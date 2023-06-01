Frejat convida capixabas para o Fest Gastronomia, em Vitória

O cantor Frejat Crédito: Leo Aversa/Divulgação

Faltando pouco mais de um mês para ser realizado, o Fest Gastronomia segue gerando burburinho no mundo gastronômico e de eventos. Programado para os dias 7, 8 e 9 de julho, na nova área de eventos do Álvares Cabral, em Bento Ferreira, Vitória, o evento terá shows de Frejat, Vanessa da Mata e Intimidade do Samba em meio a palestras, aulas-show e restaurantes oferecendo suas iguarias em cardápios adaptados e com preço reduzido.

"No dia 7 de julho, estarei no maior evento de gastronomia do Espírito Santo para gente cantar, dançar, se divertir muito e com boa comida", avisa Frejat em vídeo divulgado nas redes sociais.

Os ingressos para toda essa farra cultural e gastronômica começam a ser vendidos nesta sexta-feira (26), no site Superticket (COMPRE AQUI) . E a dica é garantir a compra do passaporte para os três dias de festa. No 1º lote, ele sai a R$ 100 (meia solidária) e dá direito a conferir toda a programação do evento, incluindo os shows nacionais e aulas com os chefs.

Tá achando pouco, o evento realizado pela Rede Gazeta ainda vai contar com opções de lazer para toda a família, como espaço com recreação infantil, e 12 restaurantes servindo pratos de seus cardápios a preços populares. Além disso, food trucks e bikes vão oferecer outras guloseimas para a galera sair satisfeita. A lista de estabelecimentos será divulgada em breve.

Não quer garantir o passaporte? Não se preocupe, ingressos individuais também serão disponibilizados na plataforma. Quem quiser ir na sexta (7) ou sábado (8) paga R$ 50 por dia. Quem escolher o domingo (9), pode desembolsar R$ 30. Todos valores são para meia solidária no 1º lote.

PRÊMIO HZ GASTRÔ

Vale lembrar que dentro do Fest Gastronomia acontecerá a premiação do 1º Prêmio HZ Gastrô, que vai eleger os melhores endereços da boa mesa na Grande Vitória em 13 categorias. A festa de premiação acontecerá no primeiro dia do Fest Gastronomia. Os vencedores serão escolhidos por meio do voto popular. Inclusive , a votação começou nesta quarta-feira (31), na página oficial do Fest Gastronomia (VOTE AQUI).

As categorias são: Cafeteria, Carne, Cozinha Autoral, Cozinha Brasileira, Cozinha Internacional, Delivery, Doceria, Hambúrguer, Moqueca e Pizza. Você também poderá indicar um estabelecimento nas categorias Brigadeiro, Feijoada e Coxinha. O resultado da votação será divulgado em HZ no dia 30/06.

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