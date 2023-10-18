Carnaval 2024: sambas-enredos do Grupo Especial de Vitória chegam ao streaming; ouça

A Unidos de Jucutuquara é a atual vice-campeã do Carnaval de Vitória 2023 Crédito: Rodrigo Gavini

Chegou a hora de conhecer - e decorar - o "hino" que será defendido por sua escola do coração no Carnaval 2024, afinal, os sambas-enredos do Grupo Especial de Vitória foram disponibilizados nas plataformas digitais nesta quarta-feira (18).

O EP conta com as sete composições das agremiações que desfilarão na elite do Carnaval Capixaba em 2024, respeitando a colocação alcançada no certame de 2023: Mocidade Unida da Glória, Unidos de Jucutuquara, Independente de Boa Vista, Chegou o Que Faltava, Unidos da Piedade, Novo Império e Pega no Samba, vencedora do Grupo A. Em tempo: uma foto da MUG, atual campeã do Carnaval de Vitória, ilustra a capa do trabalho fonográfico.

O EP começou a ser gravado no final de agosto, em Vitória, onde foram captados a voz guia dos intérpretes. A pós-produção, que contou com mixagem e remasterização, foi feita em um estúdio no Rio de Janeiro neste mês.

A produção foi de Rafael Prates, diretor, músico, arranjador e experiente no mundo do samba, sendo responsável pela produção do CD das agremiações do Rio e São Paulo, entre outros trabalhos.

Não custa lembrar, os sambas seguem os enredos definidos pelas agremiações capixabas no primeiro semestre e apresentados no minidesfile de agosto

Novo Império: "Espírito Guerreiro Ancestral. Barra de São Francisco: a Sentinela Capixaba" Unidos de Jucutuquara: "Gassho, Caminhos de Sabedoria" Independente de Boa Vista: "Viana Divinamente Brasileira" Mocidade Unida da Glória (atual campeã): "Massena: Um Olhar em Aquarela" Chegou o Que Faltava: "Bravo! Abram-se as cortinas, o Glória em cena" Unidos da Piedade: "Quilombo Piedade" Pega no Samba (vencedora do Grupo de Acesso): "Pérolas do Deserto"

Segundo a Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), por enquanto não há uma festa oficial programada para o lançamento do EP. Entre as próximas atividades oficiais da entidade, estão a escolha da Família Real, que deve começar na segunda quinzena de novembro, com definição em dezembro, e os já badalados Ensaios Técnicos, previstos para a segunda quinzena de janeiro de 2024.