Festival de Inverno Canela-Verde terá delícias a partir de R$ 15 e muita música

Pizzas, tacos e hamburger estão entre as opções servidas no Festival de Inverno Canela-Verde Crédito: Divulgação/Festival de Inverno Canela-Verde

O inverno só termina em setembro. Até lá, Vila Velha recebe seu primeiro festival de inverno. Música ao vivo, comidas de restaurantes conhecidos, além de cerveja artesanal estão no cardápio de opções do evento que começa nesta quinta (24). A programação do 1º Festival de Inverno Canela-Verde vai até domingo (27), dá uma parada, e volta de 31 de agosto a 3 de setembro, no estacionamento externo do Shopping Vila Velha. A entrada é gratuita.

Na área gastronômica, o público poderá provar de pizzas artesanais a cortes de carne especiais, em preparações que vão desde a parrilha até o a chapa, como o hamburgão pra matar a fome. Os responsáveis por preparar as delícias são estabelecimentos conhecidos como Outback, Rigonito, entre outros.

Assim, as pizzas artesanais ficam a cargo do Pizzas do Chef; os sanduíches, quesadillas e burguers serão preparados na brasa pelo Rigonito Sanduíches; os cortes de primeira feitos na parilla argentina ficam com o Jardim Parrilla; carnes, torresmos e linguiças premium ficam com o Empório Fiorotti; o Sandurritus vai levar os tacos e burguers exclusivos; o Outback Steakhouse terá um cardápio exclusivo para o festival; e a Aussie vai levar seus característicos chicken tenders, batatas chips, cookies e molhos da casa. Os pratos do evento partem de R$ 15.

Mas a farra gastronômica não para por aí. Durante o evento, terá um festival de fondue com opções a partir de R$ 25, que vão de chocolates a queijos derretidos para serem apreciados com pães artesanais e frutas.

A turma que gosta de cerveja artesanal poderá escolher entre os rótulos de cinco cervejarias capixabas: República, Kingbier, Reserva do Gerente, Vikings e Else. E para os amantes do vinho, uma adega cuidadosamente selecionada irá oferecer uma gama de rótulos, incluindo vinhos chilenos, argentinos e brasileiros, para uma experiência única de harmonização.

ATRAÇÕES DO FIM DE SEMANA DE ABERTURA

Claro que tudo será embalado por música. O Festival de Inverno Canela-Verde conta com uma programação musical variada, com apresentações de rock, pop, samba e pagode.

Dona Fran é atração no sábado (26) Crédito: Dona Fran/Instagram

Neste fim de semana, na quinta (24), primeiro dia de festival, sobem ao palco Jackson Lima e Banda Like a Boss, com uma mistura de pop rock nacional e internacional, e blues. Já na sexta (25), quem anima o público são as bandas Old Villa Rock e Sheep e Parafina com o melhor do Rock dos anos 60 aos 90’s.

No sábado (26), as atrações são Dona Fran e a Banda Moonshine Blues. Fechando o primeiro fim de semana de evento, o Clube Big Beatles promete trazer os hits dos Beatles ao espaço no domingo (27).

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