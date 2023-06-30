Conheça os vencedores do Prêmio HZ Gastrô 2023

Acabou a espera: saiu o resultado do Prêmio HZ Gastrô, que em sua primeira edição elegeu os melhores restaurantes da Grande Vitória pelo voto popular.
A votação aconteceu entre os dias 1º e 15 de junho em uma enquete no site A Gazeta. Nela, o público pôde escolher seus favoritos em 13 categorias.
20.064
Total de votos válidos na enquete de A Gazeta
Confira a seguir o resultado do Prêmio HZ Gastrô 2023.
Segmento Estabelecimentos (voto por múltipla escolha)
- CAFETERIA
- Empório Joaquim - 4.301 votos (21,4%)
- Kaffa Cafeteria - 4.212 votos (21,2%)
- Mangalô - 4.120 votos (20,5%)
- Clericot Café - 4.006 (20,0%)
- Odara - 3.425 votos (17,1%)
- CARNE
- O Quintal Parrilla Bar - 4.887 votos (24,4%)
- La Dolina - 4.673 votos (23,3%)
- Major Forest - 3.902 votos (19,4%)
- Outback Steakhouse - 3.672 votos (18,3%)
- Meatpack - 2.930 votos (14,6%)
- COZINHA AUTORAL
- Eliah Restaurante - 5.421 votos (27%)
- Aleixo Restaurante - 4.725 votos (23,5%)
- Soeta - 4.541 votos (22,6%)
- El Gitano - 2.802 votos (14,0%)
- Peppe Restaurante - 2.575 votos (12,8%)
- COZINHA BRASILEIRA
- Boteco do João - 5.665 votos (28,2%)
- Daju Bistrô - 4.802 votos (23,9%)
- Restaurante Mahai - 3.929 votos (19,6%)
- Regina Maris - 3.256 votos (16,2%)
- Mandacaru Gastrobar - 2.412 votos (12,0%)
- COZINHA INTERNACIONAL
- Suzushi - 4.421 votos (22,0%)
- Oriundi - 4.263 votos (21,2%)
- Spaghetti & Cia - 4.000 votos (19,9%)
- Unagi Sushi - 3.861 votos (19,2%)
- Alas - 3.519 votos (17,5%)
- DELIVERY
- Don Camaleone - 4.852 votos (24,2%)
- Suzushi - 4.584 votos (22,8%)
- GolBurger & Cozinha - 3.915 votos (19,5%)
- Unagi Sushi - 3.704 votos (18,5%)
- Spaghetti & Cia - 3.009 votos (15,0%)
- DOCERIA
- Doceria do Leo - 6.055 votos (30,2%)
- Bee Doces - 4.294 votos (21,4%)
- Chocolateria Brasil - 4.283 votos (21,3%)
- Odara - 2.938 votos (14,6%)
- Empório Joaquim - 2.494 votos (12,4%)
- HAMBÚRGUER
- GolBurger & Cozinha - 5.886 votos (29,3%)
- Cavendish Burger - 5.781 votos (28,8%)
- Melt Hamburgueria- 3.297 votos (16,4%)
- Hunty's Hamburgueria - 2.869 votos (14,3%)
- T.T. Burger - 2.231 votos (11,1%)
- MOQUECA
- Restaurante Atlântica - 6.072 votos (30,3%)
- São Pedro - 4.560 votos (22,7%)
- Enseada Geraldinho - 3.839 votos (19,1%)
- Pirão - 3.099 votos (15,4%)
- Papaguth - 2.494 votos (12,4%)
- PIZZA
- Don Camaleone - 6.351 votos (31,7%)
- Figata Pizza & Pasta - 4.317 votos (21,5%)
- Bontà Forno e Cucina - 3.574 votos (17,8%)
- La Musa - 3.294 votos (16,4%)
- La Dolina Horno - 2.528 votos (12,6%)
Segmento Voto Popular (voto livre/citação)
Veja a seguir quais foram os cinco estabelecimentos mais citados pelo público em cada uma das três categorias do segmento.
- BRIGADEIRO
- Bee Doces - 3.259 votos (32,4%)
- Chocolateria Brasil - 2.673 votos (26,6%)
- Doceria do Leo - 1.148 votos (11,4%)
- Daju Bistrô - 248 votos (2,5%)
- Brazuca Casa de Doces - 223 votos (2,2%)
- COXINHA
- Bee Doces - 2.912 votos (29,4%)
- Cavendish Burger - 1.935 votos (19,5%)
- GolBurger & Cozinha - 733 votos (7,4%)
- Juninho Pão de Queijo - 508 votos (5,1%)
- Daju Bistrô - 431 votos (4,3%)
- FEIJOADA
- Daju Bistrô - 1.608 votos (17%)
- Hotel Senac Ilha do Boi - 1.517 votos (16%)
- Mercearia Belmiro - 784 votos (8,3%)
- Boteco do João - 609 votos (6,4%)
- Sabor da Cachaça 469 (5%)
VOTAÇÃO E ESCOLHA DOS FINALISTAS
O Prêmio HZ Gastrô é dividido em dois segmentos, Estabelecimentos e Voto Popular, sendo que o primeiro é composto por 10 categorias, com cinco finalistas cada uma, e votação por múltipla escolha.
