Atração do Fest Gastronomia, Claude Troisgros exalta maravilhas do ES

Atração do Fest Gastronomia, evento que A Gazeta vai realizar entre 7 e 9 de julho no Álvares Cabral, em Vitória, o chef Claude Troisgros é uma estrela da cozinha internacional - e também da TV brasileira quando o assunto é culinária.
O francês naturalizado brasileiro vai inaugurar, com seu carisma e inconfundível sotaque, a programação de aulas-show de culinária do Fest Gastronomia, no dia 7/07, próxima sexta-feira, às 20h, no auditório Senac/Fecomércio.
A apresentação do chef será aberta ao público do evento (cujos ingressos estão à venda pelo Superticket e na bilheteria do Álvares), mas a capacidade do auditório é limitada. Logo, para garantir uma vaga na plateia será preciso se inscrever, até uma hora antes do início da aula.
Em conversa com HZ, Claude fez mistério e não quis revelar nenhum detalhe sobre o que vai mostrar em solo capixaba (ele detesta spoiler!). Muito simpático, ele preferiu falar sobre sua paixão pelo Espírito Santo e por nossa gastronomia.
"A culinária capixaba é incrível. A torta e a moqueca foram apresentadas por amigos quando fui ao Estado", aponta, dizendo que esteve aqui algumas vezes, inclusive praticando seu hobby, o motociclismo.
"Fui ao Caparaó, um lugar magnífico. Tentei subir algumas vezes o Pico da Bandeira, mas em uns dias estava chuvoso e em outro eu não tinha perna para subir (risos). Também fui algumas vezes a Pedra Azul. É um lugar muito especial, com pousadas incríveis e restaurantes ótimos. Em Vitória, conheci o local onde fazem as famosas panelas de barro da moqueca capixaba", rememora.
Abaixo, confira na íntegra o bate-papo de Claude Troisgros com HZ:
Você é neto de Jean-Batiste Troisgros, que propôs mudanças revolucionárias na cozinha francesa no século passado, e vem de uma família de muitos chefes consagrados. Eles são sua inspiração para se dedicar à cozinha?
- Conheci pouco meu avô, pois, quando faleceu, eu deveria ter cerca de 12 anos. Jean-Batiste não era cozinheiro, a cozinheira era minha avó, Marie, mas ele era, sim, um grande criador. Era um cara que tinha um pensamento à frente, muito moderno, pois viveu no período pós-Guerra, na década de 1930. Pensou em coisas do tipo comer peixe com vinho tinto e usava uma colher rasa. Jean-Batiste incitou minha avó a "empratar". Naquela época, tudo se servia em bandeja, um serviço à francesa. Ele realmente foi o cara que fez evoluir a culinária, colocando tudo no prato e valorizando a receita da cozinha para o cliente. Acredito que na família Troisgros, como meu pai (Pierre) e meu tio (Jean), todos foram criadores do movimento que levou à 'Nova Cozinha Francesa'. Eu e meus irmãos continuamos essa tradição. No meu caso, aqui no Brasil valorizando o produto brasileiro em uma técnica francesa. A inspiração vem dessa história do meu avô, mas não na cozinha e sim no pensamento.
- Tem muitos pratos, pois o Brasil é um país grande, que vai do Pará ao Rio Grande do Sul com tradições culinárias diferentes. Algumas especialidades de cada região me encantam. Minha primeira abordagem, há 40 anos, foi à Bahia, onde o leite de coco e o dendê sempre estão presentes. Quando se come pela primeira vez uma moqueca, você se coloca em um lugar tropical, especialmente para um estrangeiro. Aí você começa a conhecer o Brasil. Minas Gerais, por exemplo, com o tutu à mineira, a galinha ao molho pardo e o leitão à pururuca, em uma cozinha que se aproxima da tradicional do interior da França. Depois vem o churrasco, com o sul do país e as maravilhosas carnes grelhadas e suculentas, que ficam na brasa durante um tempo e são fatiadas bem fininhas. Sensacional para uma pessoa que chega de fora. Viajando um pouco mais, vamos para o Amazonas e o Pará, com o pato no tucupi e as frutas incríveis, como cupuaçu e açaí. Também tem as maravilhas do Nordeste, como a carne seca e a manteiga de garrafa, como no interior do país, com o pequi e as frutas do Cerrado. O Brasil é muito grande e com receitas tão diferenciadas que tudo fica bom quando é bem-feito, obviamente.
