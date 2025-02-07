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Carnaval de Vitória 2025

Do frevo ao circo, Império de Fátima vai celebrar a arte popular no Sambão

Escola de Samba exaltará diversas expressões da arte brasileira e também os artistas que levam cultura e alegria pelo país no desfile do dia 21, pelo Grupo A

Publicado em 07 de Fevereiro de 2025 às 16:33

Nicoly Reis

Nicoly Reis

Publicado em 

07 fev 2025 às 16:33
Império de Fátima foi a quinta escola a desfilar no Sambão do Povo
Império de Fátima vai ser a segunda escola a desfilar pelo Grupo A Crédito: Vitor Jubini
Atenção, foliões! A contagem regressiva começou! Em breve, as escolas do Grupo de Acesso A atravessarão a avenida no Carnaval de Vitória. Chegou a hora de conhecer o que a Império de Fátima levará ao Sambão do Povo, no dia 21 de fevereiro.
Com o enredo “Arte Popular da Corte Imperial”, a escola será a segunda a desfilar, trazendo uma homenagem às manifestações culturais brasileiras, como o maracatu, folia de reis, frevo, arte circense e, claro, o carnaval.
A agremiação destaca que, por ser um país continental, o Brasil recebeu influências artísticas de diversas regiões, resultando em um estilo único e diversificado. Essas tradições foram sendo transmitidas de geração em geração, formando uma espécie de dinastia artístico-cultural, em que é possível identificar as matrizes ancestrais em cada festejo e apresentação.
Com mais de mil componentes, quatro alegorias e quinze alas, a Império de Fátima organizou seu desfile em quatro setores, abordando as influências da herança cigana para a arte circense, as manifestações culturais a partir da fé, as matérias-primas utilizadas na confecção de artesanatos, até chegar na maior manifestação cultural do Brasil, o carnaval.
A comissão de frente terá coreografia assinada por Lucciano Coelho, que já trabalhou com a Imperatriz do Forte e a Independente de São Torquato. Ele possui reconhecimento internacional e foi premiado no festival “Danza América”, na Argentina. No Brasil, conquistou títulos em festivais renomados, como Enesdança (ES), Passos de Arte (MG) e Festival CBDD (RJ, SP, ES, BA).
Segundo a presidente da escola, Andressa Bisi, a agremiação irá entregar uma apresentação que une colaboração, criatividade, diversidade, cor e habilidade artística.
"O nosso objetivo é superar as apresentações anteriores e oferecer um espetáculo inesquecível ao público, para conquistar um lugar mais elevado no ranking. Claro, mantendo a tradição e essência da escola, ao mesmo tempo que inovamos e nos renovamos"
Andressa Bisi - Presidente da Império de Fátima
História da agremiação
O Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Império de Fátima, conhecido como Império de Fátima, nasceu no dia 18 de março de 2013, no Bairro de Fátima, na Serra. Sua trajetória começou como Unidos do Bairro de Fátima, mas, em 2015, adotou o nome atual e escolheu o tigre como símbolo, uma marca de força e determinação que acompanha a escola.
A escola já ganhou duas vezes o título do Grupo de Acesso B, com os enredos:
  • 2018: “O Tigre encontra o Leão no lugar que eu sempre quis! Na avenida, meu irmão, vou abraçar. Viver a igualdade e ser feliz!”
  • 2020: “Cadê o circo? Ninguém sabe, ninguém viu. O circo sumiu!”
No último carnaval, a Império de Fátima somou 175,80 pontos, garantindo sua permanência no Grupo de Acesso A. O enredo “Benze-Benditas Benzedeiras” exaltou as benzedeiras e suas práticas de cura física e espiritual, destacando a influência da miscigenação religiosa no Brasil.
Ficha Técnica
  • Enredo: Arte Popular da Corte Imperial
  • Cores: Azul, branco, dourado
  • Símbolo: Tigre 
  • Presidente: Andressa Bisi
  • Diretor de carnaval: Mestre Jorginho 
  • Diretor-geral de harmonia: Miguel Junior 
  • Carnavalesco: Márcio Puluker
  • Rainha de bateria: Lidiane Castellan
  • Madrinha de bateria: Michele 
  • Mestre de bateria: Yan 
  • Intérprete: Marcinho Diola
  • N° de alas: 14/15
  • N° de alegorias: 2 carros e 2 tripés
  • N° de componentes: 1.000 a 1.050
  • Casal de mestre-sala e porta-bandeira: Wenderson  Ricardo e Priscila Pirolle
  • Coreógrafo da comissão de frente: Lucciano Coelho 
  • Títulos do Grupo B:  2018 | 2020 
  • Fundação: 18/03/2013

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