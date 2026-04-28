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Petróleo e gás

Petrobras fecha acordo para compra de área em campo de pré-sal no litoral do ES

Estatal celebra acordo para a aquisição de 100% de uma porção situdada no Campo de Argonauta, detida pelas empresas Shell, ONGC e Brava

Publicado em 28 de Abril de 2026 às 16:15

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

28 abr 2026 às 16:15
Plataforma P-58 está localizada no Parque das Baleias, porção capixaba da Bacia de Campos
Plataforma P-58 está localizada no Parque das Baleias, porção capixaba da Bacia de Campos Divulgação/Agência Petrobras

A Petrobras fechou acordo para a compra de 100% de parte do Campo de Argonauta, na Bacia de Campos, no litoral Sul do Espírito Santo. A estatal adquiriu a porção do campo do pré-sal que pertencia às empresas Shell, ONGC e Brava.


O valor total da operação, de acordo com a Petrobras, será o somatório de R$ 700 milhões e US$ 150 milhões (R$ 749 milhões na cotação atual) e o acordo prevê pagamento em três parcelas. 


Segundo a Petrobras, a porção adquirida é referente à área do Campo de Argonauta, que detém 0,86% da jazida compartilhada do pré-sal de Jubarte, relacionada ao Acordo de Individualização da Produção (AIP) vigente desde 1º de agosto de 2025, conforme divulgado ao mercado em 23 de julho de 2025.

Localização do ring-fence objeto da transação
Localização do ring-fence objeto da transação envolvendo a Petrobras. Divulgação/Petrobras

Após a conclusão da operação, a Petrobras passará a deter 98,11% de participação na Jazida Compartilhada de Jubarte, enquanto a União, representada pela Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA), manterá participação de 1,89% referente à extensão da jazida para áreas não contratadas.


"A aquisição apresenta condições econômico-financeiras atrativas, simplifica a gestão do ativo e está em consonância com o Plano de Negócios da Petrobras, fortalecendo nossa atuação na Bacia de Campos e maximizando valor com foco em ativos rentáveis", diz a Petrobras, em nota.


O anúncio da aquisição feito pela Petrobras vem num momento em que a empresa afirma estar trabalhando para interligar novos poços às plataformas existentes no litoral Sul do Espírito Santo. O objetivo é aumentar a produção de óleo e gás no Estado, visto que não há previsão de novas unidades de produção de petróleo nos próximos anos. 


A expectativa de investimentos da estatal para o Espírito Santo nos próximos anos é de US$ 5,5 bilhões, o equivalente a R$ 30 bilhões. Dentro desse planejamento, está a interligação de 75 novos poços às unidades geridas no Estado, pelo montante de US$ 3,3 bilhões (cerca de R$ 17 bilhões). 

Ainda segundo a estatal, com o fechamento da transação, será encerrado o processo de negociação para equalização entre Petrobras, Shell, ONGC e Brava, cujo andamento foi divulgado em comunicado do dia 20 de outubro de 2025, bem como serão encerradas quaisquer negociações, em andamento ou potenciais, referentes à individualização da produção e/ou à equalização de eventuais jazidas compartilhadas entre Jubarte e a porção do ring-fence objeto desta transação. 


O negócio ainda requer aprovação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). 


O Parque das Baleias

A Jazida Compartilhada de Jubarte é operada pela Petrobras de forma integrada à infraestrutura de produção da área conhecida como Parque das Baleias. Trata-se de um conjunto de campos localizados na porção norte da Bacia de Campos, em lâmina d’água entre aproximadamente 1.220 e 1.400 metros, cujo principal campo é Jubarte. Os ativos são operados pela Petrobras, por meio das plataformas P-57, P-58, FPSO Cidade de Anchieta e FPSO Maria Quitéria, com produção atual de cerca de 210 mil barris de óleo por dia. 

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