Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Região Noroeste

5ª Festa da Cappitella em Nova Venécia exalta sabores da Itália

Programação inclui desfiles, concursos, apresentações culturais, comidas típicas e aulas-shows com chefs locais e de renome nacional
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 21 de Agosto de 2023 às 06:00

Festa da Cappitella de 2022 em Nova Venécia
Cortejo de carros alegóricos da Cappitella em 2022 Crédito: Cappitella/Divulgação
A animada Festa da Capitella chega à sua quinta edição nesta semana, entre os dias 23 e 27 de agosto, para valorizar a cultura italiana e as tradições culinárias dos imigrantes em Nova Venécia, na Região Noroeste.
O evento, aberto ao público, vai acontecer na Praça Adélio Lubiana, regado a muito cappelletti e tagliatella, pratos cuja junção de nomes deu origem ao do festejo.
Neste fim de semana, a Cappitella vai movimentar a cidade com diversas atrações, entre elas serenata italiana, desfiles, grupos folclóricos e de dança, eleição de rainha e princesas, shows musicais e almoço com pratos típicos.
Aula-show na 4ª Festa da Cappitella, em Nova Venécia
Aulas-shows acontecem durante a Quinta Gourmet Crédito: Cappitella/Divulgação
Aulas-shows de chefs de renome nacional e até internacional, capitaneadas pela chef anfitriã, Cirlei Benincá, também farão parte da programação. Neste ano, um dos convidados é o chef italiano radicado no Brasil Roberto Ravioli (SP), autoridade quando o assunto é cozinha da Itália. 
Outro expert nessa especialidade é o capixaba Juarez Campos, confirmado nas aulas da Quinta Gourmet junto com Guto Medeiros (SP) e Ari Cardoso (ES). Tagliatelle ao ragu de cotellone e risoni com moela são algumas das receitas confirmadas.  
Chefs Cirlei Benincá, Roberto Ravioli e Juarez Campos participam da 5ª Festa da Cappitella, em Nova Venécia
Cirlei Benincá, Roberto Ravioli e Juarez Campos Crédito: Montagem com fotos de arquivo pessoal
Entre os pontos altos do evento, que também comemora os 135 anos da imigração italiana em Nova Venécia, estão os cortejos culturais.
O Carrettino Della Cappitella é conduzido por famílias locais que, de seus carros alegóricos, distribuem comidas típicas e bebidas ao longo do percurso. Já o Barchettino reúne embarcações decoradas nas águas do rio que corta a cidade.
Barchettino acontece durante a Festa da Cappitella, em Nova Venécia
Barchettino: desfile de embarcações no Rio Cricaré é destaque no evento  Crédito: Cappitella/Divulgação

PROGRAMAÇÃO 

QUARTA-FEIRA (23/08)
  • 18h30 - Abertura oficial da festa
  • 19h30 - Apresentação cultural: Coral São Marcos
  • 20h - Eleição da Rainha e das Princesas di Venezia
  • 21h30 - Apresentação cultural: Coral Augusto Zaché
QUINTA-FEIRA (24/08)
  • 16h - Abertura da praça de alimentação
  • 18h - Quinta Gourmet (aulas-shows)
  • 18h30 - Chefs Cirlei Benincá e Ari Cardoso. Prato: Imigrante ao pomodoro
  • 19h30 - Chefs Juarez Campos e Cirlei Benincá. Prato: Tagliatelle ao Ragu de Cotellone
  • 20h30 - Chefs Roberto Raviolli e Cirlei Benincá. Prato: Cacciucco Lalá Livornese
  • 21h30 - Chefs Guto Medeiros e Cirlei Benincá. Prato: Risoni com moela
  • 22h30 - Moda de viola com a dupla Roger e Jadir Capucho
  • 1h - Encerramento
SEXTA-FEIRA (25/08)
  • 16h - Abertura da praça de alimentação
  • 19h - Serenata Veneziana com o grupo de canção italiana Augusto Zaché. Concentração e saída na Rua Ernesto Ayres Farias. Acompanha o cortejo o Coral Italiano AMITAJ, de Jaguaré, e o Coral Fratelli d'Italia, de Marilândia
  • 19h30 - Apresentações culturais: Gruppo di Ballo Nova Trento (Guaraná/Aracruz) e Gruppo de Dança Belle Ragazze (Marilândia)
  • 20h30 - Show com a banda Roba da Ciodi (Nova Veneza/SC) e chegada da Serenata Veneziana - Baile de Máscaras Carnevale di Veneza
  • 22h30 - Show com Dino Fonseca e Banda
  • 1h30 - Encerramento
SÁBADO (26/08)
  • 8h30 - Concentração do Carretino/Famílias - Rua Ernesto Ayres Farias/Rua Colatina
  • 9h30 - Saída do Carretino della Cappitella
  • 11h30 - Chegada do Carretino - Praça Adélio Lubiana - Festival Gastronômico
  • 11h30 - Apresentações de Gruppo Italiano Tutti Buona Gente - Centro de Convivência do Idoso de Nova Venécia, Gruppo di Ballo Nova Trento (Guaraná/Aracruz), Gruppo de Dança Belle Ragazze de Marilândia, Grupo di Ballo Fiori de Ibiraçu e Gruppo de Ballo Bambini di Tutti i Colori (Nova Venécia)
  • 13h30 - Momento Choptella com a Charanga di Venécia, na Avenida São Mateus
  • 15h - Show com a banda UH, de Nova Venécia
  • 16h30 - Tramonto Kiri Kere
  • 17h30 - Show com a banda Toni Boni (Venda Nova do Imigrante)
  • 19h30 - Show com Gruppo ItaliAMO (Nova Venécia)
  • 21h30 - Show com banda Roba da Ciodi (Nova Veneza/SC - Apresentação Carnevale di Venezia)
  • 23h30 - Show com João Pedro e Banda
  • 2h - Encerramento
DOMINGO (27/08)
  • 7h30 - Giro da Cappitella - Largada na Praça Adélio Lubiana
  • 9h30 - Giro da Cappitella - Chegada na Praça Adélio Lubiana
  • 9h30 - Missa Italiana presidida pelo Padre Aldir Loss e cantada pelo Coral Italiano Augusto Zaché na Matriz de São Marcos
  • 9h30 - Barchettino no Rio Cricaré com a participação da Charanga di Venezia
  • 10h30 - Festival Gastronômico
  • 11h - Tombo da polenta
  • 11h30 - Competição de Grupião e moedor de café
  • 12h30 - Apresentações de Gruppo Folkloristico de dança Italiana “La Nostra Felicità” di São Roque do Canaã e Grupo di Ballo Fiori de Pendanga, Ibiraçu
  • 13h - Show com a banda Gioco di Mora, de Alfredo Chaves
  • 14h30 - Show com Rocha Rock e trio, de Nova Venécia
  • 16h - Show com a banda Roba da Ciodi, de Nova Veneza/SC
  • 18h30 - Show com banda Lexus e Ricardo Boa, Nova Venécia
  • 20h30 - Encerramento
5ª CAPPITELLA - FESTA DO CAPELLETTI E DA TAGLIATELLA  
Quando: de 23 a 27 de agosto de 2023
Onde: Praça Adélio Lubiana, Bairro Beira Rio, Nova Venécia 
Mais informações: @festadacappitella
Realização: Associação Festa da Cappitella (Afecapi) 

Veja Também

Veja dicas de onde comer um bom pão de queijo na Grande Vitória

10 bares e restaurantes para comer feijoada na Grande Vitória

Ama pistache? Veja dicas de doces e sobremesas para provar no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Nova Venécia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados