Catequista do ES transforma santos em figurinhas inspiradas em álbum da Copa

Vendo a empolgação das crianças com o álbum da Copa do Mundo, uma catequista de Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo, teve uma ideia brilhante para aproximar os pequenos da religião: ela criou o "Coparóquia", um álbum com figurinhas de santos católicos.
"Eu tenho uma turminha de catequese que gosta muito de futebol, então pensei em unir as duas paixões", conta a catequista Susllen Samira Juriatto, da comunidade de São José de Fruteiras.
Susllen explica que a Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, à qual a comunidade de São José pertence, é organizada por setores. Cada setor engloba um número de comunidades, e cada uma delas tem o seu santo padroeiro.
No Coparóquia, os "times" são os setores, e os jogadores saem de cena para dar lugar aos santos, como São José e Nossa Senhora Aparecida. A brincadeira conta até com figurinhas raras que trazem outros símbolos e datas religiosas, como o Natal, Corpus Christi e a padroeira da paróquia.
"Montei o álbum com a ajuda de inteligência artificial e combinei de entregar os pacotinhos nos encontros de catequese, nas celebrações e nas missas, justamente para estimular a participação deles na vida da comunidade", diz a catequista.
O primeiro envelope entregue continha adesivos selecionados para evitar repetições, mas as próximas entregas prometem reunir os catequizandos para momentos de troca e descontração. "A aceitação foi excelente. Todos ficaram muito empolgados. As mães me mandaram mensagens contando que os filhos agora fazem questão de ir à igreja para ganhar mais figurinhas e completar o álbum. Então, acho que deu muito certo", comemora Susllen.