Kátia Barbosa dará aula de sabores brasileiros no Fest Gastronomia

Quando se fala em comida popular brasileira no Brasil, Kátia Barbosa é o primeiro nome entre cozinheiros dessa vertente culinária. A carioca, que dará uma aula-show no Fest Gastronomia, é responsável por transformar uma de nossas receitas mais queridas e tradicionais em um quitute de boteco.
A chef criou o bolinho de feijoada, que faz sucesso em todo o território nacional e é copiado no país inteiro.
A história dele é a seguinte: em um bar de Belo Horizonte, Kátia provou um bolinho de feijão branco mas não caiu de amores. Incomodada com a experiência, resolveu criar sua versão com tutu grossinho, linguiça e bacon. Virou hit.
"Acredito que o sucesso seja pelo fato de a feijoada ser um prato muito consumido e adorado no Brasil e não me incomoda nem um pouco que seja copiado. Na verdade, por ser tão copiado chegou ao patamar de patrimônio imaterial da cidade do Rio de Janeiro", conta Kátia, em entrevista a HZ.
Os capixabas poderão ver a cozinheira em ação, com toda a sua criatividade, no segundo dia do Fest Gastronomia (8/07), em uma aula no auditório Senac/Fecomércio, marcada para as 14h.
A apresentação da chef será aberta ao público do evento (cujos ingressos estão à venda pelo Superticket e na bilheteria do Álvares), mas a capacidade do auditório é limitada. Logo, para garantir uma vaga na plateia será preciso se inscrever, até uma hora antes do início da aula.
TRAJETÓRIA
Kátia Barbosa vem de uma família de cozinheiros. A primeira vez que se viu profissionalmente em uma cozinha foi no começo dos anos 2000. Nessa época, o Aconchego Carioca, que marcou o início de sua trajetória, era um bar despretensioso, tocado por um de seus irmãos, que também cozinhava.
Katita (para os mais chegados) nunca cursou gastronomia, ao contrário de sua filha Bianca Barbosa, com quem hoje divide as panelas. Além da famosa invenção, também saíram das mãos da cozinheira bolinhos como o de abóbora com carne seca e o de feijão branco com rabada.
A paixão pela cozinha, Kátia herdou do pai. Vendedor de cuscuz, cocada e quebra-queixo, seu Ermiro gostava de um fogão e, quando a mulher reclamava, o obrigando a fazer dieta, ele fugia com os filhos para a Feira de São Cristóvão. “Lá a gente comia de tudo. A comida nordestina foi e é, até hoje, minha grande influência”, diz a chef, que em 2017 abriu o Bar Kalango, para servir comida focada no sertão brasileiro.
Kátia Barbosa hoje se divide entre empreendimentos gastronômicos, como o Aconchego Carioca e o Kalango, ambos na Praça da Bandeira, no Rio, e em breve inaugura o Sofia, em homenagem à sua mãe. "Ela completa 92 anos este ano e a casa traz ingredientes brasileiros com um olhar bem atento", adianta.
Confira a seguir trechos da conversa com HZ.
É verdade que você foi para a cozinha porque precisava trabalhar? Como foi o início de sua carreira?
- Sim, é verdade. Eu estava sem emprego e precisava trabalhar, ter alguma renda, e aos 40 anos isso não é fácil. Então, aceitei o que apareceu. O início foi difícil como em qualquer outro trabalho que é novo, mas como sou muito dedicada e curiosa, achei muito prazeroso. Comecei ajudando a atender os clientes, ajudando na cozinha e tudo o que era necessário para fazer a casa funcionar. Isso foi importante, porque sei exatamente como fazer.
- Hoje tranquila, mas nem sempre foi assim. Continuo curiosa e sempre procurando novos ingredientes, ou outras formas de utilizar esses ingredientes.
- Não é bem quem, mas o que! O Brasil, a nossa cultura riquíssima e os nossos ingredientes são o que me inspira na gastronomia.
- Foi uma grande experiência. Suguei cada momento e aproveitei tudo o que aprendi sobre a comida brasileira, ingredientes e técnicas. Acho que foi a melhor oportunidade da minha vida.
- Ela já continua. Faz um trabalho impecável, valorizando não só os ingredientes, mas também as mulheres, a população quilombola, etc.
