Fest Gastronomia: tudo o que você precisa saber sobre o evento

Já garantiu seu ingresso para o Fest Gastronomia? O bilhete para entrar no festival, realizado por A Gazeta de 7 a 9 de julho, dá direito a todas as atrações e já está à venda pelo Superticket, a partir de R$ 50 (meia) de acordo com a data escolhida ou a R$ 140 o passaporte para os três dias. É possível comprar sem taxas na bilheteria do Clube Álvares Cabral, que recebe a festa em sua nova área de eventos, com vista para a Baía de Vitória.
Uma megaestrutura foi planejada para garantir o conforto do público nos três dias do Fest, que terá restaurantes, aulas-show com chefs de dentro e fora do ES, food trucks, premiação, feiras de pequenos produtores e de artesanato, espaço dedicado às Paneleiras de Goiabeiras, área kids e shows musicais imperdíveis.
ESTRELAS DA GASTRONOMIA
Estrelas da gastronomia capixaba e internacional darão aulas-show no Auditório Senac/Fecomércio, montado no Espelho D'água do Álvares. Claude Troisgros, Kátia Barbosa, Juarez Campos e José Almiro (Churrasqueadas) estão entre os chefs que se revezarão nesse espaço, que tem capacidade limitada.
Para participar das aulas de culinária, tanto no auditório como na Carreta Senac, será preciso se inscrever em cada local, de forma presencial e gratuita, até uma hora antes de começar a apresentação. Veja a programação completa no final da matéria.
PRÊMIO HZ GASTRÔ
No primeiro dia do evento (7), às 18h, acontecerá a premiação dos vencedores do Prêmio HZ Gastrô 2023, que elegeu os melhores restaurantes, cafeterias e docerias da Grande Vitória por votação popular em A Gazeta. Na ocasião, uma personalidade da nossa gastronomia será homenageada com um troféu especial.
RESTAURANTES
Lugar para comer do bom e do melhor não vai faltar no Fest, que escalou restaurantes de renome no Estado para sua praça de alimentação, instalada com todo o conforto na sede social do clube, que é coberta e climatizada. Nessa área, os pratos e doces custarão de R$ 10 a R$ 45 (individual).
O cardápio dos restaurantes vai da casquinha de siri ao bife ancho na parrilha, passando por massas, arrozes e petiscos. Além da Kaffa Cafeteria, participam do evento Atlântica, Daju Bistrô, Foodies Burgers, Noz, Mahai, O Quintal, Eliah, Preferito, Don Camaleone e Suzushi.
SHOWS MUSICAIS
O line-up musical é formado por Frejat, Saulo Simonassi, Luiza Pastore, Dona Fran e Fino da Bossa na sexta (7/07). No sábado (8/07) será a vez de Vanessa da Mata, André Prando e Beat Clube, e o domingo (9/07) ficará por conta de Na Intimidade do Samba e Brasil Pandeiro.
Os shows se dividirão em três palcos - Fest (principal), Sunset e Gastrô (situado na área dos restaurantes) - e todos eles terão a área da plateia coberta.
Estrutura do Fest Gastronomia
ESPAÇO E AULAS KIDS
O festival terá opções de lazer para toda a família, com destaque para o espaço kids (recreação) e para as oficinas de culinária voltadas ao público infantil na Carreta Senac. As aulas para os pequenos serão realizadas no sábado (8), às 13h, e no domingo (9), em dois horários: 12h e 13h.
PROGRAMAÇÃO DO FEST GASTRONOMIA*
SEXTA-FEIRA (7/07)
- Abertura dos portões: 16h
- Palco FEST:
- 21h às 22h - Frejat
- Auditório Senac/Fecomércio:
- 18h às 19h - Premiação dos vencedores do Prêmio HZ Gastrô 2023
- 20h às 20h40 - Aula-show com o chef Claude Troisgros. Tema: Arroz de polvo, aioli de urucum
- Palco SUNSET:
- 20h40 às 21h10 - Saulo Simonassi convida Luiza Pastore
- 23h à 0h - Saulo Simonassi convida Dona Fran
- 0h - DJ Zappie
- Carreta Senac:
- 18h às 19h - Aberta para visitação
- 19h às 20h - Aula-show inaugural com os chefs Fabricia Sarria e Kleber Lopes (Senac). Tema: Moqueca de garoupa com banana-da-terra
- 20h às 20h40 - Harmonização com cervejas artesanais - Tarvos Cervejaria
- 21h às 21h40 - Gim no drinque: um contraste a cada gota - DryCat Gin e bartender Pedro Rosa (Senac)
- Palco GASTRÔ:
- 18h às 21h40 - DJ
- 19h às 21h10 - Fino da Bossa
- 21h à 1h - DJ
- Abertura dos portões: 12h
- Palco FEST:
- 18h10 às 20h - André Prando e Beat Clube cantam Beatles
- 21h às 22h - Vanessa da Mata
- Auditório Senac/Fecomércio:
- 14h às 15h - Aula-show com a chef Kátia Barbosa. Tema: Bolinho de moqueca capixaba
- 15h às 16h - Aula-show com o chef Juarez Campos - Tema: Arroz de siri e camarão à capixaba - Uma homenagem às desfiadeiras de siri da Ilha das Caieiras
- 16h10 às 17h - Aula-show com o chef Danilo Faria, um oferecimento da Escola São Domingos. Tema: Culinária, cultura e tradição: alimentação no Japão
