Motorista morre após carro bater de frente com carreta na BR-101

Um motorista morreu em um acidente envolvendo três veículos na BR-101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite desta segunda-feira (27). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima dirigia um Fiat Argo que bateu de frente com uma carreta.
Um Chery Tiggo também foi atingido no acidente, mas a dinâmica do envolvimento do veículo ainda está sendo apurada. A carreta era utilizada para o transporte de produtos perigosos, mas os tanques estavam vazios no momento da colisão e continham apenas resíduos da carga.
O trânsito no local funciona em sistema de Pare e Siga, e a ocorrência segue em andamento.