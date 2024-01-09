Vitória limita blocos de carnaval nas ruas entre 11h e 19h

Desfile do bloco Regional da Nair, em 2023, na avenida Beira-Mar Crédito: Vitor Jubini

O carnaval de rua de Vitória terá horário reduzido em 2024. Neste ano, apesar do limite para o fim da folia ter sido estendido em uma hora, em relação à última edição, o início da festa será mais tarde. Pelas novas regras, os blocos poderão sair das 11h às 19h, medida que pode impactar nos grupos que desfilavam pela manhã — alguns, como o Regional da Nair, têm como tradição reunir os foliões a partir das 8h.

No decreto que disciplina o desfile dos blocos também fica determinado que não serão autorizados desfiles no período de carnaval oficial, de 10 a 13 de fevereiro, fora da região do Centro de Vitória.

Com exceção dessa data, os blocos estão autorizados a desfilar de 20 de janeiro a 24 de março. Mas só serão permitidos dois blocos de rua por dia, em regiões administrativas diferentes, respeitando o horário das 11h às 19h. A preferência será concedida a quem solicitar primeiro.

Segundo a Prefeitura de Vitória, o decreto foi publicado “após diversas reuniões com ampla participação popular, líderes comunitários, representantes de blocos, moradores, autoridades constituídas, empreendedores, associações comerciais e foliões”, garante.

Até esta terça-feira (9), 10 blocos já haviam apresentado requerimento à administração municipal para desfilar em Vitória. O decreto estabelece que o responsável pelo desfile deve protocolar a solicitação com, pelo menos, 15 dias de antecedência, informando todos os dados necessários para a autorização.

Nas redes sociais, o vereador da Capital André Moreira (Psol) afirma que vai ter uma reunião na sexta-feira (12) para discutir as medidas do novo decreto.