- Deixei para responder essa questão à parte. Estou indo para Vitória dar essa aula no Fest Gastronomia e, antes, preciso dizer que acho a culinária capixaba igualmente incrível. A torta e a moqueca foram apresentadas por amigos quando fui ao Estado...
- A primeira moqueca capixaba que experimentei foi feita por meu amigo Juarez Campos, que faz muito bem. Se eu mudaria alguma coisa? Sem dúvida não! Não se muda uma tradição regional e culinária, principalmente quando ela é bem-feita. Como também não acrescentaria nenhum ingrediente. Normalmente nos pratos podemos acrescentar alguma coisa, mas, repetindo, você mudaria a tradição. Vamos deixar onde ela está, muito bem colocada inclusive!
Você veio algumas vezes ao Espírito Santo de moto e conhece o nosso Estado relativamente bem. Algum cantinho especial lhe marcou?
- Fui ao Estado a trabalho e umas três ou quatro vezes de moto, que é um dos meus hobbies. Fui ao Caparaó, que é um lugar magnífico, muito lindo. Tentei subir algumas vezes o Pico da Bandeira, mas em uns dias estava chuvoso e em outro dia eu não tinha pernas para subir (risos). Enfim, nunca subi, mas conheço o início do parque (o Parque Nacional do Caparaó). Tenho amigos por lá, principalmente no ramo do café. Fui algumas vezes, passeando e trabalhando, a Pedra Azul (Domingos Martins). É um lugar muito especial, bem bonito, com pousadas incríveis e restaurantes ótimos. E Vitória, obviamente, com meu amigo Juarez Campos. Conheci o local onde fazem as famosas panelas de barro da moqueca capixaba. Também tem os restaurantes. Bárbara Verzola faz um trabalho incrível no Soeta. É uma das melhores chefes do Brasil.
- Tenho vários, na verdade! No Brasil, é carne seca com abóbora, que meu querido amigo Batista (com quem divide a bancada do "Que Maravilha!", no GNT) me fez conhecer, servida com uma deliciosa manteiga de garrafa por cima. Na cozinha mundial são pratos que marcaram minha trajetória, sendo basicamente lembranças de família. Tem o nhoque com molho de tomate da minha avó, que era italiana. Preparávamos praticamente todos os domingos. Também gosto muito do famoso salmão com azedinha, um prato que marcou a família Troisgros e mudou a cozinha francesa.
- A inspiração vem de muitos lugares. Vem de viagens, por exemplo, onde conheço novas ideias, novos sabores e produtos. Momentos da vida também me inspiram, tanto do passado como do presente, mas que são emocionais, como uma história. Livros, amigos, outros cozinheiros, mercados, produtos também contam. Obviamente para ser inspirado você precisa ter técnica. Não adianta ter inspiração e não saber colocar em prática.
Claude Troisgros chegou ao Brasil há quase 40 anos, dando um toque pessoal à culinária carioca e criando pratos que misturavam ingredientes tipicamente nacionais, como caju, jiló, mandioca e açaí, a iguarias refinadas, como foie gras e caviar.
Dos seis restaurantes do Grupo Troisgros, o chef está à frente do Chez Claude, no Rio e São Paulo, e dos recém-inaugurados Mesa do Lado e Cantina do Claude. Os demais são comandados pelo filho Thomas Troisgros.
Na TV há 16 anos, Claude comanda o sucesso "Que Marravilha", no GNT, e estará na nova temporada do "The Taste Brasil", que chega ao canal e à Globoplay em setembro.