Os finalistas foram pré-selecionados por 20 personalidades convidadas por A Gazeta para compor a curadoria da premiação em 2023: Aline Dias, Aline Zanardo, Anice Moretto, Cesinha Fernandes, Christina Abelha, Cícero Moro, Dani Ewald, Érica Semião, Erik Oakes, Eulalia Chieppe, Evelize Calmon, Giovana Duarte, Marcela Bourguignon, Marcelo Netto, Mariana Perini, Murilo Góes, Olívia Galvão de Podestá, Patrícia Merlo, Renata Rasseli e Thiago Correia.
No segmento Voto Popular, o público pôde citar qual estabelecimento considera o melhor nas especialidades Coxinha, Feijoada e Brigadeiro.
PREMIAÇÃO
A entrega dos troféus aos vencedores do Prêmio HZ Gastrô acontecerá em 7 de julho, primeiro dia do Fest Gastronomia, na nova área de eventos do Álvares Cabral.
A premiação está marcada para as 18h, no auditório Senac/Fecomércio, e será aberta ao público do festival mediante lotação do espaço. Na ocasião, uma personalidade notável da gastronomia capixaba será homenageada com um troféu especial.
SOBRE O FEST GASTRONOMIA
O Fest Gastronomia vai reunir restaurantes, cafeteria, food trucks, feira de pequenos produtores, atrações culturais, espaço kids e diversas outras opções para toda a família.
Entre os destaques estão as aulas-show com chefes de cozinha famosos no Espírito Santo e fora dele. Além de Claude Troisgros, teremos a carioca Kátia Barbosa, criadora do icônico bolinho de feijoada, e o capixaba Juarez Campos.
Farão parte da praça de alimentação os restaurantes Atlântica, Daju Bistrô, Foodies Burgers, Noz, Mahai, O Quintal, Eliah, Preferito, Don Camaleone e Suzushi, além da cafeteria Kaffa. Os pratos e doces custarão de R$ 10 a R$ 45 (individual).
Embora os comes e bebes sejam os protagonistas do festival, a música terá lugar de destaque, em shows com artistas de peso, como Frejat e Vanessa da Mata.
Talentos capixabas, como André Prando, Dona Fran, Amaro Lima, Saulo Simonassi, Luiza Pastore, Fino da Bossa, Na Intimidade do Samba e Brasil Pandeiro também estão garantidos no line-up.
INGRESSOS
Se você ainda não garantiu ingresso para o maior evento da gastronomia capixaba, uma dica é comprar o passaporte para os três dias. Já no 2º lote, o bilhete sai a R$ 140 e dá direito a conferir toda a programação, de 7 a 9 de julho.
Para curtir o Fest apenas na sexta (7) ou no sábado (8), o ingresso custa R$ 60 por dia. No domingo (9), o preço da entrada é R$ 50. Todos esses valores são referentes à meia solidária no 2º lote.
PROGRAMAÇÃO*
SEXTA-FEIRA (7/07)
- Abertura dos portões: 16h
- Palco FEST:
- 17h - Abertura
- 21h - Frejat
- Auditório Senac/Fecomércio:
- 18h às 19h - Premiação dos vencedores do Prêmio HZ Gastrô 2023
- 20h às 20h40 - Aula-show com o chef Claude Troisgros
- Palco SUNSET:
- 19h às 20h - Saulo Simonassi convida Luiza Pastore e Dona Fran
- 23h à 0h - Saulo Simonassi convida Luiza Pastore e Dona Fran
- Carreta Senac:
- 18h às 19h - Aberta para visitação
- 19h às 20h - Aula-show inaugural com os chefs Fabricia Sarria e Kleber Lopes (Senac). Tema: Moqueca de garoupa com banana-da-terra
- 20h às 20h40 - Harmonização com cervejas artesanais - Tarvos Cervejaria
- 21h às 21h40 - Gim no drinque: um contraste a cada gota - Bartender Pedro Rosa (Senac)
- Palco GASTRÔ:
- 18h às 20h - Fino da Bossa
- 23h à 0h - DJ
- 0h - Encerramento
- Abertura dos portões: 12h
- Palco FEST:
- 18h10 às 20h - André Prando e Beat Clube cantam Beatles
- 21h - Vanessa da Mata
- Auditório Senac/Fecomércio:
- 14h às 15h - Aula-show com a chef Kátia Barbosa
- 15h às 16h - Aula-show com o chef Juarez Campos - Tema: Arroz de garoupa salgada com banana-da-terra e abóbora
- 17h10 às 18h - Aula-show com o chef Robson Della Fonte - Instituto Gourmet. Tema: Paella
- 18h10 às 19h - Talk-show com os bartenders André Sopon e Lucas Martins (Babado Bar), ex-alunos do Senac. Tema: Drinque autoral Madalena
