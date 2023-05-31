Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fest Gastronomia

Saiba quem são os finalistas do Prêmio HZ Gastrô 2023

Na premiação criada pela Rede Gazeta, o público vai eleger pela internet os melhores restaurantes da Grande Vitória em 13 categorias
Evelize Calmon

Publicado em 31 de Maio de 2023 às 05:00

Chegou a hora de conhecer os finalistas do Prêmio HZ Gastrô, criado pela Rede Gazeta para eleger os melhores restaurantes da Grande Vitória por meio do voto popular na internet.
Ao todo, 43 estabelecimentos concorrem em 10 categorias, que têm cinco finalistas cada uma, e outros três endereços serão eleitos pelo público por menção livre nas categorias Brigadeiro, Coxinha e Feijoada.
Ouça a entrevista sobre os finalistas da premiação no programa CBN Cotidiano 
A premiação dos vencedores acontecerá no evento Fest Gastronomia, que vai reunir diversas atrações gastronômicas e culturais nos dias 7,8 e 9 de julho, na nova área de eventos do Clube Álvares Cabral. Já estão confirmados shows de Frejat e Vanessa da Mata, e os ingressos estão à venda pelo Superticket
Prêmio HZ Gastrô
Público vai eleger os melhores restaurantes pela internet  Crédito: Rede Gazeta
O HZ Gastrô marca o retorno das premiações ao circuito capixaba de restaurantes, a exemplo do Prêmio Prazer & Cia, realizado de 2007 a 2014 também pela Rede Gazeta.
Na cerimônia de premiação, uma personalidade da gastronomia capixaba será homenageada com um troféu especial.  A votação do Prêmio HZ Gastrô será 100% on-line e terá início na quinta-feira, 1º de junho, pela página do Fest Gastronomia. 

Curadoria selecionou finalistas do prêmio

No segmento Estabelecimentos, um time de 20 personalidades com bagagem gastronômica convidadas pela Rede Gazeta selecionou os finalistas em 10 categorias. Em cada uma delas, concorrem cinco endereços da Grande Vitória. Saiba quem são os jornalistas, empresários, influenciadores, professores, gourmets e pesquisadores que participaram da curadoria do Prêmio HZ Gastrô 2023: Aline Dias, Aline Zanardo, Anice Moretto, Cesinha Fernandes, Christina Abelha, Cícero Moro, Dani Ewald, Érica Semião, Erik Oakes, Eulalia Chieppe, Evelize Calmon, Giovana Duarte, Marcela Bourguignon, Marcelo Netto, Mariana Perini, Murilo Góes, Olívia Galvão de Podestá, Patrícia Merlo, Renata Rasseli e Thiago Correia.  

