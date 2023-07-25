Ama pistache? Veja dicas de doces e sobremesas para provar no ES

Capixabas amam pistache. Para ter certeza disso, basta olhar cardápios de sobremesa e vitrines de gelaterias e docerias pelo Estado, em especial na Grande Vitória. A maioria terá essa noz verdinha, muito abundante na Europa e na Ásia Menor, como ingrediente principal de algum doce.
O produto ganhou muita força em nossa gastronomia com o recente boom dos gelatos, visto que a receita italiana é uma das que melhor apresentam o sabor puro de pistache.
E no embalo das gostosuras geladas vieram outros hits da confeitaria, como os também italianos cannoli, as cheesecakes, os cookies e, mais recentemente, os New York Rolls. Quer saber onde achar tudo isso aqui no ES? Veja algumas opções na lista abaixo.
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VERDINHA E CREMOSA
Na vitrine de doces da gelateria Barutti, a estrela da vez é a tartelete de pistache, com base de massa sablée com farinha de amêndoas. Completam a doçura verdinha pralinè, creme e ganache de pistache. Quanto: R$ 22, finalizada com pistaches torradas. Av. Antônio Gil Veloso, 1.856, Praia da Costa, Vila Velha. Também na Praia do Morro, em Guarapari. (27) 3534-9193. FOTO: Barutti/Divulgação
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DOSE GENEROSA
Para quem é fã de pistache, a cheesecake da padaria artesanal Medeiros Bakehouse promete (e entrega!) uma dose generosa do ingrediente em apenas uma fatia. Com base de biscoito da casa e cobertura de creme de pistache com a noz triturada, a torta está disponível de quarta a sábado. A fatia custa R$ 35 e a inteira, sob encomenda, sai por R$ 320. Av. Hugo Musso, 40, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99957-0927. FOTO: Medeiros/Divulgação
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COM FRUTAS VERMELHAS
Campeã de pedidos entre as fatias de bolo da Doceria do Leo, a de creme de pistache com geleia de frutas vermelhas contém ainda musse de leite em pó e creme branco. Quanto: R$ 21. A versão bolo no pote também é muito requisitada e sai a R$ 20. Av. João Francisco Gonçalves, 751, lojas 1, 2 e 3, Cobilândia, Vila Velha. Também na Praia da Costa e em Campo Grande, Cariacica. (27) 99603-2288. FOTO: Doceria do Leo/Divulgação
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SOBREMESA GELADA
A torta de pistache é uma das mais cobiçadas na gelateria canela-verde Sal & Mel. Feita com camadas de gelato de pistache e de gelato de creme sobre base de casquinha de chocolate com cumaru, ela é coberta com ganache, crumble e praliné de pistache. Sai nas versões fatia (R$ 29,90), mini individual (R$ 39), mini para dividir (R$ 49) e inteira de 1kg (R$ 150, de seis a oito pessoas). Rua São Paulo, 2255, loja 11, Itapuã, Vila Velha. (27) 99663-9138. FOTO: Carlos Alberto Silva
5
DIRETO DE NOVA YORK
Lançado há pouco mais de um ano pela Lafayette Grand Café & Bakery, em Nova York, o suprême viralizou nas redes sociais e virou moda também no Brasil. Também conhecido como NY Roll, o doce é um croissant redondo e achatado, com recheio e cobertura, e está à venda na versão pistache com chocolate branco e creme inglês na padaria do Empório Joaquim. O produto sai nas fornadas de início de tarde e a unidade custa R$ 30. Rua Elesbão Linhares, 15, Shopping Day by Day, Praia do Canto, Vitória. (27) 99299-3717. FOTO: Olivier Schochlin
6
TUBINHO ITALIANO
O cannolo, doce italiano com massa crocante em forma de tubo e recheio cremoso à base de ricota doce, é uma das especialidades da Nonna Barberina, em Vitória. De terça a domingo, a casa tem no cardápio fixo três sabores da guloseima, e o campeão de vendas é... Pistache! A unidade custa R$ 15,90. Rua Tupinambás, 623, loja 2, Jardim da Penha. (27) 3207-4920. FOTO: Marcos Ferreira
7
COOKIE DOS BONS
Produzido com praliné de pistache 100%, pedaços de pistache e gotas de chocolate branco, o cookie do delivery Sugar Daddy é um dos mais procurados pelos fãs da noz verdinha. Quanto: R$ 20 a unidade com aproximadamente 125g. Pedidos e mais informações: iFood, (27) 99222-8727 e @sugardaddycookiesbr. FOTO: Sugar Daddy/Divulgação
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CASQUINHA RECHEADA
A casquinha de biscoito recheada com gelato e ganache de pistache e banhada em chocolate ao leite é uma das doçuras mais pedidas na Mombee, que atende em Vitória com delivery, take out e encomenda. Quanto: R$ 28 a unidade. Pedidos e mais informações: (27) 99801-7707 e @mombee.doce. FOTO: Mombee/Divulgação