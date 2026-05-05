Produção de petróleo e gás no ES volta a superar os 300 mil barris por dia em março

O Espírito Santo voltou a superar a produção de 300 mil barris de petróleo e gás por dia em março, depois de praticamente seis anos estacionado na casa dos 100 mil ou 200 mil barris. De acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP) divulgados na segunda-feira (4), o Estado teve produção total de 315.427 barris de óleo equivalente por dia no terceiro mês do ano.
A produção de petróleo chegou a 268.132 barris por dia e a de gás natural foi de 7.519 mm³ por dia, em 35 campos produtores. O resultado da produção total representa alta de 15% em relação a fevereiro e 69% frente a janeiro. Na comparação com março de 2025, a elevação da produção foi de 78%.
A exemplo dos últimos meses, o Espírito Santo continua como segundo maior produtor de petróleo do país, atrás do Rio de Janeiro. Ao considerar a produção total, que reúne petróleo e gás natural, fica na terceira colocação, atrás do estado fluminense e de São Paulo, que produz mais gás que o Estado.
Francismar Ferreira, pesquisador na área de exploração e produção do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Ineep), lembra que a produção de petróleo e gás no Espírito Santo em março consolidou-se como o maior nível mensal desde março de 2020, quando havia alcançado 319,4 mil barris de óleo equivalente por dia, segundo dados da ANP.
“Esse desempenho expressa um movimento de recomposição da capacidade produtiva estadual, diretamente vinculado à retomada das operações do FPSO Maria Quitéria, no campo de Jubarte. Após um período de redução associado a paradas para manutenção, entre dezembro de 2025 e o início de 2026, a unidade voltou a operar em plena capacidade a partir de fevereiro de 2026, desempenhando papel central na elevação recente dos volumes produzidos no Estado”, destaca.
315.427 barris
de óleo equivalente foi a produção por dia em março no ES
De acordo com dados da ANP, a produção da FPSO Maria Quitéria atingiu a marca de 72.507 mil barris por dia, 27% a mais do que a produção de fevereiro, que ficou na casa dos 56 mil barris por dia.
O início da exploração de petróleo no campo de Wahoo, no Sul do Espírito Santo, pela Prio, que interligou em março os primeiros poços ao sistema de tie-back para produção na FPSO Frade também contribuiu para o resultado. Em março, Wahoo produziu cerca de 8 mil barris ao dia e a tendência é aumentar nos próximos meses.
“Vale destacar que o crescimento recente da produção no Estado tem sido, até o momento, predominantemente ancorado em investimentos realizados na porção capixaba da Bacia de Campos. Nesse sentido, torna-se fundamental destacar a necessidade de direcionamento de novos investimentos para a Bacia do Espírito Santo, tanto voltados à revitalização de campos maduros quanto à ampliação das atividades exploratórias. Trata-se de uma agenda de caráter estratégico, orientada à recomposição das reservas e à ampliação sustentada dos níveis de produção da bacia, condição indispensável para o fortalecimento de sua relevância no contexto regional e nacional”, destaca o pesquisador.
O gerente de Ambiente de Negócios do Observatório Findes, Nathan Diir, acrescenta que esse crescimento na produção de petróleo e gás no Estado decorre principalmente da intensificação das operações de Petrobras, Shell, BW Energy e do início das atividades da Prio no campo de Wahoo.
"No caso da Petrobras, o aumento está associado à maior produção dos FPSOs (navios-plataforma de produção, armazenamento e transferência de petróleo) P-58 e Maria Quitéria, no campo de Jubarte. A P-58 registrou incremento com a interligação de novos poços realizados no ano passado. Já o FPSO Maria Quitéria atingiu seu maior nível desde o início da operação, em outubro de 2024, operando em março a 75,5% da capacidade para petróleo e 52% para gás natural", aponta.
Ele lembra ainda que a Shell elevou a produção no campo de Argonauta, retornando ao patamar observado ao longo de 2025 após queda no fim do ano. A BW Energy, operadora do campo de Golfinho, também registrou produção em março acima da média de 2025.