Bares do ES esperam alta de até 30% no faturamento e 2 mil novos empregos na Copa

Para auxiliar os empresários na preparação para o período dos jogos, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) disponibilizou a cartilha “Copa do Mundo Lucrativa” em seu portal. O material oferece orientações para gerenciar a casa cheia, aumentar as vendas e fidelizar clientes, partindo da premissa de que “Copa não é sorte, é previsão de demanda”.





Entre as regras de ouro estão a criação de ocasiões especiais para a Copa, promoções relâmpagos e conveniência ao cliente que vai torcer. Na prática, a cartilha sugere a adoção de um cardápio enxuto em dias de jogo, priorizando bebidas prontas e petiscos a fim de agilizar a cozinha, pois os clientes “toleram erros, mas não toleram a demora”.



Outra oportunidade para os estabelecimentos é aproveitar o alto movimento para capturar os contatos do público, enviando mensagens de agradecimento ou cupons, com o objetivo de transformar um consumidor ocasional em um cliente recorrente.