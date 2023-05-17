Prêmio HZ Gastrô vai eleger os melhores restaurantes da Grande Vitória

O Prêmio HZ Gastrô é realizado pela Rede Gazeta Crédito: Shutterstock e Freepik/Montagem

Qual restaurante faz a melhor moqueca? E a pizza mais gostosa? Onde é servido o café perfeito? Essas e outras perguntas serão respondidas pelo público na votação do Prêmio HZ Gastrô 2023, criado pela Rede Gazeta para eleger os melhores endereços da boa mesa na Grande Vitória em 13 categorias.

A festa de premiação acontecerá no primeiro dia do Fest Gastronomia , megaevento com chefs e shows nacionais, restaurantes, degustações, feira de produtores e atrações para toda a família, de 7 a 9 de julho, na nova área de eventos do Álvares Cabral, em Vitória.

Estabelecimentos e Voto Popular. Os vencedores serão escolhidos por meio do voto popular, na página oficial do Fest Gastronomia , em dois segmentos:

Além de premiar os melhores restaurantes da Grande Vitória, o HZ Gastrô vai homenagear com um troféu especial a personalidade gastronômica do ano. Esse profissional será escolhido pela coordenação da premiação.

QUEM ESCOLHE OS FINALISTAS?

O segmento Estabelecimentos é composto de 10 categorias, e cada uma delas terá cinco casas finalistas, pré-selecionadas pela curadoria do Prêmio HZ Gastrô.

Esse grupo é formado por 20 personalidades com bagagem gastronômica, entre jornalistas, influenciadores, gourmets, pesquisadores da alimentação e professores de gastronomia, convidados pela Rede Gazeta.

A lista com os 50 finalistas escolhidos pela curadoria do prêmio será divulgada no dia 31 de maio, aqui, em HZ.

CATEGORIAS DO SEGMENTO ESTABELECIMENTOS

CARNE HAMBÚRGUER PIZZA DOCERIA COZINHA BRASILEIRA COZINHA AUTORAL COZINHA INTERNACIONAL CAFETERIA DELIVERY MOQUECA

Público também vai eleger local onde é servida a melhor moqueca capixaba Crédito: Marcelo Moryan

O segmento Voto Popular terá apenas três categorias, e em cada uma delas o público vai poder escrever o nome do seu estabelecimento favorito, de acordo com a especialidade indicada. Veja abaixo quais são elas:

CATEGORIAS DO SEGMENTO VOTO POPULAR

FEIJOADA COXINHA BRIGADEIRO

Vence no segmento Voto Popular a casa mais citada em cada uma das três categorias. Ao todo, serão entregues 13 troféus para os campeões de votos do Prêmio HZ Gastrô 2023: 10 no segmento Estabelecimentos e três no Voto Popular.

No segmento Voto Popular, um estabelecimento será eleito por servir a melhor coxinha Crédito: Pixabay

QUEM PODE PARTICIPAR

Não é preciso fazer inscrição para participar do Prêmio HZ Gastrô. Os restaurantes, cafés, docerias e hamburguerias que serão finalistas no segmento Estabelecimentos já estão sendo pré-selecionados pela curadoria do HZ Gastrô.

Neste ano, a premiação será restrita ao circuito gastronômico da Grande Vitória. Portanto, só poderão concorrer, nos dois segmentos, casas que estejam localizadas em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari, Viana e Fundão.

COMO VAI FUNCIONAR A VOTAÇÃO

A votação será 100% on-line e acontecerá entre os dias 1º e 15 de junho no site www.agazeta.com.br/fest-gastronomia . Serão disponibilizadas na página:

Uma enquete para o segmento Estabelecimentos , com 10 categorias de cinco finalistas cada uma e voto por múltipla escolha .

, com 10 categorias de cinco finalistas cada uma e voto por . Uma enquete para o segmento Voto Popular, com três categorias e voto aberto, por menção livre, ou seja, quem for votar deve escrever, corretamente, o nome do seu estabelecimento favorito de acordo com a especialidade indicada.

QUANDO SAI O RESULTADO?

A lista com os vencedores das 13 categorias do Prêmio HZ Gastrô será divulgada no dia 30 de junho, aqui em HZ. A entrega dos troféus aos estabelecimentos e à personalidade gastronômica será no dia 7 de julho, dentro do evento Fest Gastronomia.

CONFIRA O REGULAMENTO DO PRÊMIO HZ GASTRÔ 2023