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Geovanna Santos garante quatro medalhas no Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica

Capixaba é vice-campeã brasileira de ginástica rítmica

Publicado em 05 de Maio de 2026 às 16:50

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

05 mai 2026 às 16:50
Capixaba Geovanna Santos é vice-campeã brasileira de ginástica rítmica
Capixaba Geovanna Santos é vice-campeã brasileira de ginástica rítmica Adriano Bissoli/CBG

O fim de semana foi de resultados importantes para a ginástica rítmica capixaba. A atleta Geovanna Santos encerrou sua participação no Campeonato Brasileiro Adulto de Ginástica Rítmica com o vice-campeonato no individual geral e um desempenho consistente nas finais por aparelho, com duas medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze.


A competição foi realizada no Ginásio Nélio Dias, em Natal-RN. No último sábado (02), Geovanna somou 108.200 pontos no individual geral e garantiu o segundo lugar do pódio nacional. O título brasileiro ficou com Bárbara Domingos, que alcançou 111.400 pontos, enquanto Maria Eduarda Alexandre completou o pódio em terceiro, com 105.500 pontos.


Ao longo das apresentações, Geovanna manteve regularidade nas quatro séries. Suas notas foram 27.150 no arco, 25.500 na bola, 28.700 nas maças e 26.850 na fita. Nesta última, a capixaba chegou a superar Bárbara Domingos.


No domingo (03), durante as finais por aparelho, Geovanna voltou ao tapete com protagonismo. No arco, conquistou a medalha de ouro ao registrar 29.050 pontos, a maior nota da final. Bárbara Domingos ficou em segundo lugar, com 28.000 pontos, e Samara Sibin em terceiro, com 26.200 pontos.


Nas maças, Geovanna confirmou mais uma vez seu bom momento e somou 27.250 pontos, resultado que lhe garantiu o segundo ouro no campeonato por aparelhos. A atleta ainda encerrou sua participação nas finais por aparelho com mais duas medalhas: prata na bola e bronze na fita, fechando a campanha em Natal.

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