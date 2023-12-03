Família real do Carnaval de Vitória 2024 é eleita; veja os escolhidos

Família Real do Carnaval de Vitória 2024: Luiz Guilherme (Rei Momo), Lohana Caitano (Rainha), Enaile Carla (Primeira Princesa) e Bruna Silva (Segunda Princesa) Crédito: Isabela Wilvock/LR Comunicação

A corte real do Carnaval de Vitória 2024 foi escolhida na noite de sábado (2), no Sambão do Povo, durante as comemorações do Dia do Samba, promovido pela Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge). Os escolhidos foram Luiz Guilherme (Rei Momo), Lohana Caitano (Rainha), Enaile Carla (Primeira Princesa) e Bruna Silva (Segunda Princesa).

Os membros da realeza irão representar a folia capixaba participando de eventos nas quadras das escolas, ensaios técnicos, festas e nos desfiles das Escolas de Samba, nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro de 2024.

De acordo com a organização do evento, quatro candidatos disputaram o posto de Rei Momo na final e 10 mulheres concorreram pelas vagas de rainhas e princesas. Os competidores foram avaliados em notas, que foram de 9 a 10, nas seguintes categorias: simpatia, alegria e espírito carnavalesco; samba no pé; comunicação; e desfile na passarela. A categoria de Rainha Trans não registrou inscrições.