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Unidos da Piedade: 70 anos da história do samba no Espírito Santo

No aniversário da escola de samba mais antiga do carnaval capixaba, A Gazeta rememora o nascimento da agremiação 14 vezes campeã dos desfiles
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

15 jan 2025 às 10:40

Publicado em 15 de Janeiro de 2025 às 10:40

Sete décadas de história formam as raízes de uma das datas mais festivas e coloridas do Espírito Santo. Primeira agremiação do carnaval capixaba, a Unidos da Piedade completa 70 anos nesta quarta-feira (15) e, para celebrar a data, A Gazeta conta parte da trajetória da Mais Querida em uma reportagem especial.
Os baluartes do carnaval relembram uma época em que o samba era um gênero musical marginalizado, e seus adeptos, malvistos pela sociedade. Em 1955, na luta contra o preconceito e em busca de seu espaço, nascia a Piedade, formada por um grupo de jovens sambistas que, de geração em geração, passam o amor pela música a cada desfile na avenida. Confira acima!

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