Tudo o que você precisa saber sobre os minidesfiles das escolas de samba do ES

Atual campeã do carnaval capixaba, a MUG estará presente no minidesfile que acontece em agosto, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Abram alas que as Escolas de Samba da Grande Vitória já estão prontas para desfilar! Nesta sexta (25) e sábado (26), as agremiações do Grupo Especial apresentam ao público uma prévia do que poderá ser visto na avenida, em fevereiro de 2024, em dois minidesfiles.

Para te deixar a par de todos os detalhes, HZ reuniu em 16 tópicos as principais dúvidas sobre o evento, incluindo a ordem dos desfiles, se é preciso retirar ingresso, o horário que começa, entre outros. Confira:

1. QUANDO VAI SER?

Nesta sexta (25), às 21h, e sábado (26), às 20h

2. ONDE VAI SER?

Diferente dos desfiles oficiais durante o Carnaval de Vitória, os minidesfiles não vão acontecer no Sambão do Povo. Eles serão realizados próximos dali, no "Pátio das Alegorias", no Tancredão, em Vitória. O endereço é: Av. Dário Lourenço de Souza, 1035 - Mário Cypreste, Vitória.

3. QUAL O PERCURSO?

Os desfiles percorrerão toda a extensão do Pátio das Alegorias. Após a passagem, elas fazem a dispersão na Avenida Dário Lourenço de Souza.

Pátio das Alegorias, em Vitória, onde vão ocorrer os minidesfiles no ES Crédito: Reprodução/TV Gazeta

4. TERÁ LIMITE DE PESSOAS QUE PODEM ENTRAR NO ESPAÇO?

Sim, 1.500 pessoas poderão entrar no espaço ao lado do Tancredão em cada dia. No total, 3 mil pessoas, entre público, componentes das escolas e convidados da liga, circularão pelo espaço.

5. COMO VAI SER A DINÂMICA DOS DESFILES?

Oito escolas vão desfilar divididas em dois grupos de quatro agremiações. Cada grupo vai se apresentar num dia do evento, sendo que cada escola de samba terá 30 minutos de apresentação.





A dinâmica dos minidesfiles, de acordo com a Liga, é a mesma de um desfile oficial, mas sem envolver uma competição e sem ocorrer dentro do Sambão do Povo.





As escolas poderão utilizar a oportunidade para trabalharem alguns dos critérios exigidos nas apresentações oficiais, como evolução e harmonia, mas não precisam se preocupar em serem avaliados por jurados neste momento. Mais detalhes das apresentações na pergunta 13.

6. MESMO SEM NOTAS, AS ESCOLAS DEVEM PREENCHER REQUISITOS?

Sim! As escolas, obrigatoriamente, devem levar para a miniavenida entre 200, no mínimo, e 350 componentes (máximo permitido).





É obrigatório a presença de baianas, velha guarda, casais de porta-bandeiras e mestres-salas e bateria, além de "pede passagem", o elemento cenográfico que abre o desfile.



Pátio das Alegorias recebendo a estrutura para os minidesfiles das escolas de samba Crédito: Liesge

7. QUEM DESFILA?

As sete escolas do Grupo Especial: Mocidade Unida da Glória (MUG), Novo Império, Chegou O Que Faltava, Unidos da Piedade, Unidos de Jucutuquara, Independente de Boa Vista e Novo Império.Além das sete escolas do Grupo Especial, a Andaraí — rebaixada em 2023 para o Grupo de Acesso A — também desfilará, por ser afiliada à Liesge (Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial).

8. QUAL A ORDEM DOS DESFILES?

Na sexta (25), quem inicia as apresentações é a Andaraí, seguida de Novo Império e Boa Vista. Quem finaliza a primeira noite é a atual campeã do Carnaval de Vitória 2023, a MUG.

No sábado (26), Pega no Samba é quem abre os trabalhos. Chegou O Que Faltava, Piedade e Jucutuquara também se apresentam.

9. COMO CONSIGO INGRESSO PARA ASSISTIR?

300 ingressos foram ofertados pela Prefeitura de Vitória, mas já esgotaram.

