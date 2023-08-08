10 bares e restaurantes para comer feijoada na Grande Vitória

Feijoada é um clássico no fim de semana do capixaba. Na Grande Vitória, muitos restaurantes servem na sexta, mas o dia oficial para encontrá-la em algum cardápio é sábado, muitas vezes ao som de samba.
Se você é um apreciador da brasileiríssima feijuca, vai curtir a lista preparada por HZ com algumas das melhores do Estado.
O roteiro traz 10 opções que vão do bufê livre ao prato que serve até três pessoas, com versões completas ou mais enxutas da receita, sempre com seus acompanhamentos tradicionais. Confira!
1
RECEITA DE FAMÍLIA
A feijuca do Daju Bistrô foi a mais votada pelo público na categoria Feijoada do Prêmio HZ Gastrô, realizado em junho deste ano. Servida toda sexta, e eventualmente aos sábados, a receita da família da chef Júlia Faria contém paio, calabresa, costelinha, carne seca e lombo de porco. À mesa, os acompanhamentos são arroz, couve, banana frita, torresmo, farofa e vinagrete . Quanto: R$ 68 (individual), com shot de caipirinha de cortesia. Av. Des. Dermeval Lyrio, 121, Loja 15, Mata da Praia, Vitória. (27) 99277-0372. FOTO: Daju/Instagram
2
NO BUFÊ E À LA CARTE
Em Serra Sede, o Vista do Mestre Bistrô tem no cardápio feijoada completa e a serve sempre às sextas e sábados. No almoço, o prato entra no no bufê self-service (R$ 62,90 o quilo) e à noite vira opção à la carte, por R$ 69,90 (para duas pessoas, com acompanhamentos). Av. Getúlio Vargas, Centro, Serra.(27) 99613-1621. FOTO: Vista do Mestre/Divulgação
3
PRATO FEITO
Estrela do fim de semana na Mercearia Belmiro, a feijoada entra em cena com paio, calabresa, lombo, carne seca e bacon às sextas, sábados e domingos, das 11h30 às 15h30. O prato (R$ 43,90, individual) contém ainda arroz, couve, farofa, laranja, pimenta biquinho e torresmo. Av. Rio Branco, 1.083, Praia do Canto, Vitória. (27) 99930-1313. FOTO: Belmiro/Divulgação
4
BUFÊ E MÚSICA AO VIVO
A feijoada do Boteco Boa Praça Vitória é servida aos sábados e domingos em formato de bufê livre, a R$ 38,90 por pessoa, das 12h às 16h. Além da completa, há opções separadas por corte suíno (costela, lombo e paio), e a lista de acompanhamentos inclui torresmo, mandioca frita, couve refogada, banana-da-terra empanada na farinha panko, vinagrete, arroz e gomos de laranja. Há música ao vivo nos dois dias, a partir das 14h, com samba e pagode no sábado e brasileira com ritmos variados no domingo. Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. (11) 5990-2359 (Whatsapp). FOTO : Evelize Calmon
5
NO CORAÇÃO DA PRAINHA
Aberto em 1969, o Stragalar é um dos restaurantes mais tradicionais da Prainha, em Vila Velha. Além da moqueca e do bife à parmegiana, a feijoada faz a fama do local. Na sexta, o prato fica disponível no bufê self-service a R$ 59,90 o quilo. Já aos sábados, domingos e feriados entra no menu à la carte por R$ 109 (para duas pessoas). A receita inclui costelinha de porco, linguiça paio, bacon e carne seca, e os acompanhamentos são couve à mineira, farofa e laranja. Música ao vivo aos domingos, a partir das 12h30. Rua Pedro Palácios, 79, Centro. (27) 3229-9013. FOTO: Ricardo Medeiros
6
TEM TODO DIA
Carro-chefe do Botequim São Paulo, a feijoada é servida na casa todos os dias, das 11h às 15h30. Custa R$ 42,90 na porção individual e R$ 109 na que serve até três pessoas. Carnes magras como lombo, paio, carne seca e costelinha compõem a receita, que tem como acompanhamentos arroz, farofa, couve refogada, bisteca, torresmo, laranja e banana-da-terra frita. Música ao vivo aos domingos (bossa nova). Rua Constante Sodré, 587, Santa Lucia, Vitória. (27) 99837-7166. FOTO: Ari Oliveira
7
ALMOÇO DE SÁBADO
O almoço de sábado no Bendito Bistrô é dedicado à feijoada, que vai para a mesa ao som de samba e chorinho das 12 às 16h. O prato custa R$ 129 e serve duas pessoas, com duas opções: completa ou magra. A música ao vivo começa às 13h e segue até às 16h. Rua Joaquim Lírio, 8, Praia do Canto, Vitória. (27) 2142-6784. FOTO: Bendito/Instagram
8
PAIXÃO NACIONAL
A feijoada do Hotel Sheraton Vitória já virou tradição aos sábados, das 12h ás 15h30, com bufê completo a R$ 78 por pessoa e estacionamento de cortesia. Crianças de até seis anos não pagam e de 7 a 12 pagam R$ 40. Além das estações de caldinho e sobremesa, há opções de filé de frango, costela suína com molho barbecue e outros petiscos. A feijoada da casa é completa e fica disposta em caldeirões separados para cada corte suíno. Av. Saturnino De Brito, 217, Praia do Canto, Vitória. (27) 2125-8000. FOTO: Sheraton/Divulgação
9
TRADIÇÃO CAPIXABA
Uma das feijoadas mais tradicionais de Vitória é servida todo sábado, das 12h às 16h, no Hotel Senac Ilha do Boi. Há música ao vivo e o bufê completo, que inclui acompanhamentos como salada, couve, torresmo, aipim, farofa, vinagrete, batidinhas e coquetel de frutas, custa R$ 115 por pessoa. Crianças de até seis anos não pagam, e de sete a 10 pagam 50% do valor. Para grupos com mais 10 pessoas é necessário reservar pelo telefone (27) 3345-0111. Rua Bráulio Macedo, 417, Ilha do Boi, Vitória. FOTO: Senac/Divulgação
10
COM RODA DE SAMBA
Bar concorrido na Praia de Camburi, o Sabor da Cachaça tem a feijoada como uma de suas principais especialidades. O prato, servido aos sábados e domingos por R$ 99,90 (duas pessoas), inclui paio, costelinha defumada, pé de porco defumado, linguiça calabresa e carne seca. Para acompanhar, chegam à mesa arroz, couve, farofa, laranja e torresmo. A feijoada é servida no sábado das 10h às 23h, com roda de samba a partir das 14h30. No domingo o samba começa às 13h30 e a feijoada rola das 10h às 19h. Av. Dante Michelini, 775, Jardim da Penha, ao lado da Caixa Econômica, Vitória. (27) 3019-0066.