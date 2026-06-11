Catequista do ES transforma santos em figurinhas inspiradas em álbum da Copa

Vendo a empolgação das crianças com o álbum da Copa do Mundo, uma catequista de Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo, teve uma ideia brilhante para aproximar os pequenos da religião: ela criou o "Coparóquia", um álbum com figurinhas de santos católicos.





"Eu tenho uma turminha de catequese que gosta muito de futebol, então pensei em unir as duas paixões", conta a catequista Susllen Samira Juriatto, da comunidade de São José de Fruteiras.





Susllen explica que a Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, à qual a comunidade de São José pertence, é organizada por setores. Cada setor engloba um número de comunidades, e cada uma delas tem o seu santo padroeiro.