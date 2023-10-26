Carnaval de Vitória 2024: confira o calendário dos ensaios técnicos do Grupo Especial

A Pega no Samba venceu o Grupo de A em 2023 e desfilará no Grupo Especial em 2024 Crédito: Rodrigo Gavini

Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) lançou o calendário oficial do "esquenta" da folia. Conforme adiantado por HZ , a preparação para os ensaios técnicos do Carnaval de Vitória 2024 está a todo vapor. Nesta quinta (26), alançou o calendário oficial do "esquenta" da folia.

A primeira noite de ensaios no Sambão do Povo, em Vitória, acontece em 6 de janeiro de 2024, com apresentações da Pega no Samba e Chegou o que Faltava. No dia 13, é a vez de Novo Império e Unidos de Jucutuquara treinarem as comunidades para os desfiles.

No dia 20, quem pisa na passarela do samba capixaba é a Unidos da Piedade e a Independente de Boa Vista. Fechando a temporada de ensaios técnicos, em 27 de janeiro, entra na avenida a atual campeã do Grupo Especial, Mocidade Unida da Glória. Em tempo: as apresentações, como em 2023, seguem gratuitas

As apresentações oficiais do Carnaval de Vitória estão marcadas para acontecer nos dias 2 (Grupo A), 3 (Grupo Especial) e 4 (Grupo B) de fevereiro de 2024. Os ingressos já estão à venda. Só para relembrar: no domingo (4), a entrada é franca. Segundo a Liesge, os ensaios técnicos são fundamentais para as escolas acertarem os últimos detalhes do desfile, como o tempo de apresentação e a execução e o planejamento dos quesitos para a avaliação dos jurados.

LANÇAMENTO DOS SAMBAS-ENREDO DO GRUPO A E B

Procurado por HZ, Sandro Rosa, presidente da Liga Espírito-Santense das Escolas de Samba (Lieses), que gerencia os desfiles dos Grupos A e B, informou que os ensaios técnicos do Grupo A devem ter suas datas divulgas nas próximas semanas.

lançamento dos sambas-enredo dos Grupos A e B. As composições serão disponibilizadas nas plataformas digitais, Em contrapartida, a Lieses preparou para esta sexta (27) o. As composições serão disponibilizadas nas plataformas digitais, como aconteceu com o Grupo Especial . O evento também deve apresentar videoclipes das escolas.

O lançamento acontece a partir das 20h, na quadra da Independentes de São Torquato, com entrada franca. A noite contará com apresentação da bateria da agremiação anfitriã, como também da Andaraí, e shows com Samba Crioulo, Primeira Classe e Serginho.

CALENDÁRIO DOS ENSAIOS TÉCNICOS DO GRUPO ESPECIAL DO CARNAVAL DE VITÓRIA 2024

06/01/24: Pega no Samba e Chegou o que Faltava

13/01/24: Novo Império e Unidos de Jucutuquara



20/01/24: Unidos da Piedade e Independente de Boa Vista



27/01/24: Mocidade Unida da Glória





FIQUE LIGADO: Os ensaios técnicos têm apresentação gratuita e acontecerão no Sambão do Povo, em Vitória

LANÇAMENTO DOS SAMBAS-ENREDO DO GRUPO A E B