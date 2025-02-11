MUG põe fé no santo guerreiro na luta pelo tricampeonato do Carnaval de Vitória

"Vamos buscar (o tricampeonato) na fé. Não pode ser apenas na pluma, no paetô e no brilho. Tem que ter a fé, tem que ter a vela acesa, tem que ter a espada de São Jorge. Por isso, a gente escolheu esse tema", explica o carnavalesco da escola, Peterson Alves, que participou da entrevista ao lado do diretor administrativo Patrick Rocha. Com o enredo "O guerreiro da capa encarnada, Jorge do povo brasileiro", a MUG é a quarta escola a desfilar no sábado (22). Confira a entrevista no vídeo a seguir.