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Música

Frejat convida capixabas para o Fest Gastronomia, em Vitória

Evento acontece entre os dias 7 e 9 de julho, na nova área de eventos do Álvares Cabral, e ainda terá show de Vanessa da Mata
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Junho de 2023 às 12:24

O cantor Frejat
O cantor Frejat Crédito: Leo Aversa/Divulgação
Faltando pouco mais de um mês para ser realizado, o Fest Gastronomia segue gerando burburinho no mundo gastronômico e de eventos. Programado para os dias 7, 8 e 9 de julho, na nova área de eventos do Álvares Cabral, em Bento Ferreira, Vitória, o evento terá shows de Frejat, Vanessa da Mata e Intimidade do Samba em meio a palestras, aulas-show e restaurantes oferecendo suas iguarias em cardápios adaptados e com preço reduzido.
"No dia 7 de julho, estarei no maior evento de gastronomia do Espírito Santo para gente cantar, dançar, se divertir muito e com boa comida", avisa Frejat em vídeo divulgado nas redes sociais.
Os ingressos para toda essa farra cultural e gastronômica começam a ser vendidos nesta sexta-feira (26), no site Superticket (COMPRE AQUI). E a dica é garantir a compra do passaporte para os três dias de festa. No 1º lote, ele sai a R$ 100 (meia solidária) e dá direito a conferir toda a programação do evento, incluindo os shows nacionais e aulas com os chefs.
Tá achando pouco, o evento realizado pela Rede Gazeta ainda vai contar com opções de lazer para toda a família, como espaço com recreação infantil, e 12 restaurantes servindo pratos de seus cardápios a preços populares. Além disso, food trucks e bikes vão oferecer outras guloseimas para a galera sair satisfeita. A lista de estabelecimentos será divulgada em breve.
Não quer garantir o passaporte? Não se preocupe, ingressos individuais também serão disponibilizados na plataforma. Quem quiser ir na sexta (7) ou sábado (8) paga R$ 50 por dia. Quem escolher o domingo (9), pode desembolsar R$ 30. Todos valores são para meia solidária no 1º lote.

PRÊMIO HZ GASTRÔ

Vale lembrar que dentro do Fest Gastronomia acontecerá a premiação do 1º Prêmio HZ Gastrô, que vai eleger os melhores endereços da boa mesa na Grande Vitória em 13 categorias. A festa de premiação acontecerá no primeiro dia do Fest Gastronomia. Os vencedores serão escolhidos por meio do voto popular. Inclusive, a votação começou nesta quarta-feira (31), na página oficial do Fest Gastronomia (VOTE AQUI).
As categorias são: Cafeteria, Carne, Cozinha Autoral, Cozinha Brasileira, Cozinha Internacional, Delivery, Doceria, Hambúrguer, Moqueca e Pizza. Você também poderá indicar um estabelecimento nas categorias Brigadeiro, Feijoada e Coxinha. O resultado da votação será divulgado em HZ no dia 30/06.

SERVIÇO:

  • FEST GASTRONOMIA
  • Quando: de 7 a 9 de julho
  • Horários: 16h à 0h (sexta); 12h à 0h (sábado); 11h às 17h (domingo)
  • Onde: nova área de eventos do Álvares Cabral - Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, Bento Ferreira, Vitória
  • Ingressos: R$ 100 (meia solidária/passaporte para 3 dias); R$ 50 (meia solidária/sexta ou sábado); R$ 30 (meia solidária/domingo), à venda no site Superticket.

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