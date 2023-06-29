Frejat garante o rock no Fest Gastronomia: "Espero todo mundo"

Voz de sucessos memoráveis do pop rock nacional, Frejat é uma das principais atrações do Fest Gastronomia, que vai agitar a nova área de eventos do Álvares Cabral, de 7 a 9 de julho, com muita música e comida boa.
O show do cantor, compositor e guitarrista carioca, ex-líder do Barão Vermelho, acontecerá na sexta-feira, 7 de julho, às 21h, no palco Fest, o principal do festival.
Na mesma noite, apresentam-se em outros palcos do Fest Gastronomia Saulo Simonassi, Luiza Pastore, Dona Fran e Fino da Bossa.
"Esse é um show animado, cheio de sucessos pra gente cantar, dançar e se divertir junto. Espero todo mundo nesse encontro!
Com 40 anos de carreira, Frejat coleciona hits como "Por Você", "Amor Pra Recomeçar" e "Segredos", só para citar os principais de sua fase solo, e esses sucessos estão garantidos no repertório.
O artista contou à nossa equipe que guarda uma memória deliciosa de suas passagens pela capital capixaba: a moqueca. "Minha primeira lembrança é da moqueca do Pirão. Já fiz muitos shows na cidade, que tem um público muito caloroso. É sempre um prazer tocar em Vitória", destacou.
Perguntado se existe um segredo para continuar fazendo multidões cantarem em coro, o músico respondeu: "Se eu soubesse, estava milionário (risos). Acho que as minhas canções, e as de outros compositores que escolho cantar, contam histórias nas quais as pessoas se reconhecem e isso é muito poderoso".
Entre shows solo e as performances com o Frejat Trio, projeto em se apresenta com Maurício Almeida e Rafael Frejat, o artista diz não se resumir a ser apenas um astro do rock.
Para ele, independentemente do ritmo musical que estiver tocando, o que importa é o impacto de suas músicas nas pessoas.
Eu hoje não me vejo apenas como uma artista do rock, apesar de ter muito rock no meu som. Eu sou um contador de histórias com a minha música, elas falam de várias situações que vivemos no nosso cotidiano, dos momentos felizes aos tristes: a vida como ela é.
Questionado se há alguma dificuldade, depois de quatro décadas, em conviver com as novas gerações, Frejat afirma que não se sente intimidado.
"Adoro a garotada e não tenho problema algum quando encontro alguém que não tem a menor ideia de quem eu sou: tudo muda quando eu subo no palco e começo a desfiar o meu repertório. Aí, todo mundo entra na festa", disse.
SOBRE O EVENTO
O Fest Gastronomia vai reunir 11 restaurantes da Grande Vitória, renomados em suas especialidades, e também cafeteria, food trucks, feira de pequenos produtores, premiação do Prêmio HZ Gastrô, atrações culturais, espaço kids e diversas outras opções para toda a família.
Entre os destaques estão as aulas-show com chefes de cozinha famosos no Espírito Santo e fora dele. Além de Claude Troisgros, teremos a carioca Kátia Barbosa, criadora do icônico bolinho de feijoada, e o capixaba Juarez Campos.
Embora os comes e bebes sejam os protagonistas do festival, a música terá lugar de destaque, em shows com nomes de peso da música nacional, como Frejat e Vanessa da Mata.
Talentos capixabas, como André Prando, Dona Fran, Amaro Lima, Saulo Simonassi, Luiza Pastore, Fino da Bossa, Na Intimidade do Samba e Brasil Pandeiro também estão garantidos no line-up.
INGRESSOS
Se você ainda não garantiu ingresso para o maior evento da gastronomia capixaba, uma dica é comprar o passaporte para os três dias. Já no 2º lote, o bilhete sai a R$ 140 e dá direito a conferir toda a programação, de 7 a 9 de julho.
Para curtir o Fest apenas na sexta (7) ou no sábado (8), o ingresso custa R$ 60 por dia. No domingo (9), o preço da entrada é R$ 50. Todos esses valores são referentes à meia solidária no 2º lote.
