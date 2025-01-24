Concurso Garota do Samba está de volta após cinco anos e muita saudade

Nathalia Messias vence o concurso Garota do Samba da TV Gazeta Crédito: Vitor Jubini - 13/02/2020

Aclamado pelo público, o concurso Garota do Samba retorna depois de cinco anos de pausa, em uma força-tarefa das equipes do site HZ, com co-produção da Rádio Litoral e apoio da TV Gazeta. Trabalhando no sentido de valorizar o trabalho de formação de passistas no Carnaval de Vitória, a equipe tem o objetivo de premiar aquela que for aclamada pelo público, em uma votação popular que deve começar no dia 1º de fevereiro.

A pedido da equipe, em meados do mês passado, a titular desta coluna lançou uma "fofoquinha" pelas redes sociais, o que já provocou rebuliços entre as escolas de samba e verdadeiras disputas para saber quem seria a indicada — mesmo ainda sem a confirmação oficial do concurso. A coluna ficou sabendo de meninas que se recusaram a disputar o título com amigas de outras agremiações. Por outro lado, meninas que tinham o sonho de ser Garota do Samba pausado há cinco anos, mas que infelizmente não foram as escolhidas das agremiações, terão sua chance.

Valorização

A verdade é que as passistas do carnaval sempre gostam de ser premiadas. Não à toa, muitas conquistam suas coroas da Família Real da folia, como rainha, 1ª ou 2ª princesas; outras tantas têm o sonho de ser coroada rainha de bateria, como um reconhecimento de amor e dedicação por sua escola.

O Garota do Samba chega para somar como mais um concurso que premia quem se dedica, se esforça e esbanja simpatia na hora de representar a sua agremiação. Qualquer setor, incluindo o do carnaval, precisa de referências. Construir legados e valorizar histórias é parte fundamental de fortalecer a nossa cultura.

Formato digital

Esta é a retomada de um concurso que dava o que falar e que tinha uma participação muito grande dentro da TV. Desta vez, em novo formato, a ideia é valorizar as imagens das candidatas pelo site e nas redes sociais. É a primeira experiência quase 100% digital, em uma era que exige adaptações às novas formas de comunicação.

Etapas

Torcemos muito para que as candidatas sejam honradas em suas indicações, sessões de fotos e entrevistas em vídeo, partes a serem cumpridas antes de irem à votação popular.

Passando a coroa