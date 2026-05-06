Bebê morre após se afogar em balde com água em Cariacica

Um bebê de 1 ano e quatro meses, identificado como Wellington Braun, morreu após se afogar em um balde com água, na manhã de terça-feira (5), no bairro São Francisco, em Cariacica. O menino chegou a ser levado ao Pronto Atendimento de Alto Lage, mas não resistiu. A mãe, uma jovem de 19 anos, foi ouvida e liberada.





Segundo relato da jovem, ela se deitou com a criança após o companheiro sair para trabalhar, por volta das 8h. Ao acordar, às 12h30, percebeu que o filho não estava na cama e passou a procurá-lo. Ela encontrou o menino com a cabeça submersa em um balde e o socorreu até o PA.





Conforme os militares que foram deslocados para a ocorrência, o médico que atendeu o bebê informou que, inicialmente, ele apresentava sinais de morte por afogamento, sem indícios de violência.





A mãe chegou a ser levada à Delegacia Regional de Cariacica, mas foi liberada após ser ouvida pelo delegado de plantão. A Polícia Civil informou que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento. O caso seguirá sob investigação.