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Esquentando os tamborins

MUG põe fé no santo guerreiro na luta pelo tricampeonato do Carnaval de Vitória

Videocast Tá na Mesa, em parceria com A Gazeta, traz as novidades do Leão da Glória para o desfile do Grupo Especial no próximo dia 22

Publicado em 11 de Fevereiro de 2025 às 07:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2025 às 07:00
A atual bicampeã do Carnaval de Vitória pede passagem e traz como tema São Jorge, o santo guerreiro, para ir busca do tão sonhado tricampeonato. As novidades da Mocidade Unida da Glória (MUG) para o desfile no Sambão do Povo estão no novo episódio do videocast Tá na Mesa, em parceria com A Gazeta. A série especial traz como convidados os representantes das escolas de samba dos Grupos A e Especial, que contam detalhes do que preparam para a avenida nos dias 21 e 22 de fevereiro.
"Vamos buscar (o tricampeonato) na fé. Não pode ser apenas na pluma, no paetô e no brilho. Tem que ter a fé, tem que ter a vela acesa, tem que ter a espada de São Jorge. Por isso, a gente escolheu esse tema", explica o carnavalesco da escola, Peterson Alves, que participou da entrevista ao lado do diretor administrativo Patrick Rocha. Com o enredo "O guerreiro da capa encarnada, Jorge do povo brasileiro", a MUG é a quarta escola a desfilar no sábado (22). Confira a entrevista no vídeo a seguir.

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