Carnaval em Vitória terá trio até 0h e mais um dia de folia no Sambão

Bloco Regional da Nair desfila pela avenida Beira-Mar no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

after com trio elétrico e, durante a programação, a gestão municipal ainda deve promover uma campanha voltada para que sejam evitados recipientes de vidro, visando a maior segurança durante os desfiles. Com a proximidade do carnaval , as regras para desfile de blocos de rua e atuação de vendedores ambulantes já vem sendo definidas em Vitória . Na Capital, os foliões vão curtir os blocos de 8h às 19h com direito a umcom trio elétrico e, durante a programação, a gestão municipal ainda deve promover uma campanha voltada para que sejam evitados recipientes de vidro, visando a maior segurança durante os desfiles.

Em entrevista à Rádio CBN Vitória na manhã desta segunda-feira (13), Luciano Forrechi, secretário de Desenvolvimento e Habitação de Vitória, explicou o que vem sendo planejado para a festa.

“[Fizemos no ano passado] e agora vamos tocar o circuito VixFolia com atração pós-19h (quando se encerram os blocos), levando um trio elétrico ao Sambão do Povo e continuando a festa até a meia-noite. Ano passado foram três noites e, neste ano, serão quatro noites, de sábado até a terça-feira de carnaval”, pontuou Forrechi.

No início de janeiro, um decreto publicado pela prefeitura da Capital definiu normas e critérios para o desfiles dos blocos na cidade, determinando que serão permitidos, no máximo, dois blocos a cada dia, desde que sejam em diferentes regiões do município, “com exceção aos dias do carnaval oficial, quando acontecem exclusivamente no Centro de Vitória”, divulga a PMV.

A programação para os blocos de rua em toda a cidade contempla as datas de 25 de janeiro até o último final de semana de março. Já para os blocos que vão desfilar apenas no Centro da cidade, a programação é voltada para os dias 1º a 5 de março. Segundo Luciano Forrechi, os blocos interessados no desfile já estão protocolando os pedidos para liberação da festa nas ruas.

“Quando os blocos solicitam a liberação para o desfile, já informam qual é o trecho [onde vão desfilar] e a gente faz os estudos para divulgar interdições no trânsito e demais alterações”, destacou o secretário.

'Vidro zero'

Ainda conforme o secretário, serão ampliados os pontos com lixeira ao redor das regiões onde os blocos vão desfilar. Além disso, ambulantes passam por um processo de conscientização para que bebidas não sejam vendidas em recipientes de vidro.

“É padrão que, nos blocos, as pessoas estejam descalças ou de sandálias, por exemplo. Então essa conscientização é ideal para que as pessoas aproveitem a festa e para que ninguém saia no prejuízo durante um momento de alegria”, explicou Forrechi.