- Sempre fico muito animada com novos eventos e festivais de gastronomia. É a melhor forma de divulgar a cultura gastronômica de um lugar e promover o encontro de cozinheiros de outros lugares. Enriquece muito o movimento da comida brasileira, além de trazer novos olhares e novas ideias pra aqueles ingredientes e receitas.
- Vários, mas um inesquecível, foi quando me levaram pra comer cabeça de bode, foi bem impactante.
SOBRE O EVENTO
O Fest Gastronomia vai reunir 12 restaurantes da Grande Vitória, renomados em suas especialidades, e também food trucks, feira de pequenos produtores, atrações culturais, espaço kids e diversas outras opções para toda a família.
Entre os destaques estão as aulas-show com chefes de cozinha famosos no Espírito Santo e fora dele. Além de Kátia Barbosa, teremos o chef e apresentador de TV Claude Troisgros e o capixaba Juarez Campos.
Embora os comes e bebes sejam os protagonistas do festival, a música terá lugar de destaque, em shows com nomes de peso da música nacional, como Frejat e Vanessa da Mata.
Talentos capixabas, como André Prando, Dona Fran, Saulo Simonassi, Luiza Pastore, Fino da Bossa, Serginho, Na Intimidade do Samba, Brasil Pandeiro e Walace Menezes também estão garantidos no line-up, que contará ainda com DJs.
INGRESSOS
Se você ainda não garantiu ingresso para o maior evento da gastronomia capixaba, uma dica é comprar o passaporte para os três dias. Já no 2º lote, o bilhete sai a R$ 140 e dá direito a conferir toda a programação, de 7 a 9 de julho.
Para curtir o Fest apenas na sexta (7) ou no sábado (8), o ingresso custa R$ 60 por dia. No domingo (9), o preço da entrada é R$ 50. Todos esses valores são referentes à meia solidária no 2º lote.
PROGRAMAÇÃO DO FEST GASTRONOMIA*
SEXTA-FEIRA (7/07)
- Abertura dos portões: 16h
- Palco FEST:
- 21h às 22h - Frejat
- Auditório Senac/Fecomércio:
- 18h às 19h - Premiação dos vencedores do Prêmio HZ Gastrô 2023
- 20h às 20h40 - Aula-show com o chef Claude Troisgros. Tema: Arroz de polvo, aioli de urucum
- Palco SUNSET:
- 20h40 às 21h10 - Saulo Simonassi convida Luiza Pastore
- 23h à 0h - Saulo Simonassi convida Dona Fran
- 0h - DJ Zappie
- Carreta Senac:
- 18h às 19h - Aberta para visitação
- 19h às 20h - Aula-show inaugural com os chefs Fabricia Sarria e Kleber Lopes (Senac). Tema: Moqueca de garoupa com banana-da-terra
- 20h às 20h40 - Harmonização com cervejas artesanais - Tarvos Cervejaria
- 21h às 21h40 - Gim no drinque: um contraste a cada gota - DryCat Gin e bartender Pedro Rosa (Senac)
- Palco GASTRÔ:
- 18h às 21h40 - DJ
- 19h às 21h10 - Fino da Bossa
- 21h à 1h - DJ
- Abertura dos portões: 12h
- Palco FEST:
- 18h10 às 20h - André Prando e Beat Clube cantam Beatles
- 21h às 22h - Vanessa da Mata
- Auditório Senac/Fecomércio:
- 14h às 15h - Aula-show com a chef Kátia Barbosa. Tema: Bolinho de moqueca capixaba
- 15h às 16h - Aula-show com o chef Juarez Campos - Tema: Arroz de siri e camarão à capixaba - Uma homenagem às desfiadeiras de siri da Ilha das Caieiras
- 16h10 às 17h - Aula-show com o chef Danilo Faria, um oferecimento da Escola São Domingos. Tema: Culinária, cultura e tradição: alimentação no Japão
- 17h10 às 18h - Aula-show com o chef Robson Della Fonte - Instituto Gourmet. Tema: Paella capixaba
- 18h10 às 19h - Talk-show com os bartenders André Sopon e Lucas Martins (Babado Bar), ex-alunos do Senac. Tema: Drinque autoral Madalena
- 19h10 às 20h - Aula-show com o chef Júlio Lemos (Papaguth). Tema: Camarão Mar e Montanha, Prato da Boa Lembrança 2023
- 20h10 às 20h50 - Aula-show com a chef Adila Vitória (Senac). Tema: Croqueta de pernil suíno com chutney de abacaxi