SOBRE O EVENTO
O Fest Gastronomia vai reunir 11 restaurantes da Grande Vitória, renomados em suas especialidades, e também cafeteria, food trucks, feira de pequenos produtores, premiação, atrações culturais, espaço kids e diversas outras opções para toda a família.
Entre os destaques estão as aulas-show com chefes de cozinha famosos no Espírito Santo e fora dele. Além de Claude Troisgros, teremos a carioca Kátia Barbosa, criadora do icônico bolinho de feijoada, e o capixaba Juarez Campos.
Embora os comes e bebes sejam os protagonistas do festival, a música terá lugar de destaque, em shows com nomes de peso da música nacional, como Frejat e Vanessa da Mata.
Talentos capixabas, como André Prando, Dona Fran, Saulo Simonassi, Luiza Pastore, Fino da Bossa, Serginho, Na Intimidade do Samba, Brasil Pandeiro e Walace Menezes também estão garantidos no line-up, que contará ainda com DJs.
INGRESSOS
Se você ainda não garantiu ingresso para o maior evento da gastronomia capixaba, uma dica é comprar o passaporte para os três dias. Já no 2º lote, o bilhete sai a R$ 140 e dá direito a conferir toda a programação, de 7 a 9 de julho.
Para curtir o Fest apenas na sexta (7) ou no sábado (8), o ingresso custa R$ 60 por dia. No domingo (9), o preço da entrada é R$ 50. Todos esses valores são referentes à meia solidária no 2º lote.
PROGRAMAÇÃO DO FEST GASTRONOMIA*
SEXTA-FEIRA (7/07)
- Abertura dos portões: 16h
- Palco FEST:
- 21h às 22h - Frejat
- Auditório Senac/Fecomércio:
- 18h às 19h - Premiação dos vencedores do Prêmio HZ Gastrô 2023
- 20h às 20h40 - Aula-show com o chef Claude Troisgros. Tema: Arroz de polvo, aioli de urucum
- Palco SUNSET:
- 20h40 às 21h10 - Saulo Simonassi convida Luiza Pastore
- 23h à 0h - Saulo Simonassi convida Dona Fran
- 0h - DJ Zappie
- Carreta Senac:
- 18h às 19h - Aberta para visitação
- 19h às 20h - Aula-show inaugural com os chefs Fabricia Sarria e Kleber Lopes (Senac). Tema: Moqueca de garoupa com banana-da-terra
- 20h às 20h40 - Harmonização com cervejas artesanais - Tarvos Cervejaria
- 21h às 21h40 - Gim no drinque: um contraste a cada gota - DryCat Gin e bartender Pedro Rosa (Senac)
- Palco GASTRÔ:
- 18h às 21h40 - DJ
- 19h às 21h10 - Fino da Bossa
- 21h à 1h - DJ
- Abertura dos portões: 12h
- Palco FEST:
- 18h10 às 20h - André Prando e Beat Clube cantam Beatles
- 21h às 22h - Vanessa da Mata
- Auditório Senac/Fecomércio:
- 14h às 15h - Aula-show com a chef Kátia Barbosa. Tema: Bolinho de moqueca capixaba
- 15h às 16h - Aula-show com o chef Juarez Campos - Tema: Arroz de siri e camarão à capixaba - Uma homenagem às desfiadeiras de siri da Ilha das Caieiras
- 16h10 às 17h - Aula-show com o chef Danilo Faria, um oferecimento da Escola São Domingos. Tema: Culinária, cultura e tradição: alimentação no Japão
- 17h10 às 18h - Aula-show com o chef Robson Della Fonte - Instituto Gourmet. Tema: Paella capixaba
- 18h10 às 19h - Talk-show com os bartenders André Sopon e Lucas Martins (Babado Bar), ex-alunos do Senac. Tema: Drinque autoral Madalena
- 19h10 às 20h - Aula-show com o chef Júlio Lemos (Papaguth). Tema: Camarão Mar e Montanha, Prato da Boa Lembrança 2023
- 20h10 às 20h50 - Aula-show com a chef Adila Vitória (Senac). Tema: Croqueta de pernil suíno com chutney de abacaxi
- Palco SUNSET:
- 14h10 às 20h - DJ Zappie
