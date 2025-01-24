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Votação popular

Concurso Garota do Samba está de volta após cinco anos e muita saudade

Objetivo é valorizar o trabalho de formação de passistas nas escolas de samba da Grande Vitória; vencedora vai levar prêmio de R$ 10 mil

Públicado em 

24 jan 2025 às 14:51
Any Cometti

Colunista

Any Cometti

Data: 13/02/2020 - ES - Vitória - Nathalia Messias vence o concurso Garota do Samba da TV Gazeta - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ
Nathalia Messias vence o concurso Garota do Samba da TV Gazeta Crédito: Vitor Jubini - 13/02/2020
Aclamado pelo público, o concurso Garota do Samba retorna depois de cinco anos de pausa, em uma força-tarefa das equipes do site HZ, com co-produção da Rádio Litoral e apoio da TV Gazeta. Trabalhando no sentido de valorizar o trabalho de formação de passistas no Carnaval de Vitória, a equipe tem o objetivo de premiar aquela que for aclamada pelo público, em uma votação popular que deve começar no dia 1º de fevereiro.
A pedido da equipe, em meados do mês passado, a titular desta coluna lançou uma "fofoquinha" pelas redes sociais, o que já provocou rebuliços entre as escolas de samba e verdadeiras disputas para saber quem seria a indicada — mesmo ainda sem a confirmação oficial do concurso. A coluna ficou sabendo de meninas que se recusaram a disputar o título com amigas de outras agremiações. Por outro lado, meninas que tinham o sonho de ser Garota do Samba pausado há cinco anos, mas que infelizmente não foram as escolhidas das agremiações, terão sua chance.

Valorização

A verdade é que as passistas do carnaval sempre gostam de ser premiadas. Não à toa, muitas conquistam suas coroas da Família Real da folia, como rainha, 1ª ou 2ª princesas; outras tantas têm o sonho de ser coroada rainha de bateria, como um reconhecimento de amor e dedicação por sua escola.
O Garota do Samba chega para somar como mais um concurso que premia quem se dedica, se esforça e esbanja simpatia na hora de representar a sua agremiação. Qualquer setor, incluindo o do carnaval, precisa de referências. Construir legados e valorizar histórias é parte fundamental de fortalecer a nossa cultura.

Formato digital

Esta é a retomada de um concurso que dava o que falar e que tinha uma participação muito grande dentro da TV. Desta vez, em novo formato, a ideia é valorizar as imagens das candidatas pelo site e nas redes sociais. É a primeira experiência quase 100% digital, em uma era que exige adaptações às novas formas de comunicação.

Etapas

Torcemos muito para que as candidatas sejam honradas em suas indicações, sessões de fotos e entrevistas em vídeo, partes a serem cumpridas antes de irem à votação popular.

Passando a coroa

A última Garota do Samba foi Nath Messias, hoje rainha de bateria da Unidos da Piedade, eleita por votação popular em 2019. Nath confidenciou à coluna que está animadíssima para coroar a sucessora!

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