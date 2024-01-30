Vitória recua e blocos de rua terão horário estendido no carnaval

Blocos de carnaval do Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Vitória tem um novo horário para o desfile dos blocos de rua. Anteriormente, em decreto publicado em dezembro de 2023, a prefeitura da Capital havia anunciado que os blocos poderiam desfilar entre 11h e 19h nos dias de folia. Agora, com a nova regra publicada nesta terça-feira (30), no Diário Oficial do município, os blocos poderão ir às ruas entre 8h e 19h.

Assim como no último decreto, a Prefeitura de Vitória anunciou que fica determinado que não serão autorizados desfiles no período de carnaval oficial, de 10 a 13 de fevereiro, fora da região do Centro . Também foi estabelecido que os blocos de rua deverão percorrer o itinerário definido pelo município.

Com exceção dessas datas, os blocos estão autorizados a desfilar de 20 de janeiro a 24 de março, onde só serão permitidos dois blocos de rua por dia, em regiões administrativas diferentes, respeitando o horário das 8h às 19h.

Na extensão do trajeto dos blocos, 500 banheiros estarão disponíveis e um ponto com distribuição de água na Praça Getúlio Vargas. Além disso, equipes da prefeitura farão a limpeza antes e depois da passagem dos blocos.

Conforme informou a prefeitura, em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (30), as ações anunciadas para o carnaval foram adotadas após reuniões entre secretarias municipais, representantes de blocos, Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e lideranças comunitárias.

Por meio de nota, o Blocão (Liga dos Blocos do Centro) disse ter notado, nas decisões anunciadas pela prefeitura, alterações no sentido do trajeto previsto para os desfiles e também destacou a ausência de informações sobre alguns blocos. "Algumas das medidas anunciadas fizeram parte das demandas levantadas e apresentadas pelos blocos junto à PMV. Estávamos na expectativa sobre a dispersão dos blocos e esperamos que as ações previstas aconteçam com tranquilidade e alegria", diz a nota do Blocão.