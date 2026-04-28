Petrobras fecha acordo para compra de área em campo de pré-sal no litoral do ES

A Petrobras fechou acordo para a compra de 100% de parte do Campo de Argonauta, na Bacia de Campos, no litoral Sul do Espírito Santo. A estatal adquiriu a porção do campo do pré-sal que pertencia às empresas Shell, ONGC e Brava.





O valor total da operação, de acordo com a Petrobras, será o somatório de R$ 700 milhões e US$ 150 milhões (R$ 749 milhões na cotação atual) e o acordo prevê pagamento em três parcelas.





Segundo a Petrobras, a porção adquirida é referente à área do Campo de Argonauta, que detém 0,86% da jazida compartilhada do pré-sal de Jubarte, relacionada ao Acordo de Individualização da Produção (AIP) vigente desde 1º de agosto de 2025, conforme divulgado ao mercado em 23 de julho de 2025.