- 17h10 às 18h - Aula-show com o chef Robson Della Fonte - Instituto Gourmet. Tema: Paella capixaba
- 18h10 às 19h - Talk-show com os bartenders André Sopon e Lucas Martins (Babado Bar), ex-alunos do Senac. Tema: Drinque autoral Madalena
- 19h10 às 20h - Aula-show com o chef Júlio Lemos (Papaguth). Tema: Camarão Mar e Montanha, Prato da Boa Lembrança 2023
- 20h10 às 20h50 - Aula-show com a chef Adila Vitória (Senac). Tema: Croqueta de pernil suíno com chutney de abacaxi
- Palco SUNSET:
- 14h10 às 20h - DJ Zappie
- 18h10 às 21h - DJ
- 23h à 0h - Amaro Lima - Noite Manimal
- 0h - DJ Zappie
- Carreta Senac:
- 12h - Relato de experiência com degustação - Cervejaria Alquimistas
- 13h às 14h - Oficina kids com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Biscoitos Divertidos
- 14h às 15h - Harmonização com cervejas artesanais - Cervejaria Convento
- 15h10 às 16h - Cafés especiais: método de preparo e serviços, com Rayssa Cerqueira e Ueslei Miranda (Senac)
- 16h10 às 17h - Aula-show com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Panna cotta de café
- 17h10 às 18h - Chocolate artesanal: experiências - Ana Bandeira Chocolates
- 18h10 às 19h - Aula-show com o chef Kléber Lopes (Senac). Tema: Tartare de salmão com creme azedo e pimenta rosa
- 19h10 às 20h - Aula-show com a chef Mariana Salim (Senac). Tema: Finger food com produtos capixabas
- 20h10 às 20h50 - A Charcutaria Urbana - Schuler Charcutaria
- Palco GASTRÔ:
- 14h10 às 16h - Serginho MPB
- 16h10 à 1h - DJ
- Abertura dos portões: 11h
- Palco FEST:
- 13h às 15h - Na Intimidade do Samba
- Auditório Senac/Fecomércio:
- 13h às 13h50 - Aula-show com a chef Fabricia Sarria (Senac). Tema: Feijoada
- 14h às 14h50 - Aula-show com José Almiro (Churrasqueadas)
- 15h às 15h50 - Aula-show com o chef Renato Santos (Senac) sobre harmonização com cervejas artesanais. Prato: Escondidinho de socol com banana-da-terra
- Palco SUNSET:
- 11h40 às 12h50 - Tombinho da polenta e dança cultural italiana
- 12h às 16h30 - DJ Zappie
- Carreta Senac:
- 12h às 12h50 - Oficina kids com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Pirulito de chocolate
- 13h às 13h50 - Oficina kids com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Cupcake
- 14h às 14h50 - Aula-show da chef Fabricia Sarria (Senac). Tema: Cheesecake de caipirinha com cachaça artesanal capixaba
- 15h às 15h50 - Café das montanhas capixabas: uma experiência de sabores - personal barista Lucia Barros
- Palco GASTRÔ:
- 11h40 às 12h50 - DJ
- 12h às 13h50 - Brasil Pandeiro
- 13h às 16h30 - DJ
- Encerramento: 17h
FEST GASTRONOMIA
Cidade Anfitriã: Prefeitura de Vitória
Apoio educacional: Senac
Parceria institucional: Aderes, Governo do Estado do Espírito Santo por meio das secretarias de Desenvolvimento e Turismo, e Fecomércio
Patrocínio: Dalla Home Center, Danúbio, Escola São Domingos, Extrafruti, ExtraPlus, Grand Construtora, GWM, Le Card, Via Capital, Natercoop, Óticas Paris, Farinha de Trigo Regina e Cervejaria Alquimistas
Participação: Garoto, Coca-cola, Claro, Coroa, Em Busca do Vinho, Paôla Cakes, Moda Praia e Thermal.
Classificação: livre.
- Quando: de 7 a 9 de julho
- Horários: sexta (7), das 16h à 0h; sábado (8), das 12h à 0h; domingo (9), das 11h às 17h
- Onde: nova área de eventos do Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, Bento Ferreira, Vitória
- Ingresso*: R$ 140 (passaporte para 3 dias/2º lote); R$ 60 (meia solidária/sexta ou sábado/2º lote); R$ 50 (meia solidária/domingo/2º lote), à venda pelo site Superticket e na bilheteria do Álvares Cabral. Crianças e adolescentes de até 15 anos não pagam entrada (é obrigatório apresentar documento de identificação). Menores de 18 anos deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis.
- *O ingresso dá direito a participar de todas as atividades do Fest Gastronomia. Nas aulas-show, a participação está sujeita à lotação dos espaços. Para garantir uma vaga na plateia, será preciso se inscrever presencialmente, no local da aula, até uma hora antes de a apresentação começar.
Atualização
29/06/2023 - 9:32
O restaurante Casa Portuguesa, que havia sido anunciado como atração da praça de alimentação, cancelou sua participação no evento. O texto foi atualizado.
Correção
28/06/2023 - 11:44
Diferentemente do que foi publicado na versão anterior desta matéria, o valor do passaporte que dá acesso aos três dias do festival custa R$ 140 (2º lote). A informação foi corrigida.