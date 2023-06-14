Vanessa da Mata no Fest Gastronomia: "Aproveitar para comer umas comidinhas incríveis"

A cantora Vanessa da Mata levará o show "Vem Doce" para o Álvares Cabral Crédito: Priscila Prade

Está chegando a hora do capixaba curtir o maior evento de gastronomia que o Espírito Santo já viu. Marcado para os dias 7, 8 a 9 de julho, na nova área de eventos do Álvares Cabral, em Bento Ferreira, Vitória, o Fest Gastronomia promete reunir os melhores restaurantes com cardápios adaptados e a preços acessíveis, além de aulas-show, palestras e, claro, muita música.

E quem vem cheia de vontade de se apresentar - e aproveitar as iguarias oferecidas nos três dias de festa - é Vanessa da Mata. A cantora já enviou o recado convidando os capixabas e garantiu que também vai aproveitar para estimular seu paladar.

"Olá meus capixabas queridos, quem está falando é Vanessa da Mata. Estaremos juntos no dia 8 de julho no maior evento de gastronomia do Espírito Santo: o Fest Gastronomia, anota aí. Temos um encontro marcado, vai ser maravilhoso, no meu show novo "Vem Doce", iniciou a cantora, adiantando como será a apresentação.

"E aproveitar para comer umas comidinhas incríveis", completou ela, que poderá experimentar pratos de 12 estabelecimentos de ponta no seguimento gastronômico capixaba.

O show de Vanessa será dividido em atos. O repertório é baseado no disco "Vem Doce", reunindo os lançamentos do álbum com alguns sucessos da carreira.

Este é o décimo disco de uma carreira que completa duas décadas, e o sétimo trabalho de estúdio. "Vem Doce" se torna ainda mais especial por suas participações. Ana Carolina, Marcelo Camelo, L7nnon, Ilan Adar e Dom Lucas atuam em canções como "Eu Repetiria" e "Fique Aqui".

FEST GASTRONOMIA

Além de Vanessa da Mata, o Fest Gastronomia terá shows de Frejat, Intimidade do Samba e mais 10 atrações locais. Em meio a palestras, aulas-show e restaurantes oferecendo suas iguarias em cardápios adaptados e com preço reduzido, o evento promete ser um grande encontro da música com a boa comida.

Os ingressos para toda essa farra cultural e gastronômica começam a ser vendidos nesta sexta-feira (26), no site Superticket (COMPRE AQUI). E a dica é garantir a compra do passaporte para os três dias de festa. No 1º lote, ele sai a R$ 100 (meia solidária) e dá direito a conferir toda a programação do evento, incluindo os shows nacionais e aulas com os chefs.

Tá achando pouco, o evento realizado pela Rede Gazeta ainda vai contar com opções de lazer para toda a família, como espaço com recreação infantil, e 12 restaurantes servindo pratos de seus cardápios a preços populares. Além disso, food trucks e bikes vão oferecer outras guloseimas para a galera sair satisfeita. A lista de estabelecimentos será divulgada em breve.

Não quer garantir o passaporte? Não se preocupe, ingressos individuais também serão disponibilizados na plataforma. Quem quiser ir na sexta (7) ou sábado (8) paga R$ 50 por dia. Quem escolher o domingo (9), pode desembolsar R$ 30. Todos valores são para meia solidária no 1º lote.

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