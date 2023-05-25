Fest Gastronomia: ingressos começam a ser vendidos nesta sexta (26)

Que tal curtir três dias com os melhores comes e bebes da Grande Vitória, somados a uma boa música com uma vista de perder o fôlego? Então se prepara que o Fest Gastronomia chega com tudo entre os dias 7 e 9 de julho, na nova área de eventos do Álvares Cabral, em Bento Ferreira, na Capital, com aulas-show e palestras de chefs renomados, além de mais de 10 atrações culturais, incluindo os shows de Frejat e Vanessa da Mata. Os ingressos para toda essa farra cultural e gastronômica começam a ser vendidos nesta sexta-feira (26), no site Superticket.
E a dica é garantir a compra do passaporte para os três dias de festa. No 1º lote, ele sai a R$ 100 (meia solidária) e dá direito a conferir toda a programação do evento, incluindo os shows nacionais e aulas com os chefs.
Tá achando pouco, o evento realizado pela Rede Gazeta ainda vai contar com opções de lazer para toda a família, como espaço com recreação infantil, e 12 restaurantes servindo pratos de seus cardápios a preços populares. Além disso, food trucks e bikes vão oferecer outras guloseimas para a galera sair satisfeita. A lista de estabelecimentos será divulgada em breve.
Não quer garantir o passaporte? Não se preocupe, ingressos individuais também serão disponibilizados na plataforma. Quem quiser ir na sexta (7) ou sábado (8) paga R$ 50 por dia. Quem escolher o domingo (9), pode desembolsar R$ 30. Todos valores são para meia solidária no 1º lote.
O show de Frejat acontece na sexta (7), Vanessa da Mata canta no sábado (8) e Intimidade do Samba chama seus convidados para se apresentar no domingo (9). Diversos cantores locais e algumas atrações regionais de dança também estão na programação, que será divulgada por completo nos próximos dias.
Vale lembrar que dentro do Fest Gastronomia acontecerá a premiação do 1º Prêmio HZ Gastrô, que vai eleger os melhores endereços da boa mesa na Grande Vitória em 13 categorias. A festa de premiação acontecerá no primeiro dia do Fest Gastronomia. Os vencedores serão escolhidos por meio do voto popular, na página oficial do Fest Gastronomia, a partir do dia 1º de junho.
"A realização do Fest Gastronomia pela Rede Gazeta é de extrema importância para o Estado pois promove e valoriza a gastronomia, uma área de grande impacto na economia local. Além de incentivar o consumo nesse mercado, o projeto impulsiona a cultura e o turismo na região", afirma o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Márcio Chagas.
SERVIÇO:
- FEST GASTRONOMIA
- Quando: de 7 a 9 de julho
- Horários: 16h à 0h (sexta); 12h à 0h (sábado); 11h às 17h (domingo)
- Onde: nova área de eventos do Álvares Cabral - Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, Bento Ferreira, Vitória
- Ingressos: R$ 100 (meia solidária/passaporte para 3 dias); R$ 50 (meia solidária/sexta ou sábado); R$ 30 (meia solidária/domingo), à venda no site Superticket.