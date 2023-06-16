Vai um chocolate quente aí? Lista traz opções imperdíveis no ES

Estamos no auge da temporada outono/inverno e o frio já chegou com tudo, para alegria dos adeptos de comidinhas fumegantes e agasalhos encorpados. Na ala das bebidas, brilha nesta época o chocolate quente, em suas diversas formas de preparo.
O chocolate cremoso é um clássico nas cafeterias, mas o roteiro que HZ traz a seguir vai além da receita tradicional.
Listamos sete endereços onde vale a pena se aquecer bebendo um chocolatinho, seja no clima ameno da Grande Vitória ou no frio (às vezes congelante) das montanhas.
Borda de doce de leite, chantili fresquinho e marshmallow tostado estão entre as gostosuras que incrementam as taças. Confira!
7 LUGARES PARA BEBER CHOCOLATE QUENTE NO ES
01
BORDAS E CONFEITOS
O chocolate quente cremoso com bordas adocicadas e confeitos diversos chama atenção no Café Rerigtyba, que fica ao lado do Santuário Nacional de José de Anchieta. Há cinco variedades da bebida no cardápio, e todas elas podem ser apreciadas no mirante com vista para o Rio Benevente, cenário famoso pelo pôr do sol. Entre as cinco opções, destaque para o chocolate especial da casa, que vem com marshmallow brûlée (R$ 17,50/100ml ou R$ 19,50/180ml), e para o chocolate com borda de Ovomaltine, ganache e chantili (R$ 18,50/100ml ou R$ 19,50/180ml). Horários: de terça a domingo, das 14h às 20h. Av. Anchieta, 81, Centro, Anchieta. (28) 99909-6244. FOTO: Rerigtyba/Instagram
02
MARSHMALLOW CASEIRO
Destaque na carta de bebidas da Pepe Patisserie, o chocolate quente surge em duas versões. A Graúna contém chocolate meio amargo, ganha um toque de cumaru e noz-moscada e é finalizada com minimarshmallows feitos na casa (R$ 23). Já a Andorinha alterna uma camada de ganache de meio amargo, uma de leite condensado e leva por cima uma dose de café expresso (R$ 21). Horários: sexta, das 12h às 19h; sábado e domingo, das 9h às 19h. Rota do Carmo, Km 1,5, Pedra Azul, Domingos Martins. (27) 99907-6570. FOTO: Pablo Pietro
03
CANTINHO CHARMOSO
Em um cantinho charmoso da Rua do Lazer, em Santa Teresa, a Afago Chás e Cafés Especiais produz sua própria mistura para chocolate quente, com ingredientes regionais e sem adição de açúcar. O cliente pode pedir a bebida coberta com marshmallow tostado ou com chantili, na versão tradicional (R$ 20). Já a especial (R$ 22) vêm com borda de Nutella ou de doce de leite com chantili, à escolha. Horários: de quarta a sexta, das 13h às 19h; sábado e domingo, das 11h às 19h. Rua Coronel Bonfim Júnior, 116, Centro. (27) 99811-5600. FOTO: Afago/Divulgação
04
CACAU CAPIXABA
Na cafeteria e chocolateria bean to bar Ana Bandeira, em Jardim da Penha, são servidos dois tipos de chocolate quente: o Americano, mais fluido, e o Europeu, mais concentrado e espesso. As duas bebidas levam no preparo apenas açúcar e o chocolate da casa 70% cacau, produzido a partir de amêndoas capixabas. O Americano custa R$ 14 (120ml) ou R$ 18 (250ml), e o Europeu R$ 14 (60 ml) ou R$ 18 (90ml). Horários: todos os dias, das 9h às 20h. Av. Carlos Orlando Carvalho, 205, Vitória. (27) 99732-1987. FOTO: Ana Bandeira/Divulgação
05
ESTILO SUÍÇO
A cafeteria Colher de Pau, que em julho abrirá sua segunda unidade em Vila Velha, no Parque das Castanheiras, prepara chocolate quente cremoso ao estilo suíço, mais encorpado, com teor de cacau em 60%. Há duas opções no cardápio: uma servida com borda de doce de leite e topo de chantili (R$ 26/foto) e outra coberta com marshmallow maçaricado (R$ 23). Horários: de terça a sexta, das 14h às 21h; sábado, domingo e feriados, das 8h às 21h. Rua Ibitirama, 245, Praia de Itaparica. (27) 98189-0666. FOTO: Lívia Norbim
06
CHANTILI ADICIONAL
No friozinho de Santa Teresa, o Manacá Café oferece duas versões fumegantes da bebida: o chocolate quente da casa (R$ 18/280ml/foto) e o chocolate quente europeu, mais encorpado (R$ 22/280ml). Ambos são feitos com misturas de produção própria e, se o cliente quiser, podem ser cobertos de chantili. Horários: quinta, das 13h às 18h; de sexta a domingo, das 9h às 18h. Circuito Caravaggio, s/n. Mais informações: (27) 99831-3999. FOTO: Manacá/Divulgação
07
MISTURA FINA
Em Pedra Azul, a fábrica de chocolates bean to bar Ocakau dispõe de três bases para seu chocolate quente cremoso tradicional (R$ 19,20): branco, ao leite e 70% cacau, à escolha do cliente. O cardápio traz ainda duas combinações: a de chocolate branco quente com Nutella e chantili e a de chocolate ao leite com doce de leite e chantili (R$ 22,10 cada uma). Quem quiser levar a mistura para preparar chocolate quente em casa, é só comprar na lojinha: tem pacote do ao leite e do 70% cacau (R$ 35,20 cada um). Horários: de quarta a domingo, das 10h às 18h. Rodovia Geraldo Sartório, Km 5,5, com acesso pela Rota do Lagarto, Domingos Martins. (27) 99518-3919. FOTO: Luisa Lang