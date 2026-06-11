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Churrasco para a Copa

Kit churrasco para a Copa: te ensinamos a montar o seu

A Copa chegou, e a ocasião pede um churrasco como acompanhamento, saiba o essencial para ter uma reunião fantástica com os amigos e familiares

Publicado em 11 de Junho de 2026 às 17:01

Públicado em 

11 jun 2026 às 17:01
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Saiba o que não pode faltar no seu kit churrasco. Fonte: Canva

A Copa do Mundo é a desculpa perfeita para reunir a galera e fazer aquele churrasco de respeito. Mas para que a festa seja um golaço e a torcida não perca nenhum lance, a chave está nos equipamentos certos. Esqueça a complicação e foque na praticidade: com as ferramentas adequadas, seu churrasco será lendário, e a única preocupação será vibrar pelo Brasil!

O que é indispensável para fazer um churrasco?

Para começar, um kit de facas é essencial para realizar o churrasco. Elas garantem cortes precisos e mantêm a suculência da carne, seja na picanha ou na linguiça. Junto com as facas, tenha sempre uma tábua de corte robusta, de madeira ou polietileno, para higiene e praticidade para a hora de cortar ou servir.

E para mandar bem na brasa, um garfo trinchante e um pegador de carne de qualidade são seus melhores amigos. Não se esqueça dos espetos e grelhas, prontos para a ação, e de um bom cooler para manter as bebidas geladas. Ter esses objetos à sua disposição sem precisar depender de outras pessoas mostra que você realmente pensou em cada detalhe.

Kit Churrasco com Tábua de Corte para Carne – WOODBULL.

Kit Churrasco com Tábua de Corte para Carne – WOODBULL.

Kit Churrasco 8 Peças com Avental, Utensílios em Aço Inox, Cabo em Madeira Envernizada

Kit Churrasco 8 Peças com Avental, Utensílios em Aço Inox, Cabo em Madeira Envernizada

Tábua de Corte Dupla Face Inox 304 e PP, 36,5x25cm, com Afiador Integrado e Alça, para Cozinha e Churrasco

Tábua de Corte Dupla Face Inox 304 e PP, 36,5x25cm, com Afiador Integrado e Alça, para Cozinha e Churrasco

Kit Churrasco 5 Peças em Aço Inox com Maleta Luxo

Kit Churrasco 5 Peças em Aço Inox com Maleta Luxo

Kit Para Churrasco Plenus com Lâminas em Aço Inox 3 Peças Marrom Tramontina

Kit Para Churrasco Plenus com Lâminas em Aço Inox 3 Peças Marrom Tramontina

Tramontina faca para churrasco black com lâmina inox 10'

Tramontina faca para churrasco black com lâmina inox 10'

Pegador De Carne Para Churrasco Em Aço Inox 45cm Tramontina

Pegador De Carne Para Churrasco Em Aço Inox 45cm Tramontina

Jogo Para Churrasco Tramontina 12 Peças Jumbo Garfo Faca Cor Marrom

Jogo Para Churrasco Tramontina 12 Peças Jumbo Garfo Faca Cor Marrom

Pegador Para Carne Churrasco Inox E Madeira 47cm Resistente

Pegador Para Carne Churrasco Inox E Madeira 47cm Resistente

Garfo Trinchante Churrasco Cabo Madeira Em Aço Inoxidável

Garfo Trinchante Churrasco Cabo Madeira Em Aço Inoxidável

Garfo Trinchante Tramontina Churrasco Em Lâmina Aço Inox Cor Do Punho Madeira Natural

Garfo Trinchante Tramontina Churrasco Em Lâmina Aço Inox Cor Do Punho Madeira Natural

Kit Churrasco Churrasquueira 4 Espetos 50cm Com Grelha Inox

Kit Churrasco Churrasquueira 4 Espetos 50cm Com Grelha Inox

Espeto Giratório Elétrico Churrasco com Grelha Giratória Brothers Grill

Espeto Giratório Elétrico Churrasco com Grelha Giratória Brothers Grill

Kit Grelha 56x17cm 2 Espetos Duplo 2 Simples 56cm Churrasco

Kit Grelha 56x17cm 2 Espetos Duplo 2 Simples 56cm Churrasco

Calculadora para churrasco

Para garantir que não falte nem sobre comida, apresentamos a calculadora de churrasco. Essa ferramenta te ajuda a estimar a quantidade ideal de carne, bebidas e acompanhamentos com base no número de convidados. Assim, você evita desperdícios e garante que todos fiquem satisfeitos, sem estresse na hora de planejar. É a praticidade que faltava para um churrasco perfeito e sem preocupações. Confira:

Calculadora de Churrasco

🔥 Calculadora de Churrasco

Descubra quanto comprar para não faltar nada na grelha

Quantas pessoas vão no churrasco?
Adultos
A partir de 13 anos
10
Crianças
Até 12 anos (consumo pela metade)
3
Tem vegetarianos?
Sim, vou incluir opções vegetarianas
Mostrarei uma lista separada com quantidades
Vegetarianos
Adultos que não comem carne
2
Qual é o estilo do churrasco?
🍔
Casual Reunião de fim de semana, família e amigos
🍖
Premium Cortes nobres, mais fartura e capricho

