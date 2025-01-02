Vitória define datas e horários para blocos de rua no carnaval 2025

O novo ano nem bem deu as caras, mas os preparativos para o carnaval já começaram. Em Vitória, os blocos de rua já têm horário definido para os desfiles de 2025. Serão permitidos, no máximo, dois blocos a cada dia, das 8h às 19h, desde que se apresentem ao público em diferentes regiões da cidade, seguindo planejamento similar ao de 2024, quando a prefeitura da Capital ampliou o horário permitido.
De acordo com o decreto publicado no Diário Oficial nesta quinta-feira (2), não serão autorizados desfiles no período do carnaval oficial, de 1º a 5 de março, fora da região do Centro da Capital. A programação para os blocos de rua em toda a cidade contempla as datas de 25 de janeiro até o último final de semana de março. Já para os blocos que vão desfilar apenas no Centro, a programação é voltada para os dias 1º a 5 de março.
Ainda em dezembro, os representantes dos blocos se reuniram com a gestão municipal e com o Ministério Público para alinhar os detalhes da folia, com um diálogo que passou por temas como ações de sustentabilidade, eliminação de garrafas de vidro e copos de plástico, distribuição das lixeiras e bebedouros e temas voltados para a segurança pública, com “medidas que garantam a cultura da paz e a organização da dispersão dos blocos”, como divulga a Prefeitura de Vitória.
Segundo a PMV, os demais blocos na cidade terão os dias e horários definidos em portaria a ser definida até a próxima semana. "Os desfiles poderão ser de 25 de janeiro até último final de semana de março. A solicitação deve ser feita com antecedência mínima de 15 dias - incluindo os blocos do Centro", informa a administração municipal.
CORREÇÃO: A data do carnaval oficial em 2025 é de 1º a 5 de março. O texto foi corrigido.