- 18h10 às 21h - DJ
- 23h à 0h - Amaro Lima - Noite Manimal
- 0h - DJ Zappie
- Carreta Senac:
- 12h - Relato de experiência com degustação - Cervejaria Alquimistas
- 13h às 14h - Oficina kids com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Biscoitos Divertidos
- 14h às 15h - Harmonização com cervejas artesanais - Cervejaria Convento
- 15h10 às 16h - Cafés especiais: método de preparo e serviços, com Rayssa Cerqueira e Ueslei Miranda (Senac)
- 16h10 às 17h - Aula-show com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Panna cotta de café
- 17h10 às 18h - Chocolate artesanal: experiências - Ana Bandeira Chocolates
- 18h10 às 19h - Aula-show com o chef Kléber Lopes (Senac). Tema: Tartare de salmão com creme azedo e pimenta rosa
- 19h10 às 20h - Aula-show com a chef Mariana Salim (Senac). Tema: Finger food com produtos capixabas
- 20h10 às 20h50 - A Charcutaria Urbana - Schuler Charcutaria
- Palco GASTRÔ:
- 14h10 às 16h - Serginho MPB
- 16h10 à 1h - DJ
- Abertura dos portões: 11h
- Palco FEST:
- 13h às 15h - Na Intimidade do Samba
- Auditório Senac/Fecomércio:
- 13h às 13h50 - Aula-show com a chef Fabricia Sarria (Senac). Tema: Feijoada
- 14h às 14h50 - Aula-show com José Almiro (Churrasqueadas)
- 15h às 15h50 - Aula-show com o chef Renato Santos (Senac) sobre harmonização com cervejas artesanais. Prato: Escondidinho de socol com banana-da-terra
- Palco SUNSET:
- 11h40 às 12h50 - Tombinho da polenta e dança cultural italiana
- 12h às 16h30 - DJ Zappie
- Carreta Senac:
- 12h às 12h50 - Oficina kids com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Pirulito de chocolate
- 13h às 13h50 - Oficina kids com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Cupcake
- 14h às 14h50 - Aula-show da chef Fabricia Sarria (Senac). Tema: Cheesecake de caipirinha com cachaça artesanal capixaba
- 15h às 15h50 - Café das montanhas capixabas: uma experiência de sabores - personal barista Lucia Barros
- Palco GASTRÔ:
- 11h40 às 12h50 - DJ
- 12h às 13h50 - Brasil Pandeiro
- 13h às 16h30 - DJ
- Encerramento: 17h
FEST GASTRONOMIA
Cidade Anfitriã: Prefeitura de Vitória
Apoio educacional: Senac
Parceria institucional: Aderes, Governo do Estado do Espírito Santo por meio das secretarias de Desenvolvimento e Turismo, e Fecomércio
Patrocínio: Dalla Home Center, Danúbio, Escola São Domingos, Extrafruti, ExtraPlus, Grand Construtora, GWM, Le Card, Via Capital, Natercoop, Óticas Paris, Farinha de Trigo Regina e Cervejaria Alquimistas
Participação: Garoto, Coca-cola, Claro, Coroa, Em Busca do Vinho, Paôla Cakes, Moda Praia e Thermal.
- Quando: de 7 a 9 de julho
- Horários: sexta (7), das 16h à 0h; sábado (8), das 12h à 0h; domingo (9), das 11h às 17h
- Onde: nova área de eventos do Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, Bento Ferreira, Vitória
- Ingresso*: R$ 140 (passaporte para 3 dias/2º lote); R$ 60 (meia solidária/sexta ou sábado/2º lote); R$ 50 (meia solidária/domingo/2º lote), à venda pelo site Superticket e na bilheteria do Clube Álvares Cabral.
- *O ingresso dá direito a participar de todas as atividades do Fest Gastronomia. Nas aulas-show, a participação está sujeita à lotação dos espaços. Para garantir uma vaga na plateia, será preciso se inscrever presencialmente, no local da aula, até uma hora antes de a apresentação começar.
