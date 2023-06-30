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Fest Gastronomia

Guia traz cardápio exclusivo de restaurantes premiados com preços promocionais

Quem for ao Fest Gastronomia, nos dias 7, 8 e 9 de julho, poderá degustar delícias criadas por chefs, com pratos de até R$ 45. Confira o guia completo com mapa do evento

Publicado em 30 de Junho de 2023 às 20:02

Guia traz o cardápio dos restaurantes que vão participar do Fest Gastronomia e outros conteúdos sobre o tema
Guia traz o cardápio dos restaurantes que vão participar do Fest Gastronomia e outros conteúdos sobre o tema Crédito: Flávia Martins
O Fest Gastronomia, maior evento gastronômico do Estado que será realizado por A Gazeta nos dias 7, 8 e 9 de julho, em Vitória, terá entre os pontos altos a entrega do Prêmio HZ Gastrô, que reconhece os melhores restaurantes do Estado a partir da votação do público. Mas não são somente eles que ganham. Durante o festival, o público poderá degustar delícias preparadas por chefs de alguns dos restaurantes ganhadores, com preços promocionais.
Entre os restaurantes que estarão na praça de alimentação do evento, seis conquistaram os primeiros lugares em sua categoria: O Quintal Parrilla Bar, Eliah RestauranteSuzushiDon Camaleone, Restaurante Atlântica e Daju Bistrô. Eles estão entre as casas que prepararam pratos especiais para a ocasião, que serão vendidos por até R$ 45. Ou seja, é uma oportunidade para quem ainda não conhece experimentar esses sabores premiados.
Confira no Guia do Fest Gastronomia os pratos que serão servidos em todos os estabelecimentos que participam do festival, com os valores de cada um. A publicação em formato pocket, produzida pelo Estúdio Gazeta, também traz outros conteúdos, como um mapa do evento e  entrevistas com chefs que vão compartilhar suas experiências em aulas-show. Além da versão em PDF, que pode ser acessada abaixo, uma versão impressa será distribuída no local.

Arquivos & Anexos

Guia Fest Gastronomia 2023

Confira os restaurantes que estarão no maior evento gastronômico do Estado. O Fest Gastronomia acontece nos dias 7, 8 e 9 de julho, na área de eventos do Álvares Cabral, em Vitória.
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SAIBA MAIS

FEST GASTRONOMIA
  • QUANDO: 7, 8 e 9 de julho de 2023
  • HORÁRIOS: sexta, das 16h à 0h; sábado, das 12h à 0h; domingo, das 11h às 17h.
  • ONDE: nova área de eventos do Clube Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2.100, Bento Ferreira, Vitória.
  • ATRAÇÕES: Prêmio HZ Gastrô, restaurantes, aulas com chefs, palestras, workshops, feira de pequenos produtores, degustações, área kids, atrações culturais e shows com artistas locais e nacionais.
  • INGRESSOS: www.superticket.com.br/eventos/fest-gastronomia.

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