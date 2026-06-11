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Coparóquia

Catequista do ES transforma santos em figurinhas inspiradas em álbum da Copa

Ideia criativa tem ajudado a aproximar crianças da fé católica em Vargem Alta, no Sul do Estado

Publicado em 11 de Junho de 2026 às 18:25

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

11 jun 2026 às 18:25
Catequista cria álbum de figurinhas da 'Coparóquia' no Sul do ES
Para completar o álbum Coparóquia, crianças têm que trocar adesivos e encontrar figurinhas raras Susllen Samira Juriatto
Vendo a empolgação das crianças com o álbum da Copa do Mundo, uma catequista de Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo, teve uma ideia brilhante para aproximar os pequenos da religião: ela criou o "Coparóquia", um álbum com figurinhas de santos católicos.

"Eu tenho uma turminha de catequese que gosta muito de futebol, então pensei em unir as duas paixões", conta a catequista Susllen Samira Juriatto, da comunidade de São José de Fruteiras.

Susllen explica que a Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, à qual a comunidade de São José pertence, é organizada por setores. Cada setor engloba um número de comunidades, e cada uma delas tem o seu santo padroeiro.
No Coparóquia, os "times" são os setores, e os jogadores saem de cena para dar lugar aos santos, como São José e Nossa Senhora Aparecida. A brincadeira conta até com figurinhas raras que trazem outros símbolos e datas religiosas, como o Natal, Corpus Christi e a padroeira da paróquia.

"Montei o álbum com a ajuda de inteligência artificial e combinei de entregar os pacotinhos nos encontros de catequese, nas celebrações e nas missas, justamente para estimular a participação deles na vida da comunidade", diz a catequista.

O primeiro envelope entregue continha adesivos selecionados para evitar repetições, mas as próximas entregas prometem reunir os catequizandos para momentos de troca e descontração. "A aceitação foi excelente. Todos ficaram muito empolgados. As mães me mandaram mensagens contando que os filhos agora fazem questão de ir à igreja para ganhar mais figurinhas e completar o álbum. Então, acho que deu muito certo", comemora Susllen.

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