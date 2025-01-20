Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Programação

Quer ver uma prévia dos desfiles no Sambão de graça? Veja agenda de ensaios

No esquenta para o Carnaval de Vitória, ensaios técnicos levam beleza e muita animação para a avenida entre os dias 24 de janeiro e 15 de fevereiro, com acesso gratuito de foliões

Públicado em 

20 jan 2025 às 18:06
Any Cometti

Colunista

Any Cometti

Ensaio técnico do Pega no Samba em 2023
Ensaio técnico do Pega no Samba em 2023 Crédito: Vitor Jubini
Atenção, Sambão do Povo! A comunidade sambista e demais foliões interessados nos desfiles de Carnaval se preparam para acompanhar os ensaios técnicos nas próximas semanas. O Sambão já está fechado para trânsito de veículos desde a semana passada, período em que, sem a circulação de automóveis, a passarela do samba fica mais confortável para abrigar ensaios extra-oficiais de comissões de frente, casais de mestre-sala e porta-bandeira e alas coreografadas.
É verdade que essa interdição é muito mais para a montagem das estruturas de camarotes móveis, grades e portões de acesso. No entanto, ajudam muito os quesitos que podem se dispor a "sentir" a avenida, ensaiar sob o vento que circunda o canal da Baía de Vitória e se adiantar ao tempo que levam para atravessar a avenida.
Neste ano, a avenida mede, entre a linha amarela do início e a linha amarela do fim, exatamente 394 metros de extensão. A informação é de Slin Ribeiro, diretor de harmonia da Mocidade Unida da Glória (MUG). É ele o responsável (e responsabilizado!) por fazer a medição milimétrica, todos os anos, e repassar as informações a todos os diretores de harmonia do Carnaval. 

Agenda

Sem mais delongas, segue a agenda dos ensaios técnicos. Lembrando que as escolas do Grupo de Acesso A, que desfilam na sexta-feira, dia 21 de fevereiro, ensaiam também às sextas-feiras, sempre a partir das 20h30. As do Grupo Especial, a elite do carnaval, que desfilam no sábado, dia 22 de fevereiro, também ensaiam aos sábados, sempre a partir das 20h.
Ensaio técnico da Novo Império em 2023
Ensaio técnico da Novo Império em 2023 Crédito: Vitor Jubini
  • 24/01 (sexta)
    20h30 - Rosas de Ouro
    22h00 - Pega no Samba
  • 25/01 (sábado)
    20h - Imperatriz do Forte
    21h30 - Novo Império
  • 31/01 (sexta)
    20h30 - Império de Fátima
    22h00 - Independente de Eucalipto
  • 01/02 (sábado)
    20h - Unidos de Jucutuquara
    21h30 - Chegou O Que Faltava
  • 07/02 (sexta)
    20h30 - São Torquato
    22h00 - Andaraí
  • 08/02 (sábado)
    20h - Unidos da Piedade
    21h30 - Independente de Boa Vista
  • 14/02 (sexta)
    20h30 - Mocidade da Praia
  • 15/02 (sábado)
    20h - Mocidade Unida da Glória (MUG)
Lembrando que, para felicidade geral da nação, o acesso ao Sambão do Povo em noite de ensaio técnico é gratuito! Pode levar sua caixa térmica, lanches e cadeirinha de praia. Se acomode e curta o espetáculo!

Fofoquinha!

Nesse período em que o Sambão do Povo fica completamente fechado, algumas escolas organizam até mesmo "ensaios clandestinos", quando levam toda a sua formação de avenida para passar pelo Sambão do Povo. São chamados dessa forma pois não são divulgados, para que outras pessoas (e agremiações) não saibam de seus "segredinhos".
Essa é uma forma de realizar um ensaio técnico a mais, alinhar a harmonia e contar o tempo que a escola leva para passar inteira pela avenida — para não estourar o tempo máximo nem passar abaixo do tempo mínimo, o que configura penalização. Não é nada, de fato, "clandestino". Vamos dizer que é, no máximo, "escondidinho".

Um chiste

A coluna ficou sabendo (fica aqui entre nós!) que, já nesta semana, rolam alguns ensaios clandestinos de algumas escolas por lá, viu? Você que é folião, está ansioso e curioso, não perde por esperar. E se passar pela região da Avenida Dário Lourenço, vale a pena parar para uma espiadinha! Mas sem alarde. Segredinho nosso!

A sua bença!

Por mais um ano, mais um carnaval, mais uma temporada, peço licença e passagem a todo o povo do samba capixaba para, mais uma vez, contar nossas histórias, divulgar nossos eventos e exaltar a nossa cultura do samba. É uma honra imensa ser titular desta coluna! Agradeço a você, leitor curioso, sambista e não sambista, pela companhia e pela audiência. Vamos juntos, mais uma vez!

LEIA MAIS 

Unidos da Piedade: 70 anos da história do samba no Espírito Santo

Carnaval de Vitória 2025: TV Gazeta vai transmitir os desfiles de sexta e sábado

Limitações ao carnaval de rua: como conciliar direitos

Como ouvir (de graça) os sambas do Carnaval 2025 do ES

Carnaval de Vitória 2025: fantasias do Grupo Especial custam a partir de R$ 80

Any Cometti

Tópicos Relacionados

Carnaval de Vitória Sambão do Povo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Deputado federal Gilson Daniel
Deputado do ES é derrotado e petista será novo ministro do TCU
Imagem de destaque
BR 101 será interditada em Anchieta para detonação de rochas nesta quinta-feira (16)
Delegacia de Itapemirim, onde caso é investigado
Homem é preso após agredir a própria irmã em Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados