Fest Gastronomia: saiba o que comer nos restaurantes do evento

O Fest Gastronomia vai trazer um cardápio recheado de atrações para toda a família, de 7 a 9 de julho, à nova área de eventos do Álvares Cabral, em Vitória. Além dos shows musicais, aulas com chefs, feiras, food trucks e recreação infantil, fazem parte dele alguns dos melhores restaurantes do Estado.
Atlântica, Daju Bistrô, Don Camaleone, Eliah, Foodies, Mahai, Nóz, O Quintal, Preferito e Suzushi, além da cafeteria Kaffa, compõem um espaço que reúne o melhor na gastronomia capixaba dentro do evento, em uma área totalmente coberta e climatizada, com palco para shows musicais e DJs. Por lá, as comidas custarão de R$ 10 a R$ 45.
A praça de alimentação do Fest ficará na sede social do Álvares e o acesso a ela será totalmente liberado para quem estiver no evento, assim como será gratuita a participação nas aulas-shows dos chefs, tanto na Carreta Senac como no Auditório Senac/Fecomércio, sujeitas apenas à lotação dos espaços (veja a programação completa no final da matéria).
Já comprou ingresso e quer saber o que vai ter de bom para comer nos três dias de festival? A lista abaixo traz em detalhes os cardápios dos 10 restaurantes e da cafeteria convidados por A Gazeta para fazer parte desse que é o maior evento de comida, bebida, cultura e lazer do ES. Haja apetite!
O QUE COMER NOS RESTAURANTES QUE PARTICIPAM DO FEST GASTRONOMIA
1
SABORES DO LITORAL
Vencedor na categoria Moqueca do Prêmio HZ Gastrô 2023, o Atlântica vai levar um pedacinho do litoral capixaba para o público do Fest Gastronomia. Em seu espaço na praça de alimentação, a casa cinquentenária fundada pelo artista plástico Osmar Bodevan vai vender casquinha de siri, acompanhada por farofa e vinagrete (R$ 35), e pastel de camarão (R$ 10 a unidade). Mais informações: @restauranteatlantica. FOTO: Vitor Jubini
2
POLENTA NO CAPRICHO
Um delicioso angu à baiana (R$ 35) é a aposta do Daju Bistrô para o Fest Gastronomia. O restaurante, que venceu na categoria Feijoada do Prêmio HZ Gastrô 2023, vai servir a polenta mole com queijo derretido e uma opção de molho, à escolha entre bolonhesa de porco caipira e cogumelos das montanhas. Também será possível pedir o angu com um mix desses dois molhos. Mais informações: @dajubistro. FOTO: Vitor Jubini
3
PIZZA CAMPEÃ
Campeã na categoria Pizza do Prêmio HZ Gastrô, a forneria Don Camaleone vai marcar presença no Fest Gastronomia com cinco sabores: Marguerita especial (com molho pesto), calabresa, frango com Catupiry, quatro queijos e a autoral Buongiorno (com presunto de Parma, creme de burrata e raspas de limão siciliano). As pizzas vão custar de R$ 35 a R$ 42 cada uma e todas terão 25 centímetros de diâmetro. Mais informações: @doncamaleone. FOTO: Vitor Jubini
4
MENU MEDITERRÂNEO
A cozinha autoral de influência grega e mediterrânea do Eliah foi campeã no Prêmio HZ Gastrô 2023 e duas receitas de seu chef, Vinicius Cavalcante, estarão no Fest Gastronomia. São elas: polvo com batata crocante, gremolata e aioli de páprica picante (R$ 45) e croquete de cupim com chutney de manga e maionese de alho assado (R$ 35/seis unidades). Mais informações: @eliahrestaurante. FOTO: Vitor Jubini
5
SANDUBA IRRESISTÍVEL
Quem é fã de hambúrguer vai poder escolher entre duas combinações caprichadas no espaço da Foodies Burgers: Smash American, com carne, queijo, bacon, cebola roxa, tomate, alface americana e maionese temperada (R$ 32), e Smash Classic Cheese, com carne, queijo, picles, cebola e catchup (R$ 28), ambos no brioche. Mais informações: @foodiesburgers. FOTO: Foodies/Divulgação
6
RISOTOS EM CENA
Risoto é um prato muito querido pelos capixabas e também faz parte do menu do Mahai, que tem especialidades variadas. Em seu espaço no Fest Gastronomia, o restaurante terá duas opções: risoto de camarão com tomate concassê e manteiga de ervas (R$ 45/foto) e risoto de filé mignon em tiras com gorgonzola, banana, bacon e um toque de melado (R$ 42). Mais informações: @mahairestaurante. FOTO: Mahai/Divulgação
7
PASTEL DIGNO DE ELOGIOS
Vai um pastel de polvo com alho-poró aí? Essa gostosura, acompanhada por maionese de coentro, será servida no espaço do Nóz Comida Afetiva. A unidade vai custar R$ 20. A porção com cinco bolinhas de queijo da roça, acompanhada por molho picante de goiabada, também sai a R$ 20. Mais informações: @nozcomidaafetiva. FOTO: Vitor Jubini
8
CHURRASCO DE PRIMEIRA
A parrilha é a grande estrela do bar e restaurante O Quintal, vencedor na categoria Carne do Prêmio HZ Gastrô 2023. No cardápio do evento, a casa incluiu seu bife ancho ao chimichurri com batata rústica, farofa e vinagrete (R$ 35/foto) e sua costela bovina com aipim na manteiga de ervas (R$ 45). Mais informações: @oquintalparrillabar. FOTO: Vitor Jubini
9
ESPAGUETE NO QUEIJO
Um espaguete alfredo, bem cremoso, finalizado dentro do queijo (uma peça enorme de grana padano) é a atração no espaço do restaurante Preferito. Além da massa (R$ 39,90), o italiano vai oferecer como opção sua polpetina - almôndega ao molho de tomate da casa com queijo grana padano e farofa crocante de pão. A porção com cinco unidades sai por R$ 34,90. Mais informações: @preferitorestaurante. FOTO: Vitor Jubini
10
CLÁSSICOS JAPONESES
O rámen é um dos pratos mais populares do Japão e, como é servido quente, vira uma ótima pedida no inverno. No festival, o restaurante japonês Suzushi vai vender seu missô rámen (foto), composto de massa fresca, caldos de porco e de frango, pasta de soja, óleo aromatizado, copa lombo cozida no saquê, ovo cozido, cebolinha e gergelim torrado (R$ 39). Outro item escolhido para o evento é o gyoza suíno, pastelzinho japonês cozido acompanhado por molho à base de vinagre, saquê e shoyu (R$ 28 a porção com cinco unidades). Mais informações: @suzushi.restaurante. FOTO: Vitor Jubini
11
CAFÉS E GOSTOSURAS
Com tanta comida boa em um só lugar, não pode faltar café especial para uma experiência gastronômica completa. O da Kaffa Cafeteria, torrado pela Trentino, estará disponível nos métodos espresso (R$ 8/70ml) e filtrado (R$ 10/200ml) para acompanhar o famoso bolo gelado de coco da casa (R$ 14 a unidade) e um irresistível brownie de Nutella com biscoito Negresco (foto/R$ 20 a porção). Cappuccino italiano (R$ 15/200ml) e chocolate quente (R$ 15/150ml) também são opções de bebida. Mais informações: @kaffacafeteria (Instagram). FOTO: Vitor Jubini
PROGRAMAÇÃO DO FEST GASTRONOMIA*
SEXTA-FEIRA (7/07)
- Abertura dos portões: 16h
- Palco FEST:
- 21h às 22h - Frejat
- Auditório Senac/Fecomércio:
- 18h às 19h - Premiação dos vencedores do Prêmio HZ Gastrô 2023
- 20h às 20h40 - Aula-show com o chef Claude Troisgros. Tema: Arroz de polvo, aioli de urucum
- Palco SUNSET:
- 20h40 às 21h10 - Saulo Simonassi convida Luiza Pastore
- 23h à 0h - Saulo Simonassi convida Dona Fran
- 0h - DJ Zappie
- Carreta Senac:
- 18h às 19h - Aberta para visitação
- 19h às 20h - Aula-show inaugural com os chefs Fabricia Sarria e Kleber Lopes (Senac). Tema: Moqueca de garoupa com banana-da-terra
- 20h às 20h40 - Harmonização com cervejas artesanais - Tarvos Cervejaria
- 21h às 21h40 - Gim no drinque: um contraste a cada gota - DryCat Gin e bartender Pedro Rosa (Senac)
- Palco GASTRÔ:
- 18h às 21h40 - DJ
- 19h às 21h10 - Fino da Bossa
- 21h à 1h - DJ
- Abertura dos portões: 12h
- Palco FEST:
- 18h10 às 20h - André Prando e Beat Clube cantam Beatles
- 21h às 22h - Vanessa da Mata
- Auditório Senac/Fecomércio:
- 14h às 15h - Aula-show com a chef Kátia Barbosa. Tema: Bolinho de moqueca capixaba
- 15h às 16h - Aula-show com o chef Juarez Campos - Tema: Arroz de siri e camarão à capixaba - Uma homenagem às desfiadeiras de siri da Ilha das Caieiras
- 16h10 às 17h - Aula-show com o chef Danilo Faria, um oferecimento da Escola São Domingos. Tema: Culinária, cultura e tradição: alimentação no Japão
- 17h10 às 18h - Aula-show com o chef Robson Della Fonte - Instituto Gourmet. Tema: Paella capixaba
