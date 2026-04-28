Petrobras fecha acordo para compra de área em campo de pré-sal no litoral do ES

A Petrobras fechou acordo para a compra de 100% de parte do Campo de Argonauta, na Bacia de Campos, no litoral Sul do Espírito Santo. A estatal adquiriu a porção do campo do pré-sal que pertencia às empresas Shell, ONGC e Brava.
O valor total da operação, de acordo com a Petrobras, será o somatório de R$ 700 milhões e US$ 150 milhões (R$ 749 milhões na cotação atual) e o acordo prevê pagamento em três parcelas.
Segundo a Petrobras, a porção adquirida é referente à área do Campo de Argonauta, que detém 0,86% da jazida compartilhada do pré-sal de Jubarte, relacionada ao Acordo de Individualização da Produção (AIP) vigente desde 1º de agosto de 2025, conforme divulgado ao mercado em 23 de julho de 2025.
Após a conclusão da operação, a Petrobras passará a deter 98,11% de participação na Jazida Compartilhada de Jubarte, enquanto a União, representada pela Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA), manterá participação de 1,89% referente à extensão da jazida para áreas não contratadas.
"A aquisição apresenta condições econômico-financeiras atrativas, simplifica a gestão do ativo e está em consonância com o Plano de Negócios da Petrobras, fortalecendo nossa atuação na Bacia de Campos e maximizando valor com foco em ativos rentáveis", diz a Petrobras, em nota.
O anúncio da aquisição feito pela Petrobras vem num momento em que a empresa afirma estar trabalhando para interligar novos poços às plataformas existentes no litoral Sul do Espírito Santo. O objetivo é aumentar a produção de óleo e gás no Estado, visto que não há previsão de novas unidades de produção de petróleo nos próximos anos.
O negócio ainda requer aprovação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
O Parque das Baleias
A Jazida Compartilhada de Jubarte é operada pela Petrobras de forma integrada à infraestrutura de produção da área conhecida como Parque das Baleias. Trata-se de um conjunto de campos localizados na porção norte da Bacia de Campos, em lâmina d’água entre aproximadamente 1.220 e 1.400 metros, cujo principal campo é Jubarte. Os ativos são operados pela Petrobras, por meio das plataformas P-57, P-58, FPSO Cidade de Anchieta e FPSO Maria Quitéria, com produção atual de cerca de 210 mil barris de óleo por dia.