Fotógrafo capixaba abre exposição que homenageia o Carnaval de Vitória

Exposição de fotografias celebra o Carnaval de Vitória Crédito: Rodrigo Gavini

É fevereiro e o carnaval está invadindo todos os lugares! Uma exposição de fotografias dos últimos 10 anos de desfiles no Sambão do Povo vai colorir o Shopping Boulevard Vila Velha, da próxima sexta-feira (14) até o dia 4 de março.

Intitulada "Aqui Começa o Carnaval do Brasil!", a mostra é composta por 41 fotos, clicadas entre os anos de 2005 e 2024 pelo fotógrafo capixaba Rodrigo Gavini. Ele que, neste ano, estará mais uma vez cobrindo o desfile no Sambão do Povo com o time de profissionais da Rede Gazeta.

Exposição de fotografias celebra o Carnaval de Vitória Crédito: Rodrigo Gavini

A exposição é uma forma de honrar os sambistas capixabas, valorizar o folião do carnaval e relembrar figuras que foram importantes na trajetória das escolas de samba do Espírito Santo.

Exposição de fotografias celebra o Carnaval de Vitória Crédito: Rodrigo Gavini

"Quando olho para essas fotos, vejo mais do que uma celebração; vejo a identidade de um povo, a continuidade de uma tradição e, acima de tudo, vejo o carnaval como um ponto de encontro, uma reunião de forças criativas e culturais" Rodrigo Gavini - Fotógrafo

A coluna já teve acesso a algumas das imagens e viu que a exposição vai relembrar muitos profissionais do carnaval quando ainda eram iniciantes. Vai dar saudade e valorizar muito o trabalho feito ao longo dos anos!

Exposição de fotografias celebra o Carnaval de Vitória Crédito: Rodrigo Gavini

Gavini conta que sempre se encantou com o Carnaval de Vitória, desde a primeira vez em que esteve no Sambão do Povo.

"O Carnaval de Vitória não é apenas uma festa, é um grito de afirmação de identidade para a comunidade. Cada escola de samba carrega em sua história a força de um bairro, de uma cultura, de uma vivência única. As pessoas não estão apenas desfilando; elas estão contando suas histórias, suas lutas, seus amores e suas dores. Isso, para mim, sempre foi o maior encanto da festa" Rodrigo Gavini - Fotógrafo

Entre as imagens, algumas já foram publicadas na imprensa capixaba, em veículos nacionais e até em publicações internacionais. Mas também há cliques inéditos.

Exposição de fotografias celebra o Carnaval de Vitória Crédito: Rodrigo Gavini

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