Produção de petróleo e gás no ES volta a superar os 300 mil barris por dia em março

O Espírito Santo voltou a superar a produção de 300 mil barris de petróleo e gás por dia em março, depois de praticamente seis anos estacionado na casa dos 100 mil ou 200 mil barris. De acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP) divulgados na segunda-feira (4), o Estado teve produção total de 315.427 barris de óleo equivalente por dia no terceiro mês do ano.





A produção de petróleo chegou a 268.132 barris por dia e a de gás natural foi de 7.519 mm³ por dia, em 35 campos produtores. O resultado da produção total representa alta de 15% em relação a fevereiro e 69% frente a janeiro. Na comparação com março de 2025, a elevação da produção foi de 78%.





A exemplo dos últimos meses, o Espírito Santo continua como segundo maior produtor de petróleo do país, atrás do Rio de Janeiro. Ao considerar a produção total, que reúne petróleo e gás natural, fica na terceira colocação, atrás do estado fluminense e de São Paulo, que produz mais gás que o Estado.





Francismar Ferreira, pesquisador na área de exploração e produção do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Ineep), lembra que a produção de petróleo e gás no Espírito Santo em março consolidou-se como o maior nível mensal desde março de 2020, quando havia alcançado 319,4 mil barris de óleo equivalente por dia, segundo dados da ANP.





“Esse desempenho expressa um movimento de recomposição da capacidade produtiva estadual, diretamente vinculado à retomada das operações do FPSO Maria Quitéria, no campo de Jubarte. Após um período de redução associado a paradas para manutenção, entre dezembro de 2025 e o início de 2026, a unidade voltou a operar em plena capacidade a partir de fevereiro de 2026, desempenhando papel central na elevação recente dos volumes produzidos no Estado”, destaca.