PROGRAMAÇÃO DO FEST GASTRONOMIA*
SEXTA-FEIRA (7/07)
- Abertura dos portões: 16h
- Palco FEST:
- 21h às 22h - Frejat
- Auditório Senac/Fecomércio:
- 18h às 19h - Premiação dos vencedores do Prêmio HZ Gastrô 2023
- 20h às 20h40 - Aula-show com o chef Claude Troisgros. Tema: Arroz de polvo, aioli de urucum
- Palco SUNSET:
- 20h40 às 21h10 - Saulo Simonassi convida Luiza Pastore
- 23h à 0h - Saulo Simonassi convida Dona Fran
- 0h - DJ Zappie
- Carreta Senac:
- 18h às 19h - Aberta para visitação
- 19h às 20h - Aula-show inaugural com os chefs Fabricia Sarria e Kleber Lopes (Senac). Tema: Moqueca de garoupa com banana-da-terra
- 20h às 20h40 - Harmonização com cervejas artesanais - Tarvos Cervejaria
- 21h às 21h40 - Gim no drinque: um contraste a cada gota - DryCat Gin e bartender Pedro Rosa (Senac)
- Palco GASTRÔ:
- 18h às 21h40 - DJ
- 19h às 21h10 - Fino da Bossa
- 21h à 1h - DJ
- Abertura dos portões: 12h
- Palco FEST:
- 18h10 às 20h - André Prando e Beat Clube cantam Beatles
- 21h às 22h - Vanessa da Mata
- Auditório Senac/Fecomércio:
- 14h às 15h - Aula-show com a chef Kátia Barbosa. Tema: Bolinho de moqueca capixaba
- 15h às 16h - Aula-show com o chef Juarez Campos - Tema: Arroz de siri e camarão à capixaba - Uma homenagem às desfiadeiras de siri da Ilha das Caieiras
- 16h10 às 17h - Aula-show com o chef Danilo Faria, um oferecimento da Escola São Domingos. Tema: Culinária, cultura e tradição: alimentação no Japão
- 17h10 às 18h - Aula-show com o chef Robson Della Fonte - Instituto Gourmet. Tema: Paella capixaba
- 18h10 às 19h - Talk-show com os bartenders André Sopon e Lucas Martins (Babado Bar), ex-alunos do Senac. Tema: Drinque autoral Madalena
- 19h10 às 20h - Aula-show com o chef Júlio Lemos (Papaguth). Tema: Camarão Mar e Montanha, Prato da Boa Lembrança 2023
- 20h10 às 20h50 - Aula-show com a chef Adila Vitória (Senac). Tema: Croqueta de pernil suíno com chutney de abacaxi
- Palco SUNSET:
- 14h10 às 20h - DJ Zappie
- 18h10 às 21h - DJ
- 23h à 0h - Amaro Lima - Noite Manimal
- 0h - DJ Zappie
- Carreta Senac:
- 12h - Relato de experiência com degustação - Cervejaria Alquimistas
- 13h às 14h - Oficina kids com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Biscoitos Divertidos
- 14h às 15h - Harmonização com cervejas artesanais - Cervejaria Convento
- 15h10 às 16h - Cafés especiais: método de preparo e serviços, com Rayssa Cerqueira e Ueslei Miranda (Senac)
- 16h10 às 17h - Aula-show com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Panna cotta de café
- 17h10 às 18h - Chocolate artesanal: experiências - Ana Bandeira Chocolates
- 18h10 às 19h - Aula-show com o chef Kléber Lopes (Senac). Tema: Tartare de salmão com creme azedo e pimenta rosa
- 19h10 às 20h - Aula-show com a chef Mariana Salim (Senac). Tema: Finger food com produtos capixabas
- 20h10 às 20h50 - A Charcutaria Urbana - Schuler Charcutaria
- Palco GASTRÔ:
- 14h10 às 16h - Serginho MPB
- 16h10 à 1h - DJ
- Abertura dos portões: 11h
- Palco FEST:
- 13h às 15h - Na Intimidade do Samba
- Auditório Senac/Fecomércio:
- 13h às 13h50 - Aula-show com a chef Fabricia Sarria (Senac). Tema: Feijoada
- 14h às 14h50 - Aula-show com José Almiro (Churrasqueadas)
- 15h às 15h50 - Aula-show com o chef Renato Santos (Senac) sobre harmonização com cervejas artesanais. Prato: Escondidinho de socol com banana-da-terra
- Palco SUNSET:
- 11h40 às 12h50 - Tombinho da polenta e dança cultural italiana
- 12h às 16h30 - DJ Zappie
- Carreta Senac:
- 12h às 12h50 - Oficina kids com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Pirulito de chocolate
- 13h às 13h50 - Oficina kids com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Cupcake
- 14h às 14h50 - Aula-show da chef Fabricia Sarria (Senac). Tema: Cheesecake de caipirinha com cachaça artesanal capixaba
- 15h às 15h50 - Café das montanhas capixabas: uma experiência de sabores - personal barista Lucia Barros
- Palco GASTRÔ:
- 11h40 às 12h50 - DJ
- 12h às 13h50 - Brasil Pandeiro
- 13h às 16h30 - DJ
- Encerramento: 17h
FEST GASTRONOMIA
Cidade Anfitriã: Prefeitura de Vitória
Apoio educacional: Senac
Parceria institucional: Aderes, Governo do Estado do Espírito Santo por meio das secretarias de Desenvolvimento e Turismo, e Fecomércio
Patrocínio: Dalla Home Center, Danúbio, Escola São Domingos, Extrafruti, ExtraPlus, Grand Construtora, GWM, Le Card, Via Capital, Natercoop, Óticas Paris, Farinha de Trigo Regina e Cervejaria Alquimistas
Participação: Garoto, Coca-cola, Claro, Coroa, Em Busca do Vinho, Paôla Cakes, Moda Praia e Thermal.
Classificação: livre.
- Quando: de 7 a 9 de julho
- Horários: sexta (7), das 16h à 0h; sábado (8), das 12h à 0h; domingo (9), das 11h às 17h
- Onde: nova área de eventos do Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, Bento Ferreira, Vitória
- Ingresso*: R$ 140 (passaporte para 3 dias/2º lote); R$ 60 (meia solidária/sexta ou sábado/2º lote); R$ 50 (meia solidária/domingo/2º lote), à venda pelo site Superticket e na bilheteria do Álvares Cabral.
- *O ingresso dá direito a participar de todas as atividades do Fest Gastronomia. Nas aulas-show, a participação está sujeita à lotação dos espaços. Para garantir uma vaga na plateia, será preciso se inscrever presencialmente, no local da aula, até uma hora antes de a apresentação começar.
