”

Neste ano, a escola é a terceira a desfilar no Grupo Especial, no sábado, 22 de fevereiro. A Piedade vai levar para o Sambão 1.600 componentes divididos em 20 alas, três carros alegóricos, sendo um deles projetado para ser visto em 360°, dois tripés e um elemento cenográfico que vai compor a comissão de frente.

"A gente celebra a ancestralidade através desses orixás e celebra, também, uma visão de futuro. O futuro do samba que está presente nas crianças" Vitor Varsale - Carnavalesco da Unidos da Piedade

A expectativa do título vem junto à vontade de comemorar as sete décadas da agremiação. “Seria um presente maravilhoso para a comunidade poder celebrar 70 anos. E nada melhor do que voltar à nossa infância e celebrar de forma mais alegre e festiva possível”, completa o carnavalesco.

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