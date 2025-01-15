Unidos da Piedade: 70 anos da história do samba no Espírito Santo

Os baluartes do carnaval relembram uma época em que o samba era um gênero musical marginalizado, e seus adeptos, malvistos pela sociedade. Em 1955, na luta contra o preconceito e em busca de seu espaço, nascia a Piedade, formada por um grupo de jovens sambistas que, de geração em geração, passam o amor pela música a cada desfile na avenida. Confira acima!