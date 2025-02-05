Garrafa pet e treino na praia: a preparação de mestres-salas e porta-bandeiras

Peso das roupas e movimentos na avenida pedem uma preparação especial dos casais Crédito: Carlos Alberto Silva

Vestir uma roupa que pesa mais de 30 quilos, segurar uma bandeira com o braço para o alto por mais de meia hora, riscar o chão e girar, tendo que pegar a pontinha da bandeira na volta, sem perder o pavilhão. Ser mestre-sala e porta-bandeira não é mole! Por isso, esses profissionais do carnaval precisam de um grande preparo físico para o dia do desfile. Alguns deles até fazem uma preparação parecida com o de atletas de alto rendimento.

Dia desses, chamou a atenção o treinamento que o primeiro mestre-sala da MUG, Hudson Maia, fez durante uma viagem. Ele encheu garrafas pet de dois litros com água, e as usou como se fossem halteres, para reproduzir os movimentos da dança e fazer o treino de força. Veja a seguir:

O mestre-sala Sylvio Abreu, segundo da Andaraí e terceiro da Boa Vista, conta que faz exercícios tanto de força quanto de isometria para aguentar o peso da fantasia, diminuir a sensação de cansaço e adquirir resistência para atravessar a avenida. Para isso, ele usa caneleiras e halteres enquanto reproduz a dança. Confira no vídeo abaixo:

Luta contra o vento

O segundo casal da MUG, Lyvia Ferreira e Matheus Moraes, ensaia a coreografia de avenida na praia, com a bandeira, para se acostumar com o vento forte — que, volta e meia, dá as caras no Sambão do Povo. Há algumas semanas, eles estavam na praia fazendo esse treinamento quando, além de lidar com o vento, também tiveram que lidar com a chuva. Veja abaixo:

"Nesse dia, choveu também, mas não desanimamos, não! Continuamos, até porque nós temos que estar preparados para tudo. Se não chover, melhor ainda. Mas, se chover, vamos saber que ensaiamos, com chuva, na areia. Então, vamos estar confiantes", descreveu a porta-bandeira.

Treinamento específico

O preparador físico e mestre-sala da Unidos de Jucutuquara Marcos Paulo Amorim percebeu essa demanda e se dedica a fazer treinos específicos, dedicados aos componentes do segmento. Atualmente, é ele quem prepara o casal Vini Couti e Mariana Calazans, primeiro casal da Rosas de Ouro. Confira a seguir:

Ele explica que, para que os bailarinos ganhem força, os movimentos de treinamento devem ser reproduções daqueles que são executados na dança. "Para chegarem na pista esbanjando talento e força, são imprescindíveis os trabalhos de coordenação motora, resistência anaeróbica, resistência aeróbica, além das principais capacidades físicas como flexibilidade, agilidade e potência. Tudo para beirar a perfeição e alcançar a nota máxima."

Atualização

Neste processo, há a atualização de vários procedimentos e equipamentos de treino. Anos atrás, por exemplo, era muito comum ver os casais ensaiarem com mochilas pesadas nas costas, simulando o peso do costeiro. Hoje, isso não é mais indicado, como explicou o mestre-sala da Unidos da Piedade, Vinicius Costa.

"Paramos de usar a mochila há quatro anos, por orientação profissional e por entender que não representa o centro de peso da nossa fantasia. Hoje, usamos coletes, com 10 a 15 quilos. A preparação física é contínua, a partir de novembro intensificamos os exercícios de frça e de resistência. Eu costumo fazer treinos na areia que melhoram o condicionamento, sempre orientado por um profissional", explicou.