Guia traz cardápio exclusivo de restaurantes premiados com preços promocionais

Entre os restaurantes que estarão na praça de alimentação do evento, seis conquistaram os primeiros lugares em sua categoria: O Quintal Parrilla Bar, Eliah Restaurante , Suzushi , Don Camaleone , Restaurante Atlântica e Daju Bistrô . Eles estão entre as casas que prepararam pratos especiais para a ocasião, que serão vendidos por até R$ 45. Ou seja, é uma oportunidade para quem ainda não conhece experimentar esses sabores premiados.

Confira no Guia do Fest Gastronomia os pratos que serão servidos em todos os estabelecimentos que participam do festival, com os valores de cada um. A publicação em formato pocket, produzida pelo Estúdio Gazeta, também traz outros conteúdos, como um mapa do evento e entrevistas com chefs que vão compartilhar suas experiências em aulas-show. Além da versão em PDF, que pode ser acessada abaixo, uma versão impressa será distribuída no local.