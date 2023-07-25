Ama pistache? Veja dicas de doces e sobremesas para provar no ES

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VERDINHA E CREMOSA

Na vitrine de doces da gelateria Barutti, a estrela da vez é a tartelete de pistache, com base de massa sablée com farinha de amêndoas. Completam a doçura verdinha pralinè, creme e ganache de pistache. Quanto: R$ 22, finalizada com pistaches torradas. Av. Antônio Gil Veloso, 1.856, Praia da Costa, Vila Velha. Também na Praia do Morro, em Guarapari. (27) 3534-9193. FOTO: Barutti/Divulgação

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DOSE GENEROSA

Para quem é fã de pistache, a cheesecake da padaria artesanal Medeiros Bakehouse promete (e entrega!) uma dose generosa do ingrediente em apenas uma fatia. Com base de biscoito da casa e cobertura de creme de pistache com a noz triturada, a torta está disponível de quarta a sábado. A fatia custa R$ 35 e a inteira, sob encomenda, sai por R$ 320. Av. Hugo Musso, 40, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99957-0927. FOTO: Medeiros/Divulgação

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COM FRUTAS VERMELHAS

Campeã de pedidos entre as fatias de bolo da Doceria do Leo, a de creme de pistache com geleia de frutas vermelhas contém ainda musse de leite em pó e creme branco. Quanto: R$ 21. A versão bolo no pote também é muito requisitada e sai a R$ 20. Av. João Francisco Gonçalves, 751, lojas 1, 2 e 3, Cobilândia, Vila Velha. Também na Praia da Costa e em Campo Grande, Cariacica. (27) 99603-2288. FOTO: Doceria do Leo/Divulgação

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SOBREMESA GELADA

A torta de pistache é uma das mais cobiçadas na gelateria canela-verde Sal & Mel. Feita com camadas de gelato de pistache e de gelato de creme sobre base de casquinha de chocolate com cumaru, ela é coberta com ganache, crumble e praliné de pistache. Sai nas versões fatia (R$ 29,90), mini individual (R$ 39), mini para dividir (R$ 49) e inteira de 1kg (R$ 150, de seis a oito pessoas). Rua São Paulo, 2255, loja 11, Itapuã, Vila Velha. (27) 99663-9138. FOTO: Carlos Alberto Silva

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DIRETO DE NOVA YORK

Lançado há pouco mais de um ano pela Lafayette Grand Café & Bakery, em Nova York, o suprême viralizou nas redes sociais e virou moda também no Brasil. Também conhecido como NY Roll, o doce é um croissant redondo e achatado, com recheio e cobertura, e está à venda na versão pistache com chocolate branco e creme inglês na padaria do Empório Joaquim. O produto sai nas fornadas de início de tarde e a unidade custa R$ 30. Rua Elesbão Linhares, 15, Shopping Day by Day, Praia do Canto, Vitória. (27) 99299-3717. FOTO: Olivier Schochlin

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TUBINHO ITALIANO

O cannolo, doce italiano com massa crocante em forma de tubo e recheio cremoso à base de ricota doce, é uma das especialidades da Nonna Barberina, em Vitória. De terça a domingo, a casa tem no cardápio fixo três sabores da guloseima, e o campeão de vendas é... Pistache! A unidade custa R$ 15,90. Rua Tupinambás, 623, loja 2, Jardim da Penha. (27) 3207-4920. FOTO: Marcos Ferreira

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COOKIE DOS BONS

Produzido com praliné de pistache 100%, pedaços de pistache e gotas de chocolate branco, o cookie do delivery Sugar Daddy é um dos mais procurados pelos fãs da noz verdinha. Quanto: R$ 20 a unidade com aproximadamente 125g. Pedidos e mais informações: iFood, (27) 99222-8727 e @sugardaddycookiesbr. FOTO: Sugar Daddy/Divulgação

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CASQUINHA RECHEADA