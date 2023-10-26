Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Carnaval de Vitória 2024: confira o calendário dos ensaios técnicos do Grupo Especial
Folia

Carnaval de Vitória 2024: confira o calendário dos ensaios técnicos do Grupo Especial

A primeira noite de ensaios no Sambão do Povo, em Vitória, acontece em 6 de janeiro de 2024. Enquanto isso, escolas dos grupos A e B lançam seus sambas nas plataformas digitais
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 26 de Outubro de 2023 às 18:53

Pega no samba
A Pega no Samba venceu o Grupo de A em 2023 e desfilará no Grupo Especial em 2024 Crédito: Rodrigo Gavini
Conforme adiantado por HZ, a preparação para os ensaios técnicos do Carnaval de Vitória 2024 está a todo vapor. Nesta quinta (26), a Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) lançou o calendário oficial do "esquenta" da folia. 
A primeira noite de ensaios no Sambão do Povo, em Vitória, acontece em 6 de janeiro de 2024, com apresentações da Pega no Samba e Chegou o que Faltava. No dia 13, é a vez de Novo Império e Unidos de Jucutuquara treinarem as comunidades para os desfiles.
No dia 20, quem pisa na passarela do samba capixaba é a Unidos da Piedade e a Independente de Boa Vista. Fechando a temporada de ensaios técnicos, em 27 de janeiro, entra na avenida a atual campeã do Grupo Especial, Mocidade Unida da Glória. Em tempo: as apresentações, como em 2023, seguem gratuitas
Segundo a Liesge, os ensaios técnicos são fundamentais para as escolas acertarem os últimos detalhes do desfile, como o tempo de apresentação e a execução e o planejamento dos quesitos para a avaliação dos jurados. As apresentações oficiais do Carnaval de Vitória estão marcadas para acontecer nos dias 2 (Grupo A), 3 (Grupo Especial) e 4 (Grupo B) de fevereiro de 2024. Os ingressos já estão à venda. Só para relembrar: no domingo (4), a entrada é franca. 

LANÇAMENTO DOS SAMBAS-ENREDO DO GRUPO A E B

Procurado por HZ, Sandro Rosa, presidente da Liga Espírito-Santense das Escolas de Samba (Lieses), que gerencia os desfiles dos Grupos A e B, informou que os ensaios técnicos do Grupo A devem ter suas datas divulgas nas próximas semanas.
Em contrapartida, a Lieses preparou para esta sexta (27) o lançamento dos sambas-enredo dos Grupos A e B. As composições serão disponibilizadas nas plataformas digitais, como aconteceu com o Grupo Especial. O evento também deve apresentar videoclipes das escolas.
O lançamento acontece a partir das 20h, na quadra da Independentes de São Torquato, com entrada franca. A noite contará com apresentação da bateria da agremiação anfitriã, como também da Andaraí, e shows com Samba Crioulo, Primeira Classe e Serginho. 

CALENDÁRIO DOS ENSAIOS TÉCNICOS DO GRUPO ESPECIAL DO CARNAVAL DE VITÓRIA 2024

  • 06/01/24: Pega no Samba e Chegou o que Faltava
  • 13/01/24: Novo Império e Unidos de Jucutuquara
  • 20/01/24: Unidos da Piedade e Independente de Boa Vista
  • 27/01/24: Mocidade Unida da Glória

  • FIQUE LIGADO: Os ensaios técnicos têm apresentação gratuita e acontecerão no Sambão do Povo, em Vitória 

LANÇAMENTO DOS SAMBAS-ENREDO DO GRUPO A E B

  • QUANDO: Sexta (27), a partir das 20h, na quadra da Independentes de São Torquato, com entrada franca. Av. Anésio José Simões, 1159, São Torquato, Vila Velha
  • CONVIDADOS: O evento já tem como confirmadas as participações das baterias da São Torquato e Andaraí, além de apresentações de Samba Crioulo, Primeira Classe e Serginho

Veja Também

Carnaval 2024: sambas-enredos do Grupo Especial de Vitória chegam ao streaming; ouça

Carnaval de Vitória 2024: ingressos dos camarotes começam a ser vendidos nesta terça (10)

Carnaval de Vitória 2024: ingressos começam a ser vendidos nesta sexta (6)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval Carnaval de Vitória Sambão do Povo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Planejamento sucessório, inventário, testamento
'Skin in the game': por que planejar a sucessão patrimonial evita um segundo luto
Polícia Militar apreende cinco armas e drogas em Cobilândia, Vila Velha
Casal é detido com cinco pistolas e quase 1 kg de "supermaconha" em Vila Velha
A jornalista estava internada em estado grave no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte
Após cinegrafista, morre repórter da Band vítima de acidente em estrada de Minas Gerais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados