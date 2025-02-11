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Carnaval de Vitória

'Tente a Sorte!': Independentes de São Torquato se arrisca a jogar na avenida

A escola homenageia os 50 anos das apostas no Brasil e destaca a influência dos jogos de azar na cultura, no turismo e na economia

Publicado em 11 de Fevereiro de 2025 às 14:24

Nicoly Reis

Nicoly Reis

Publicado em 

11 fev 2025 às 14:24
Independentes de São Torquato leva cultura capixaba para o Sambão do Povo
Independentes de São Torquato leva cultura capixaba para o Sambão do Povo Crédito: Rodrigo Gavini
A Gazeta já está preparada para acompanhar os desfiles das escolas de samba do Grupo de Acesso A, no próximo dia 21. E você, já sabe a história e o enredo das agremiações? Hoje é dia de conhecer a Independentes de São Torquato. 
Penúltima a desfilar no Sambão do Povo na sexta-feira (21), a escola irá levar para a avenida o enredo "Tenta a sorte! Só ganha quem se arrisca a jogar", uma homenagem à Era do Ouro dos jogos no Brasil e aos 50 anos de apostas. O enredo destaca o papel importante dos jogos de azar na economia, no turismo e na cultura popular do país, tendo foco na sorte de ganhar.
Alegorias
A agremiação conta com mil componentes, distribuídos em 20 alas. O desfile foi dividido em setores temáticos: o primeiro apresenta as várias formas de jogar e apostar, com a comissão de frente representando a nobreza e o poder dos reis e rainhas do xadrez. O segundo setor explora a ligação entre fé e jogo, enquanto o terceiro setor celebra os 50 anos de história da escola.
O carro abre-alas, intitulado “Quem arrisca não petisca”, trará o símbolo da escola em posição de ataque, representando de forma lúdica as várias maneiras de jogar.
Para marcar o cinquentenário da Independentes de São Torquato, a terceira alegoria será uma grande festa da escola, com destaque para a águia dourada, símbolo de poder, sabedoria e renovação.
Expectativas
O presidente da escola, Wilton Quadros, promete um desfile repleto de brilho e com alegorias inovadoras. Como a Independentes será a penúltima a desfilar, a equipe se concentrou em detalhes visuais impactantes, garantindo um grande espetáculo, mesmo com a possibilidade de atravessar a avenida à luz do sol.
"Nossa mensagem principal é 'se você acreditar, jogar pode ser só uma brincadeira de sempre vencer'. E teremos uma surpresa especial na avenida, um personagem diferente que o público não pode perder"
Wilton Quadros - Presidente da escola de samba
História da agremiação
O Grêmio Recreativo Escola de Samba Independentes de São Torquato é do município de Vila Velha e surgiu do antigo bloco Caveira, fundado no início dos anos 1950. Mas, como escola de samba, foi criado no ano de 1974 após ganhar concursos oficiais de blocos de Vitória e Vila Velha.
A escola já foi seis vezes campeã do carnaval capixaba:
  • 1981 - Campeã com o enredo: Festas e folguedos populares do Brasil
  • 1982 - Campeã com o enredo: Liberdade, liberdade Brasil
  • 1983 - Campeã com o enredo: Brasil, terra da gente
  • 1991 - Campeã com o enredo: Sinfonia de um espectro
  • 1992 - Campeã com o enredo: A hora e a vez na terra do descaso
  • 2019 - Campeã com o enredo: O bar e o sonho. Terra de todas as gentes. Deixa quem quiser falar, a Independentes vai cantar!
Ficha Técnica
  • Escola: Independentes de São Torquato 
  • Fundação: 01/02/1974
  • Cores: Vermelho e branco
  • Símbolo: Águia
  • Comunidades: São Torquato
  • Presidente: Wilton Quadros
  • Carnavalesco: Maycon Souza e Robson Lima
  • Enredista: Maycon Souza e Robson Lima
  • Enredo: Tenta a sorte! Só ganha quem se arrisca a jogar
  • Diretor de carnaval: Jhonathan Falcão e Rodrigo Oliveira
  • Diretores de harmonia: Orlaine de Sá
  • Intérprete Oficial: Diego Nascimento e Vlad Aks
  • Mestre de bateria: Leonard Bezerra e Renato Costa
  • Rainha de bateria: Keyciane Rodnitzky
  • Madrinha de bateria: Annelise Gama
  • 1º Casal de mestre-sala e porta-bandeira: Yuri de Souzah e Denadir Garcia
  • Coreógrafo comissão de frente: Andrezinho Castro
  • Componentes: 1000
  • N° de alas: 20
  • N° de alegorias: 3

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