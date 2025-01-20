Quer ver uma prévia dos desfiles no Sambão de graça? Veja agenda de ensaios

Ensaio técnico do Pega no Samba em 2023 Crédito: Vitor Jubini

Atenção, Sambão do Povo ! A comunidade sambista e demais foliões interessados nos desfiles de Carnaval se preparam para acompanhar os ensaios técnicos nas próximas semanas. O Sambão já está fechado para trânsito de veículos desde a semana passada, período em que, sem a circulação de automóveis, a passarela do samba fica mais confortável para abrigar ensaios extra-oficiais de comissões de frente, casais de mestre-sala e porta-bandeira e alas coreografadas.

É verdade que essa interdição é muito mais para a montagem das estruturas de camarotes móveis, grades e portões de acesso. No entanto, ajudam muito os quesitos que podem se dispor a "sentir" a avenida, ensaiar sob o vento que circunda o canal da Baía de Vitória e se adiantar ao tempo que levam para atravessar a avenida.

Neste ano, a avenida mede, entre a linha amarela do início e a linha amarela do fim, exatamente 394 metros de extensão. A informação é de Slin Ribeiro, diretor de harmonia da Mocidade Unida da Glória (MUG) . É ele o responsável (e responsabilizado!) por fazer a medição milimétrica, todos os anos, e repassar as informações a todos os diretores de harmonia do Carnaval.

Agenda

Sem mais delongas, segue a agenda dos ensaios técnicos. Lembrando que as escolas do Grupo de Acesso A, que desfilam na sexta-feira, dia 21 de fevereiro, ensaiam também às sextas-feiras, sempre a partir das 20h30. As do Grupo Especial, a elite do carnaval, que desfilam no sábado, dia 22 de fevereiro, também ensaiam aos sábados, sempre a partir das 20h.

Ensaio técnico da Novo Império em 2023 Crédito: Vitor Jubini

24/01 (sexta)

20h30 - Rosas de Ouro

22h00 - Pega no Samba

20h30 - Rosas de Ouro 22h00 - Pega no Samba 25/01 (sábado)

20h - Imperatriz do Forte

21h30 - Novo Império

20h - Imperatriz do Forte 21h30 - Novo Império 31/01 (sexta)

20h30 - Império de Fátima

22h00 - Independente de Eucalipto



20h30 - Império de Fátima 22h00 - Independente de Eucalipto 01/02 (sábado)

20h - Unidos de Jucutuquara

21h30 - Chegou O Que Faltava



20h - Unidos de Jucutuquara 21h30 - Chegou O Que Faltava 07/02 (sexta)

20h30 - São Torquato

22h00 - Andaraí

20h30 - São Torquato 22h00 - Andaraí 08/02 (sábado)

20h - Unidos da Piedade

21h30 - Independente de Boa Vista

20h - Unidos da Piedade 21h30 - Independente de Boa Vista 14/02 (sexta)

20h30 - Mocidade da Praia

20h30 - Mocidade da Praia 15/02 (sábado)

20h - Mocidade Unida da Glória (MUG)

Lembrando que, para felicidade geral da nação, o acesso ao Sambão do Povo em noite de ensaio técnico é gratuito! Pode levar sua caixa térmica, lanches e cadeirinha de praia. Se acomode e curta o espetáculo!

Fofoquinha!

Nesse período em que o Sambão do Povo fica completamente fechado, algumas escolas organizam até mesmo "ensaios clandestinos", quando levam toda a sua formação de avenida para passar pelo Sambão do Povo. São chamados dessa forma pois não são divulgados, para que outras pessoas (e agremiações) não saibam de seus "segredinhos".

Essa é uma forma de realizar um ensaio técnico a mais, alinhar a harmonia e contar o tempo que a escola leva para passar inteira pela avenida — para não estourar o tempo máximo nem passar abaixo do tempo mínimo, o que configura penalização. Não é nada, de fato, "clandestino". Vamos dizer que é, no máximo, "escondidinho".

Um chiste

A coluna ficou sabendo (fica aqui entre nós!) que, já nesta semana, rolam alguns ensaios clandestinos de algumas escolas por lá, viu? Você que é folião, está ansioso e curioso, não perde por esperar. E se passar pela região da Avenida Dário Lourenço, vale a pena parar para uma espiadinha! Mas sem alarde. Segredinho nosso!

A sua bença!