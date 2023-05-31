Votação do Prêmio HZ Gastrô: escolha os campeões em 13 categorias

O Prêmio HZ Gastrô foi criado pela Rede Gazeta para premiar os melhores restaurantes da Grande Vitória, e quem vai escolher os vencedores é o público, por meio do voto popular na internet.
Para participar, clique no formulário abaixo e vote quantas vezes quiser. As categorias são: Cafeteria, Carne, Cozinha Autoral, Cozinha Brasileira, Cozinha Internacional, Delivery, Doceria, Hambúrguer, Moqueca e Pizza.
Você também poderá indicar um estabelecimento nas categorias Brigadeiro, Feijoada e Coxinha.
A enquete fica aberta até as 23h59 desta quinta-feira. 15/06. O resultado da votação será divulgado em HZ no dia 30/06 e a premiação dos vencedores está marcada para 7/07, no Fest Gastronomia.