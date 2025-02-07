Do frevo ao circo, Império de Fátima vai celebrar a arte popular no Sambão

Império de Fátima vai ser a segunda escola a desfilar pelo Grupo A Crédito: Vitor Jubini

Com o enredo “Arte Popular da Corte Imperial”, a escola será a segunda a desfilar, trazendo uma homenagem às manifestações culturais brasileiras, como o maracatu, folia de reis, frevo, arte circense e, claro, o carnaval.

A agremiação destaca que, por ser um país continental, o Brasil recebeu influências artísticas de diversas regiões, resultando em um estilo único e diversificado. Essas tradições foram sendo transmitidas de geração em geração, formando uma espécie de dinastia artístico-cultural, em que é possível identificar as matrizes ancestrais em cada festejo e apresentação.

Com mais de mil componentes, quatro alegorias e quinze alas, a Império de Fátima organizou seu desfile em quatro setores, abordando as influências da herança cigana para a arte circense, as manifestações culturais a partir da fé, as matérias-primas utilizadas na confecção de artesanatos, até chegar na maior manifestação cultural do Brasil, o carnaval.

A comissão de frente terá coreografia assinada por Lucciano Coelho, que já trabalhou com a Imperatriz do Forte e a Independente de São Torquato. Ele possui reconhecimento internacional e foi premiado no festival “Danza América”, na Argentina. No Brasil, conquistou títulos em festivais renomados, como Enesdança (ES), Passos de Arte (MG) e Festival CBDD (RJ, SP, ES, BA).

Segundo a presidente da escola, Andressa Bisi, a agremiação irá entregar uma apresentação que une colaboração, criatividade, diversidade, cor e habilidade artística.

"O nosso objetivo é superar as apresentações anteriores e oferecer um espetáculo inesquecível ao público, para conquistar um lugar mais elevado no ranking. Claro, mantendo a tradição e essência da escola, ao mesmo tempo que inovamos e nos renovamos" Andressa Bisi - Presidente da Império de Fátima

História da agremiação

O Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Império de Fátima, conhecido como Império de Fátima, nasceu no dia 18 de março de 2013, no Bairro de Fátima, na Serra. Sua trajetória começou como Unidos do Bairro de Fátima, mas, em 2015, adotou o nome atual e escolheu o tigre como símbolo, uma marca de força e determinação que acompanha a escola.

A escola já ganhou duas vezes o título do Grupo de Acesso B, com os enredos:

2018: “O Tigre encontra o Leão no lugar que eu sempre quis! Na avenida, meu irmão, vou abraçar. Viver a igualdade e ser feliz!”

2020: “Cadê o circo? Ninguém sabe, ninguém viu. O circo sumiu!”

No último carnaval, a Império de Fátima somou 175,80 pontos, garantindo sua permanência no Grupo de Acesso A. O enredo “Benze-Benditas Benzedeiras” exaltou as benzedeiras e suas práticas de cura física e espiritual, destacando a influência da miscigenação religiosa no Brasil.

Ficha Técnica