VEJA QUEM CONCORRE AO PRÊMIO HZ GASTRÔ EM 10 CATEGORIAS

Categoria CAFETERIA:
  • CLERICOT CAFÉ (@clericotcafe)
  • EMPÓRIO JOAQUIM (@emporiojoaquim)
  • KAFFA CAFETERIA (@kaffacafeteria)
  • MANGALÔ (@mangalocafebar)
  • ODARA (@odarapaoecafe)
Categoria CARNE:
  • LA DOLINA (@ladolina)
  • MAJOR FOREST (@majorforestmeat) 
  • MEATPACK (@meatpc) 
  • O QUINTAL PARRILLA BAR (@oquintalparrillabar)
  • OUTBACK STEAKHOUSE (@outbackbrasil)
Categoria COZINHA AUTORAL:
  • ALEIXO RESTAURANTE (@aleixorestaurante)
  • EL GITANO (@elgitanorestaurante)
  • ELIAH RESTAURANTE (@eliahrestaurante)
  • PEPPE RESTAURANTE (@pepperestaurante)
  • SOETA (@soetarestaurante)
Categoria COZINHA BRASILEIRA:
  • BOTECO DO JOÃO (@botecodojoao.vix)
  • DAJU BISTRÔ (@dajubistro)
  • MAHAI RESTAURANTE (@mahairestaurante)
  • MANDACARU GASTROBAR (@mandacarugastrobar)
  • REGINA MARIS (@reginamariss)
Categoria COZINHA INTERNACIONAL:
  • ALAS (@alasrestaurante)
  • ORIUNDI (@restaurante.oriundi)
  • SPAGHETTI & CIA (@spaghettieciaoficial)
  • SUZUSHI (@suzushi.restaurante) 
  • UNAGI SUSHI (@unagivix)
Categoria DELIVERY:
  • DON CAMALEONE (@doncamaleone)
  • GOLBURGER & COZINHA (@golburger)
  • SPAGHETTI & CIA (@spaghettieciaoficial)
  • SUZUSHI (@suzushi.restaurante) 
  • UNAGI SUSHI (@unagivix) 
Categoria DOCERIA:
  • BEE DOCES (@beedocesvix)
  • CHOCOLATERIA BRASIL (@chocolateriabrasil)
  • DOCERIA DO LÉO (@doceriadoleo)
  • EMPÓRIO JOAQUIM (@emporiojoaquim)
  • ODARA (@odarapaoecafe)
Categoria HAMBÚRGUER:
  • CAVENDISH BURGER (@cavendishburger)
  • GOLBURGER & COZINHA (@golburger)
  • HUNTY'S HAMBURGUERIA (@huntyshamburgueria)
  • MELT HAMBURGUERIA (@meltburger)
  • T.T. BURGER (@t.t.burger)
Categoria MOQUECA:
  • ATLÂNTICA (@atlanticapraiadacosta)
  • ENSEADA GERALDINHO (@restaurante_enseada_geraldinho)
  • PAPAGUTH (@papaguth)
  • PIRÃO (@restaurantepirao)
  • SÃO PEDRO (@restaurante_sao_pedro)
Categoria PIZZA:
  • BONTÀ FORNO E CUCINA (@bontafornoecucina)
  • DON CAMALEONE (@doncamaleone)
  • FIGATA PIZZA & PASTA (@figata.br)
  • LA DOLINA HORNO (@ladolinahorno)
  • LA MUSA (@lamusapizzeria)

VOTO POPULAR 

No segmento Voto Popular, o público vai indicar os finalistas, e por consequência os vencedores, em um formato de votação diferente, com três categorias: BRIGADEIRO, COXINHA e FEIJOADA.  
Em cada uma dessas categorias, será preciso escrever o nome de um estabelecimento da Grande Vitória que se destaca na especialidade indicada.
Qual restaurante prepara a melhor feijoada? Onde é servida a melhor coxinha? O melhor brigadeiro é feito em qual doceria?
Basta responder a essas perguntas para ajudar a eleger os três campeões do segmento Voto Popular. Ganha o estabelecimento mais citado em cada categoria. 

VOTAÇÃO E RESULTADO 

A votação on-line que vai definir os vencedores do Prêmio HZ Gastrô 2023 acontecerá entre os dias 1º e 15 de junho, na página do evento Fest Gastronomia. Acesse: www.agazeta.com.br/festgastronomia.       
Durante esse período de 15 dias, você poderá votar quantas vezes quiser, sem limitação por IP ou CPF/CNPJ. O resultado verá divulgado aqui, em HZ, no dia 30/06, e a premiação dos vencedores acontecerá em 7 de julho, no Fest Gastronomia.  

Arquivos & Anexos

Regulamento do Prêmio HZ Gastrô 2023

Criado pela Rede Gazeta, o Prêmio HZ Gastrô vai eleger os melhores restaurantes, cafés e docerias da Grande Vitória por meio do voto popular. A premiação acontece no primeiro dia do evento Fest Gastronomia, marcado para 7, 8 e 9 de julho, na nova área de eventos do Álvares Cabral.
Tamanho do arquivo: 86kb
Baixar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Rede Gazeta
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados