Das ruas de Cachoeiro para a Copa do Mundo: as raízes capixabas de Rayan

A paixão pelo futebol também marcou as lembranças do zelador de condomínio Amarildo da Rocha, tio de Rayan. Segundo ele, o sobrinho transformava qualquer ambiente em campo improvisado.





"Rayan, com seis anos, chegava na minha casa e faltava pouco quebrar tudo. O negócio dele era só bola. Não queria outra coisa", disse, aos risos. "Ele não largava a bola."





O vínculo da família com o futebol vem de gerações. Pai de Rayan, Valkmar nasceu em Cachoeiro e foi revelado pelo Vasco da Gama. Integrante do elenco cruzmaltino entre 1995 e 2001, participou do grupo campeão da Copa Libertadores de 1998, dos Campeonatos Brasileiros de 1997 e 2000, além de títulos como a Copa Mercosul e o Torneio Rio-São Paulo. A trajetória do ex-zagueiro abriu caminhos e serviu de inspiração para o filho.





"O Rayan alcançou aquilo que sempre desejou. E tão jovem", destacou o pintor Wagner da Silva Rocha, tio do atacante. "Somos de uma família futebolística. Tivemos dois na família que tiveram oportunidade de ser jogadores profissionais."





A convocação para a Copa do Mundo foi acompanhada com nervosismo e explosão de alegria em Cachoeiro. A aposentada Maria Cecília admite que quase não conseguiu assistir ao anúncio da lista.

"Fiquei nervosa na hora. Acho que todo mundo ficou. A felicidade foi muito. Espero que a Copa este ano seja ganha por causa do Rayan", afirmou.





A cabeleireira Monique Gomes Rocha, prima do jogador, também viveu momentos de tensão antes da confirmação do nome do atacante entre os convocados.





"Ele falou muitos nomes. Quando falou o nome do Neymar, achei que não ia falar o nome do Rayan. Na hora que falou, eu pulei muito na minha casa. Gritei muito. Ele é um orgulho para a nossa geração", contou.



