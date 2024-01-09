Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Horário reduzido

Vitória limita blocos de carnaval nas ruas entre 11h e 19h

A medida pode impactar na folia comandada por grupos que, tradicionalmente, desfilavam pela manhã na Capital; veja as novas regras
Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

09 jan 2024 às 16:50

Publicado em 09 de Janeiro de 2024 às 16:50

Bloco Regional da Nair desfila pela avenida Beira-Mar no Centro de Vitória
Desfile do bloco Regional da Nair, em 2023, na avenida Beira-Mar  Crédito: Vitor Jubini
O carnaval de rua de Vitória terá horário reduzido em 2024. Neste ano, apesar do limite para o fim da folia ter sido estendido em uma hora, em relação à última edição, o início da festa será mais tarde. Pelas novas regras, os blocos poderão sair das 11h às 19h, medida que pode impactar nos grupos que desfilavam pela manhã — alguns, como o Regional da Nair, têm como tradição reunir os foliões a partir das 8h. 
No decreto que disciplina o desfile dos blocos também fica determinado que não serão autorizados desfiles no período de carnaval oficial, de 10 a 13 de fevereiro, fora da região do Centro de Vitória.
Com exceção dessa data, os blocos estão autorizados a desfilar de 20 de janeiro a 24 de março. Mas só serão permitidos dois blocos de rua por dia, em regiões administrativas diferentes, respeitando o horário das 11h às 19h. A preferência será concedida a quem solicitar primeiro.
Segundo a Prefeitura de Vitória, o decreto foi publicado “após diversas reuniões com ampla participação popular, líderes comunitários, representantes de blocos, moradores, autoridades constituídas, empreendedores, associações comerciais e foliões”, garante.
Até esta terça-feira (9), 10 blocos já haviam apresentado requerimento à administração municipal para desfilar em Vitória. O decreto estabelece que o responsável pelo desfile deve protocolar a solicitação com, pelo menos, 15 dias de antecedência, informando todos os dados necessários para a autorização.
Nas redes sociais, o vereador da Capital André Moreira (Psol) afirma que vai ter uma reunião na sexta-feira (12) para discutir as medidas do novo decreto. 
Representantes de blocos que desfilam no Centro de Vitória foram procurados para comentar o assunto, mas ainda não se posicionaram. 

Veja Também

O Espírito Santo e o Brasil estão em ebulição de carnaval - ainda bem!

Família real do Carnaval de Vitória 2024 é eleita; veja os escolhidos

Escola de samba aposta em psicólogos para se preparar para desfile no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval Carnaval de Vitória Centro de Vitória espírito santo Prefeitura de Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados