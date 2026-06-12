Bares do ES esperam alta de até 30% no faturamento e 2 mil novos empregos na Copa

Bares e restaurantes do Espírito Santo vivem o clima da Copa do Mundo e projetam um golaço para o caixa durante o torneio — que teve início quinta-feira (11) e vai até 19 de julho. O Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Estado (Sindbares) estima um aumento de 30% no faturamento do setor em relação a um período normal e a criação de 2 mil vagas de emprego temporárias.
O otimismo acompanha uma análise do Connect Fecomércio-ES, baseada em pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que prevê uma movimentação de R$ 56,9 bilhões no comércio capixaba entre junho e julho. Nessa mesma análise, o maior potencial de crescimento está, justamente, no segmento de “serviços prestados às famílias”, que engloba estabelecimentos de alimentação e espaços de convivência.
O coordenador do Observatório do Comércio da Fecomércio-ES, André Spalenza, esclarece que esse cenário não deve ser atribuído totalmente ao torneio, mas que bares e restaurantes podem aproveitar o momento. “A Copa não deve provocar uma transformação estrutural na economia capixaba, mas pode gerar oportunidades relevantes para as empresas. O diferencial estará na capacidade de antecipar demandas, transmitir os jogos e oferecer experiências e itens alinhados às partidas”, diz.
De olho no caixa
Para auxiliar os empresários na preparação para o período dos jogos, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) disponibilizou a cartilha “Copa do Mundo Lucrativa” em seu portal. O material oferece orientações para gerenciar a casa cheia, aumentar as vendas e fidelizar clientes, partindo da premissa de que “Copa não é sorte, é previsão de demanda”.
Entre as regras de ouro estão a criação de ocasiões especiais para a Copa, promoções relâmpagos e conveniência ao cliente que vai torcer. Na prática, a cartilha sugere a adoção de um cardápio enxuto em dias de jogo, priorizando bebidas prontas e petiscos a fim de agilizar a cozinha, pois os clientes “toleram erros, mas não toleram a demora”.
Outra oportunidade para os estabelecimentos é aproveitar o alto movimento para capturar os contatos do público, enviando mensagens de agradecimento ou cupons, com o objetivo de transformar um consumidor ocasional em um cliente recorrente.
Estratégia capixaba
Embora as entidades locais ainda não tenham um recorte regionalizado, o clima de preparação no Espírito Santo reflete o cenário nacional levantado pela Abrasel. Em todo o Brasil, mais da metade dos estabelecimentos transmitirá os jogos e 59% deles planejam exibir partidas de outras seleções, ampliando as chances de lucro ao longo de todo o campeonato.
O presidente do Sindbares, Rodrigo Vervloet, ressalta que a entidade incentiva o foco na melhoria do atendimento no Espírito Santo. "A expectativa do setor é bastante positiva. Inclusive, dentro desse cenário, lançamos o concurso ‘Barquibancada - A Copa é no Bar’, uma iniciativa que vai premiar os estabelecimentos que proporcionarem as melhores experiências aos clientes durante os jogos", diz.
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