- Palco SUNSET:
- 14h10 às 20h - DJ Zappie
- 18h10 às 21h - DJ
- 23h à 0h - Amaro Lima - Noite Manimal
- 0h - DJ Zappie
- Carreta Senac:
- 12h - Relato de experiência com degustação - Cervejaria Alquimistas
- 13h às 14h - Oficina kids com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Biscoitos Divertidos
- 14h às 15h - Harmonização com cervejas artesanais - Cervejaria Convento
- 15h10 às 16h - Cafés especiais: método de preparo e serviços, com Rayssa Cerqueira e Ueslei Miranda (Senac)
- 16h10 às 17h - Aula-show com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Panna cotta de café
- 17h10 às 18h - Chocolate artesanal: experiências - Ana Bandeira Chocolates
- 18h10 às 19h - Aula-show com o chef Kléber Lopes (Senac). Tema: Tartare de salmão com creme azedo e pimenta rosa
- 19h10 às 20h - Aula-show com a chef Mariana Salim (Senac). Tema: Finger food com produtos capixabas
- 20h10 às 20h50 - A Charcutaria Urbana - Schuler Charcutaria
- Palco GASTRÔ:
- 14h10 às 16h - Serginho MPB
- 16h10 à 1h - DJ
- Abertura dos portões: 11h
- Palco FEST:
- 13h às 15h - Na Intimidade do Samba
- Auditório Senac/Fecomércio:
- 13h às 13h50 - Aula-show com a chef Fabricia Sarria (Senac). Tema: Feijoada
- 14h às 14h50 - Aula-show com José Almiro (Churrasqueadas)
- 15h às 15h50 - Aula-show com o chef Renato Santos (Senac) sobre harmonização com cervejas artesanais. Prato: Escondidinho de socol com banana-da-terra
- Palco SUNSET:
- 11h40 às 12h50 - Tombinho da polenta e dança cultural italiana
- 12h às 16h30 - DJ Zappie
- Carreta Senac:
- 12h às 12h50 - Oficina kids com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Pirulito de chocolate
- 13h às 13h50 - Oficina kids com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Cupcake
- 14h às 14h50 - Aula-show da chef Fabricia Sarria (Senac). Tema: Cheesecake de caipirinha com cachaça artesanal capixaba
- 15h às 15h50 - Café das montanhas capixabas: uma experiência de sabores - personal barista Lucia Barros
- Palco GASTRÔ:
- 11h40 às 12h50 - DJ
- 12h às 13h50 - Brasil Pandeiro
- 13h às 16h30 - DJ
- Encerramento: 17h
FEST GASTRONOMIA
Cidade Anfitriã: Prefeitura de Vitória
Apoio educacional: Senac
Parceria institucional: Aderes, Governo do Estado do Espírito Santo por meio das secretarias de Desenvolvimento e Turismo, e Fecomércio
Patrocínio: Dalla Home Center, Danúbio, Escola São Domingos, Extrafruti, ExtraPlus, Grand Construtora, GWM, Le Card, Via Capital, Natercoop, Óticas Paris, Farinha de Trigo Regina e Cervejaria Alquimistas
Participação: Garoto, Coca-cola, Claro, Coroa, Em Busca do Vinho, Paôla Cakes, Moda Praia e Thermal.
- Quando: de 7 a 9 de julho
- Horários: sexta (7), das 16h à 0h; sábado (8), das 12h à 0h; domingo (9), das 11h às 17h
- Onde: nova área de eventos do Clube Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, Bento Ferreira, Vitória
- Ingresso*: R$ 140 (passaporte para 3 dias/2º lote); R$ 60 (meia solidária/sexta ou sábado/2º lote); R$ 50 (meia solidária/domingo/2º lote), à venda pelo site Superticket e na bilheteria do Clube Álvares Cabral.
- *O ingresso dá direito a participar de todas as atividades do Fest Gastronomia. Nas aulas-show, a participação está sujeita à lotação dos espaços. Para garantir uma vaga na plateia, será preciso se inscrever presencialmente, no local da aula, até uma hora antes de a apresentação começar.
Correção
28/06/2023 - 11:51
Diferentemente do que foi publicado na versão anterior desta matéria, o passaporte que dá acesso aos três dias do evento custa R$ 140 (2º lote). A informação foi corrigida.