- 19h10 às 20h - Aula-show com o chef Júlio Lemos (Papaguth). Tema: Camarão Mar e Montanha, Prato da Boa Lembrança 2023
- 20h10 às 20h50 - Aula-show com a chef Adila Vitória (Senac). Tema: Croqueta de pernil suíno com chutney de abacaxi
- Palco SUNSET:
- 14h10 às 15h - DJ
- 18h10 às 20h50 - DJ
- 23h à 0h - Amaro Lima - Noite Manimal
- Carreta Senac:
- 13h às 14h - Oficina kids com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Biscoitos Divertidos
- 14h às 15h - Harmonização com cervejas artesanais - Cervejaria Fatto a Mano
- 15h10 às 16h - Cafés especiais: método de preparo e serviços, com Rayssa Cerqueira e Ueslei Miranda (Senac)
- 16h10 às 17h - Aula-show com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Panna cotta de café
- 17h10 às 18h - Chocolate artesanal: experiências - Ana Bandeira Chocolates
- 18h10 às 19h - Aula-show com o chef Kléber Lopes (Senac). Tema: Tartare de salmão com creme azedo e pimenta rosa
- 19h10 às 20h - Aula-show com a chef Mariana Salim (Senac). Tema: Finger food com produtos capixabas
- 20h10 às 20h50 - A Charcutaria Urbana - Schuler Charcutaria
- Palco GASTRÔ:
- 14h10 às 15h - Serginho (MPB)
- 16h10 às 20h50 - DJ
- 23h à 0h - DJ
- Encerramento: 0h
- Abertura dos portões: 11h
- Palco FEST:
- 13h às 15h - Na Intimidade do Samba
- Auditório Senac/Fecomércio:
- 13h às 13h50 - Aula-show com a chef Fabricia Sarria (Senac). Tema: Feijoada
- 14h às 14h50 - Aula-show com José Almiro (Churrasqueadas)
- 15h às 15h50 - Aula-show com o chef Renato Santos (Senac) sobre harmonização com cervejas artesanais
- Palco SUNSET:
- 12h às 16h30 - DJs
- Carreta Senac:
- 12h às 12h50 - Oficina kids com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Pirulito de chocolate
- 13h às 13h50 - Oficina kids com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Cupcake
- 14h às 14h50 - Aula-show da chef Fabricia Sarria (Senac). Tema: Cheesecake de caipirinha com cachaça artesanal capixaba
- 15h às 15h50 - Café das montanhas capixabas: uma experiência de sabores - personal barista Lucia Barros
- Palco GASTRÔ:
- 12h - Brasil Pandeiro
- 14h - DJ
- 15h30 - DJ
- Encerramento: 17h
FEST GASTRONOMIA
Cidade Anfitriã: Prefeitura de Vitória
Apoio educacional: Senac
Parceria institucional: Aderes, Governo do Estado do Espírito Santo por meio das secretarias de Desenvolvimento e Turismo, e Fecomércio
Patrocínio: Dalla Home Center, Danúbio, Escola São Domingos, Extrafruti, ExtraPlus, Grand Construtora, GWM, Le Card, Via Capital, Natercoop, Óticas Paris, Farinha de Trigo Regina e Cervejaria Alquimistas
Participação: Garoto, Coca-cola, Claro, Coroa, Em Busca do Vinho, Paôla Cakes, Moda Praia e Thermal.
- Quando: de 7 a 9 de julho
- Horários: sexta (7), das 16h à 0h; sábado (8), das 12h à 0h; domingo (9), das 11h às 17h
- Onde: nova área de eventos do Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, Bento Ferreira, Vitória
- Ingresso*: R$ 140 (passaporte para 3 dias/2º lote); R$ 60 (meia solidária/sexta ou sábado/2º lote); R$ 50 (meia solidária/domingo/2º lote), à venda pelo site Superticket e na bilheteria do Álvares Cabral.
- *O ingresso dá direito a participar de todas as atividades do Fest Gastronomia. Nas aulas-show, a participação está sujeita à lotação dos espaços. Para garantir uma vaga na plateia, será preciso se inscrever presencialmente, no local da aula, até uma hora antes de a apresentação começar.
Cidade Anfitriã: Prefeitura de Vitória
Apoio educacional: Senac
Parceria institucional: Aderes, Governo do Estado do Espírito Santo por meio das secretarias de Desenvolvimento e Turismo, e Fecomércio
Patrocínio: Dalla Home Center, Danúbio, Escola São Domingos, Extrafruti, ExtraPlus, Grand Construtora, GWM, Le Card, Via Capital, Natercoop, Óticas Paris, Farinha de Trigo Regina e Cervejaria Alquimistas
Participação: Garoto, Coca-cola, Claro, Coroa, Em Busca do Vinho, Paôla Cakes, Moda Praia e Thermal.