- 18h10 às 19h - Talk-show com os bartenders André Sopon e Lucas Martins (Babado Bar), ex-alunos do Senac. Tema: Drinque autoral Madalena
- 19h10 às 20h - Aula-show com o chef Júlio Lemos (Papaguth). Tema: Camarão Mar e Montanha, Prato da Boa Lembrança 2023
- 20h10 às 20h50 - Aula-show com a chef Adila Vitória (Senac). Tema: Croqueta de pernil suíno com chutney de abacaxi
- Palco SUNSET:
- 14h10 às 20h - DJ Zappie
- 18h10 às 21h - DJ
- 23h à 0h - Amaro Lima - Noite Manimal
- 0h - DJ Zappie
- Carreta Senac:
- 12h - Relato de experiência com degustação - Cervejaria Alquimistas
- 13h às 14h - Oficina kids com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Biscoitos Divertidos
- 14h às 15h - Harmonização com cervejas artesanais - Cervejaria Convento
- 15h10 às 16h - Cafés especiais: método de preparo e serviços, com Rayssa Cerqueira e Ueslei Miranda (Senac)
- 16h10 às 17h - Aula-show com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Panna cotta de café
- 17h10 às 18h - Chocolate artesanal: experiências - Ana Bandeira Chocolates
- 18h10 às 19h - Aula-show com o chef Kléber Lopes (Senac). Tema: Tartare de salmão com creme azedo e pimenta rosa
- 19h10 às 20h - Aula-show com a chef Mariana Salim (Senac). Tema: Finger food com produtos capixabas
- 20h10 às 20h50 - A Charcutaria Urbana - Schuler Charcutaria
- Palco GASTRÔ:
- 14h10 às 16h - Serginho MPB
- 16h10 à 1h - DJ
- Abertura dos portões: 11h
- Palco FEST:
- 13h às 15h - Na Intimidade do Samba
- Auditório Senac/Fecomércio:
- 13h às 13h50 - Aula-show com a chef Fabricia Sarria (Senac). Tema: Feijoada
- 14h às 14h50 - Aula-show com José Almiro (Churrasqueadas)
- 15h às 15h50 - Aula-show com o chef Renato Santos (Senac) sobre harmonização com cervejas artesanais. Prato: Escondidinho de socol com banana-da-terra
- Palco SUNSET:
- 11h40 às 12h50 - Tombinho da polenta e dança cultural italiana
- 12h às 16h30 - DJ Zappie
- Carreta Senac:
- 12h às 12h50 - Oficina kids com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Pirulito de chocolate
- 13h às 13h50 - Oficina kids com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Cupcake
- 14h às 14h50 - Aula-show da chef Fabricia Sarria (Senac). Tema: Cheesecake de caipirinha com cachaça artesanal capixaba
- 15h às 15h50 - Café das montanhas capixabas: uma experiência de sabores - personal barista Lucia Barros
- Palco GASTRÔ:
- 11h40 às 12h50 - DJ
- 12h às 13h50 - Brasil Pandeiro
- 13h às 16h30 - DJ
- Encerramento: 17h
FEST GASTRONOMIA
Cidade Anfitriã: Prefeitura de Vitória
Apoio educacional: Senac
Parceria institucional: Aderes, Governo do Estado do Espírito Santo por meio das secretarias de Desenvolvimento e Turismo, e Fecomércio
Patrocínio: Dalla Home Center, Danúbio, Escola São Domingos, Extrafruti, ExtraPlus, Grand Construtora, GWM, Le Card, Via Capital, Natercoop, Óticas Paris, Farinha de Trigo Regina e Cervejaria Alquimistas
Participação: Garoto, Coca-cola, Claro, Coroa, Em Busca do Vinho, Paôla Cakes, Moda Praia e Thermal
Classificação: livre.
- Quando: de 7 a 9 de julho de 2023
- Horários: sexta (7), das 16h à 0h; sábado (8), das 12h à 0h; domingo (9), das 11h às 17h
- Onde: nova área de eventos do Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, Bento Ferreira, Vitória
- Ingresso*: R$ 140 (passaporte para 3 dias/2º lote); R$ 60 (meia solidária/sexta ou sábado/2º lote); R$ 50 (meia solidária/domingo/2º lote), à venda pelo site Superticket e na bilheteria do Álvares Cabral. Crianças e adolescentes de até 15 anos não pagam entrada (é obrigatório apresentar documento de identificação). Menores de 18 anos deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis.
- *O ingresso dá direito a participar de todas as atividades do Fest Gastronomia. Nas aulas-show, a participação está sujeita à lotação dos espaços. Para garantir uma vaga na plateia, será preciso se inscrever presencialmente, no local da aula, até uma hora antes de a apresentação começar