Outros 400 ingressos foram entregues para as escolas de samba, que definiram formas diferentes de distribuição ou venda das entradas. Destes, você confere abaixo quais agremiações ainda têm entradas disponíveis.

Além disso, há promoções na rádio Litoral e no Instagram de HZ (clique aqui para participar).

INGRESSOS COM AS ESCOLAS:





Pega no Samba: compre uma camisa e ganhe o ingresso. Valor: R$ 70. À venda pelo direct do Instagram da escola

compre uma camisa e ganhe o ingresso. Valor: R$ 70. À venda pelo direct do Instagram da escola Unidos da Piedade: esgotado

esgotado Andaraí: esgotado

esgotado Independente de Boa Vista: esgotado

esgotado Novo Império: esgotado

esgotado Mocidade Unida da Glória: esgotado

esgotado Chegou O que Faltava: esgotado

esgotado Unidos de Jucutuquara: esgotado

10. VAI TER CAMAROTE?

Não terá venda de mesas e camarotes, uma vez que ocorrerá fora do Sambão, em um espaço reduzido. Porém, haverá um espaço da Litoral FM cujas entradas serão distribuídas em promoções na rádio e no Instagram de HZ, somando 100 ingressos para cada dia.

11. QUAIS OS ENREDOS DAS ESCOLAS DE SAMBA?

Mocidade Unida da Glória: "Massena: Um Olhar em Aquarela"

Unidos de Jucutuquara: "Gassho, Caminhos de Sabedoria"

Chegou O Que Faltava: "Bravo! Abram-se as cortinas, o Glória em cena"

Pega no Samba: "Pérolas do Deserto"

Independente de Boa Vista: "Viana Divinamente Brasileira"

Unidos de Piedade: "Quilombo Piedade"

Novo Império: "Espírito Guerreiro Ancestral. Barra de São Francisco: a Sentinela Capixaba"

Andaraí: "As Histórias que Vovó Contava"



12. VAI TER TRANSMISSÃO?

13. O QUE CADA AGREMIAÇÃO VAI APRESENTAR NO DESFILE?

Mocidade Unida da Glória vai levar os seus principais segmentos: comissão de frente, alas da comunidade, baianas, musas e musos. Com uma novidade na ala de passistas e bateria, que prometem inovações.

O destaque da Chegou O Que Faltava é a presença do mascote da escola, o Carango, que vai desfilar fantasiado em homenagem ao enredo escolhido: “Bravo! Abram-se as cortinas. O Glória em cena”. Alas coreografadas também devem estar presente na apresentação.

Já a Pega no Samba, que foi campeã do grupo de acesso e no próximo ano desfila no grupo especial, vai levar elementos que situam ao enredo de 2024: “Pérolas do Deserto” e com isso começar uma viagem aos Emirados e ao Oriente Médio.

A Jucutuquara promete levar todos os segmentos da escola, com o enredo “Gassho, Caminhos de Sabedoria”.

A Unidos da Piedade tem como enredo “Quilombo Piedade” e aposta na retomada da participação da comunidade em seu minidesfile e nos novos artistas contratados para o carnaval 2024. Como os intérpretes Kleber Simpatia e Luis Felipe, o casal de MSPB Vinicius e Julia, os mestres Juninho da Puxeta e Tereu, além do trabalho coreográfico de George Lucas com as passistas e comissão de frente.

Boa Vista aposta em um município da Grande Vitória para abrilhantar o carnaval capixaba. A escola de Cariacica, tem como enredo “Viana Divinamente Brasileira”.

Quem também já fez sua escolha para o próximo carnaval é a Novo Império, a comunidade do Caratoíra desce o morro para contar a história de Barra de São Francisco, município do Norte do ES.

A Andaraí, convidada para o minidesfile, traz como enredo “As Histórias que Vovó Contava”. Para a avenida, ela promete levar tripé, muitos destaques de chão e todo seu carisma, além dos requisitos básicos exigidos pela liga.