🆕 Sua lista de compras

Casual
🥩 Carnes
🥩
Carne bovina Picanha, fraldinha ou costela
0kg
🍗
Frango Coxa, sobrecoxa ou asa
0kg
🌭
Linguiça Toscana ou calabresa
0kg
🔥 Carvão e acendimento
🔥
Carvão vegetal Pode variar conforme o formato e o tamanho da sua churrasqueira
0sacos de 5 kg (~0 kg)
🍺 Bebidas
🍺
Cerveja Latas de 350 ml geladas
0latas
🍼
Refrigerante e água Para crianças e quem não bebe
0litros
🍳 Acompanhamentos
🍟
Pão de alho Cada pacote tem 8 unidades
0pacotes
🍴
Farofa Pronta ou caseira
0g
🥗
Vinagrete Tomate, cebola e salsinha
0g
🧀
Queijo coalho Espetinho na grelha — coalho ou cabacinha
0g
🌿 Opções vegetarianas
Proteínas vegetais
🍄
Cogumelo (shimeji ou portobello) Ótimo na grelha com azeite e alho
0g
🨀
Tofu defumado Cortar em cubos, marinar e grelhar
0g
🌿
Carne de soja texturizada Espetinho ou hambúrguer de soja
0g (seco)
Legumes e frutas na grelha
🍆
Abobrinha e berinjela Rodelas grossas com azeite e sal grosso
0g
🍌
Banana-da-terra Assada com canela e mel, virou clássico
0unidades
🌽
Milho verde Na espiga, direto na brasa
0espigas

Base de cálculo: As quantidades são estimativas baseadas nos padrões de consumo recomendados por churrascarias e guias especializados brasileiros. Churrasco casual: média de 300 g a 400 g de carne por adulto; churrasco premium: 500 g a 600 g por adulto, com cortes nobres adicionais. Crianças têm consumo estimado em 50% do adulto. Carvão: base de 1,5 kg por pessoa no casual e 2 kg por pessoa no premium, pois churrascos mais elaborados exigem brasa por mais tempo (referência prática adotada por churrasqueiros profissionais). A quantidade pode variar conforme o formato e o tamanho da churrasqueira — modelos a bafo, de tambor ou com grelha dupla tendem a consumir mais carvão. Mínimo de 3 kg independente do tamanho do grupo. Cerveja: 3 latas por adulto em churrasco de aproximadamente 4 horas. Queijo coalho: 80 g por pessoa no casual e 120 g no premium, listado como guarnição. Opções vegetarianas: estimativa de 300 g a 400 g de proteína vegetal por pessoa, complementadas por legumes e frutas na grelha. Todos os valores incluem margem de segurança de 10%.

Opções variadas e práticas

Para apartamentos ou para quem busca menos fumaça e mais controle, a churrasqueira elétrica pode ser uma opção considerável, ela garante um calor uniforme e muito prática, e já que pode ser colocada em qualquer lugar, é ideal para não perder nenhum minuto do jogo.

E se a ideia é inovar, a air fryer pode ser uma aliada surpreendente, preparando acompanhamentos ou até mesmo pequenas porções de carne com agilidade, sem sujar a cozinha e liberando a churrasqueira principal para os cortes maiores. São opções que trazem modernidade e eficiência para o seu churrasco.

Churrasqueira Elétrica De Mesa Elgin 42CHU2001000 Cor Preta

Churrasqueira Elétrica De Mesa Elgin 42CHU2001000 Cor Preta

Churrasqueira Eletrica Giratoria Inox Com 10 Espeto Usb

Churrasqueira Eletrica Giratoria Inox Com 10 Espeto Usb

Churrasqueira Elétrica Stelar Bancada 5 Espetos Com Grelha

Churrasqueira Elétrica Stelar Bancada 5 Espetos Com Grelha

Churrasqueira Elétrica, Mondial, 2000W - CH-06

Churrasqueira Elétrica, Mondial, 2000W - CH-06

Assador Elétrico Rotativo 03 Espetos Arke Vitta Smart - Cor Preto

Assador Elétrico Rotativo 03 Espetos Arke Vitta Smart - Cor Preto

Fritadeira Air Fryer 4,5l Widemax Com Interior De Alumínio 1500w Midea

Fritadeira Air Fryer 4,5l Widemax Com Interior De Alumínio 1500w Midea

Fritadeira Elétrica Airfryer Max Space 8l Preto

Fritadeira Elétrica Airfryer Max Space 8l Preto

Fritadeira sem óleo air fryer 4L Mondial 1500W AFN-40-BFT

Fritadeira sem óleo air fryer 4L Mondial 1500W AFN-40-BFT

Fritadeira Elétrica Air Fryer WAP Cozinha Barbecue

Fritadeira Elétrica Air Fryer WAP Cozinha Barbecue

Fritadeira Elétrica Air Fryer Quad Fry 4,2 L,1400w Preto Elgin

Fritadeira Elétrica Air Fryer Quad Fry 4,2 L,1400w Preto Elgin

Britânia air fryer BFR51 5,5L antiaderente gold potência de 1500w cor preto

Britânia air fryer BFR51 5,5L antiaderente gold potência de 1500w cor preto

Acompanhamentos

Com os equipamentos em dia e o planejamento feito, é hora de pensar no que vai para a brasa. A estrela é a carne, então escolha cortes que agradam a todos e são fáceis de preparar, como a picanha, o contrafilé e a fraldinha. A linguiça toscana e a picanha suína adicionam variedade e são sempre um sucesso entre a galera. Para que ninguém perca um gol, prepare espetinhos variados de carne, frango ou queijo coalho, que são perfeitos para comer em pé.

E para completar a experiência, os acompanhamentos são vitais: o pão de alho, a farofa temperada e o vinagrete trazem um frescor clássico que não pode faltar. Com esses sabores e a organização impecável dos seus equipamentos, seu churrasco da Copa será inesquecível e a torcida vai à loucura.

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