5ª Festa da Cappitella em Nova Venécia exalta sabores da Itália

Cortejo de carros alegóricos da Cappitella em 2022 Crédito: Cappitella/Divulgação

A animada Festa da Capitella chega à sua quinta edição nesta semana, entre os dias 23 e 27 de agosto, para valorizar a cultura italiana e as tradições culinárias dos imigrantes em Nova Venécia, na Região Noroeste.

O evento, aberto ao público, vai acontecer na Praça Adélio Lubiana, regado a muito cappelletti e tagliatella, pratos cuja junção de nomes deu origem ao do festejo.

Neste fim de semana, a Cappitella vai movimentar a cidade com diversas atrações, entre elas serenata italiana, desfiles, grupos folclóricos e de dança, eleição de rainha e princesas, shows musicais e almoço com pratos típicos.

Aulas-shows acontecem durante a Quinta Gourmet Crédito: Cappitella/Divulgação

Aulas-shows de chefs de renome nacional e até internacional, capitaneadas pela chef anfitriã, Cirlei Benincá, também farão parte da programação. Neste ano, um dos convidados é o chef italiano radicado no Brasil Roberto Ravioli (SP), autoridade quando o assunto é cozinha da Itália.

Outro expert nessa especialidade é o capixaba Juarez Campos, confirmado nas aulas da Quinta Gourmet junto com Guto Medeiros (SP) e Ari Cardoso (ES). Tagliatelle ao ragu de cotellone e risoni com moela são algumas das receitas confirmadas.

Cirlei Benincá, Roberto Ravioli e Juarez Campos Crédito: Montagem com fotos de arquivo pessoal

Entre os pontos altos do evento, que também comemora os 135 anos da imigração italiana em Nova Venécia, estão os cortejos culturais.

O Carrettino Della Cappitella é conduzido por famílias locais que, de seus carros alegóricos, distribuem comidas típicas e bebidas ao longo do percurso. Já o Barchettino reúne embarcações decoradas nas águas do rio que corta a cidade.

Barchettino: desfile de embarcações no Rio Cricaré é destaque no evento Crédito: Cappitella/Divulgação

PROGRAMAÇÃO

QUARTA-FEIRA (23/08)

18h30 - Abertura oficial da festa



19h30 - Apresentação cultural: Coral São Marcos



20h - Eleição da Rainha e das Princesas di Venezia



21h30 - Apresentação cultural: Coral Augusto Zaché

QUINTA-FEIRA (24/08)

16h - Abertura da praça de alimentação



18h - Quinta Gourmet (aulas-shows)



18h30 - Chefs Cirlei Benincá e Ari Cardoso. Prato: Imigrante ao pomodoro



19h30 - Chefs Juarez Campos e Cirlei Benincá. Prato: Tagliatelle ao Ragu de Cotellone



20h30 - Chefs Roberto Raviolli e Cirlei Benincá. Prato: Cacciucco Lalá Livornese



21h30 - Chefs Guto Medeiros e Cirlei Benincá. Prato: Risoni com moela



22h30 - Moda de viola com a dupla Roger e Jadir Capucho

1h - Encerramento SEXTA-FEIRA (25/08)

16h - Abertura da praça de alimentação



19h - Serenata Veneziana com o grupo de canção italiana Augusto Zaché. Concentração e saída na Rua Ernesto Ayres Farias. Acompanha o cortejo o Coral Italiano AMITAJ, de Jaguaré, e o Coral Fratelli d'Italia, de Marilândia



19h30 - Apresentações culturais: Gruppo di Ballo Nova Trento (Guaraná/Aracruz) e Gruppo de Dança Belle Ragazze (Marilândia)



20h30 - Show com a banda Roba da Ciodi (Nova Veneza/SC) e chegada da Serenata Veneziana - Baile de Máscaras Carnevale di Veneza



22h30 - Show com Dino Fonseca e Banda



1h30 - Encerramento

SÁBADO (26/08)

8h30 - Concentração do Carretino/Famílias - Rua Ernesto Ayres Farias/Rua Colatina



9h30 - Saída do Carretino della Cappitella



11h30 - Chegada do Carretino - Praça Adélio Lubiana - Festival Gastronômico



11h30 - Apresentações de Gruppo Italiano Tutti Buona Gente - Centro de Convivência do Idoso de Nova Venécia, Gruppo di Ballo Nova Trento (Guaraná/Aracruz), Gruppo de Dança Belle Ragazze de Marilândia, Grupo di Ballo Fiori de Ibiraçu e Gruppo de Ballo Bambini di Tutti i Colori (Nova Venécia)



13h30 - Momento Choptella com a Charanga di Venécia, na Avenida São Mateus



15h - Show com a banda UH, de Nova Venécia



16h30 - Tramonto Kiri Kere



17h30 - Show com a banda Toni Boni (Venda Nova do Imigrante)



19h30 - Show com Gruppo ItaliAMO (Nova Venécia)



21h30 - Show com banda Roba da Ciodi (Nova Veneza/SC - Apresentação Carnevale di Venezia)



23h30 - Show com João Pedro e Banda



2h - Encerramento

DOMINGO (27/08)

7h30 - Giro da Cappitella - Largada na Praça Adélio Lubiana



9h30 - Giro da Cappitella - Chegada na Praça Adélio Lubiana



9h30 - Missa Italiana presidida pelo Padre Aldir Loss e cantada pelo Coral Italiano Augusto Zaché na Matriz de São Marcos



9h30 - Barchettino no Rio Cricaré com a participação da Charanga di Venezia



10h30 - Festival Gastronômico



11h - Tombo da polenta



11h30 - Competição de Grupião e moedor de café



12h30 - Apresentações de Gruppo Folkloristico de dança Italiana “La Nostra Felicità” di São Roque do Canaã e Grupo di Ballo Fiori de Pendanga, Ibiraçu



13h - Show com a banda Gioco di Mora, de Alfredo Chaves



14h30 - Show com Rocha Rock e trio, de Nova Venécia



16h - Show com a banda Roba da Ciodi, de Nova Veneza/SC



18h30 - Show com banda Lexus e Ricardo Boa, Nova Venécia



20h30 - Encerramento

