Fest Gastronomia: ingressos começam a ser vendidos nesta sexta (26)

Frejat e Vanessa da Mata são atrações do Fest Gastronomia Crédito: Divulgação

E a dica é garantir a compra do passaporte para os três dias de festa. No 1º lote, ele sai a R$ 100 (meia solidária) e dá direito a conferir toda a programação do evento, incluindo os shows nacionais e aulas com os chefs.

Tá achando pouco, o evento realizado pela Rede Gazeta ainda vai contar com opções de lazer para toda a família, como espaço com recreação infantil, e 12 restaurantes servindo pratos de seus cardápios a preços populares. Além disso, food trucks e bikes vão oferecer outras guloseimas para a galera sair satisfeita. A lista de estabelecimentos será divulgada em breve.

Não quer garantir o passaporte? Não se preocupe, ingressos individuais também serão disponibilizados na plataforma. Quem quiser ir na sexta (7) ou sábado (8) paga R$ 50 por dia. Quem escolher o domingo (9), pode desembolsar R$ 30. Todos valores são para meia solidária no 1º lote.

O show de Frejat acontece na sexta (7), Vanessa da Mata canta no sábado (8) e Intimidade do Samba chama seus convidados para se apresentar no domingo (9). Diversos cantores locais e algumas atrações regionais de dança também estão na programação, que será divulgada por completo nos próximos dias.

"A realização do Fest Gastronomia pela Rede Gazeta é de extrema importância para o Estado pois promove e valoriza a gastronomia, uma área de grande impacto na economia local. Além de incentivar o consumo nesse mercado, o projeto impulsiona a cultura e o turismo na região", afirma o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Márcio Chagas.

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