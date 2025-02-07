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Cultura

Fotógrafo capixaba abre exposição que homenageia o Carnaval de Vitória

Colaborador da Rede Gazeta, Rodrigo Gavini vai expor mais de 4o fotografias dos últimos 10 anos em que acompanhou os desfiles das escolas no Sambão do Povo

Publicado em 07 de Fevereiro de 2025 às 15:25

Públicado em 

07 fev 2025 às 15:25
Any Cometti

Colunista

Any Cometti

Exposição de fotografias celebra o Carnaval de Vitória
Exposição de fotografias celebra o Carnaval de Vitória Crédito: Rodrigo Gavini
É fevereiro e o carnaval está invadindo todos os lugares! Uma exposição de fotografias dos últimos 10 anos de desfiles no Sambão do Povo vai colorir o Shopping Boulevard Vila Velha, da próxima sexta-feira (14) até o dia 4 de março.
Intitulada "Aqui Começa o Carnaval do Brasil!", a mostra é composta por 41 fotos, clicadas entre os anos de 2005 e 2024 pelo fotógrafo capixaba Rodrigo Gavini. Ele que, neste ano, estará mais uma vez cobrindo o desfile no Sambão do Povo com o time de profissionais da Rede Gazeta.
Exposição de fotografias celebra o Carnaval de Vitória
Exposição de fotografias celebra o Carnaval de Vitória Crédito: Rodrigo Gavini
A exposição é uma forma de honrar os sambistas capixabas, valorizar o folião do carnaval e relembrar figuras que foram importantes na trajetória das escolas de samba do Espírito Santo.
Exposição de fotografias celebra o Carnaval de Vitória
Exposição de fotografias celebra o Carnaval de Vitória Crédito: Rodrigo Gavini
"Quando olho para essas fotos, vejo mais do que uma celebração; vejo a identidade de um povo, a continuidade de uma tradição e, acima de tudo, vejo o carnaval como um ponto de encontro, uma reunião de forças criativas e culturais"
Rodrigo Gavini - Fotógrafo
A coluna já teve acesso a algumas das imagens e viu que a exposição vai relembrar muitos profissionais do carnaval quando ainda eram iniciantes. Vai dar saudade e valorizar muito o trabalho feito ao longo dos anos!
Exposição de fotografias celebra o Carnaval de Vitória
Exposição de fotografias celebra o Carnaval de Vitória Crédito: Rodrigo Gavini
Gavini conta que sempre se encantou com o Carnaval de Vitória, desde a primeira vez em que esteve no Sambão do Povo.
"O Carnaval de Vitória não é apenas uma festa, é um grito de afirmação de identidade para a comunidade. Cada escola de samba carrega em sua história a força de um bairro, de uma cultura, de uma vivência única. As pessoas não estão apenas desfilando; elas estão contando suas histórias, suas lutas, seus amores e suas dores. Isso, para mim, sempre foi o maior encanto da festa"
Rodrigo Gavini - Fotógrafo
Entre as imagens, algumas já foram publicadas na imprensa capixaba, em veículos nacionais e até em publicações internacionais. Mas também há cliques inéditos.
Exposição de fotografias celebra o Carnaval de Vitória
Exposição de fotografias celebra o Carnaval de Vitória Crédito: Rodrigo Gavini

Serviço: 

Exposição fotográfica “Aqui Começa o Carnaval do Brasil! ”
  • Quando: entre os dias 14 de fevereiro e 4 de março de 2025 
  • Horário: Durante o funcionamento do shopping (10h as 22h) 
  • Local: Shopping Boulevard Vila Velha ( Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha - ES, 29103-900 ).

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