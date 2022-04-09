Veja dicas para fazer um churrasco completo usando a air fryer

Indispensável em qualquer cozinha nos tempos atuais, a air fryer é muito usada para preparar carnes de churrasco. Mas além da picanha, vários outros cortes se dão bem na fritadeira.
O sabor defumado pode não ficar igual ao dos assados em churrasqueira, mas é possível chegar perto disso, preservando inclusive a suculência.
É o que garante o churrasqueiro Nilson Pinto, à frente do projeto Churrasco Vip - do qual fazem parte um perfil no Instagram com mais de 100 mil seguidores e um canal de receitas no Youtube.
Veja a seguir uma entrevista com o expert e faça sua churrascada render usando apenas esse eletrodoméstico.
Quais os melhores cortes bovinos de churrasco para preparar na air fryer?
Recomendo maminha na manteiga, cupim e picanha. Como na fritadeira não vai óleo, o ideal é usar carnes com maior quantidade de gordura para que ainda assim fiquem suculentas. E dependendo do corte, a dica é regar com azeite.
E como podemos prepará-los de forma perfeita?
O cupim coloque inteiro pra dourar por uns 20 minutos, retire, fatie e coloque de volta na air fryer para acertar o ponto. Fatie a maminha em bifes e coloque na air fryer por alguns minutos, de acordo com o ponto que você preferir. Aí é só acrescentar o sal na hora da virada, pois isso evita que a carne desidrate. Um pouco antes de chegar ao ponto desejado, acrescente a manteiga para derreter. A picanha fatie em bifes também, coloque na fritadeira sem nada e guarde aquele “sangue” que resta na embalagem. Sele os dois lados da carne, acrescente o "sangue" e deixe selar. Retire a picanha da air fryer e acrescente o sal por último, lembrando que esse é o truque pra evitar que ela perca a suculência.
Existe um tipo melhor de linguiça para preparar nesse aparelho? Se sim, qual e por quê?
Linguiças toscana e de pernil já provei e aprovei. O ideal é tomar cuidado com o tempo de cozimento e não esquecer de virá-las. O tempo total da toscana são 30 minutos de cozimento, virando em 15 minutos. A de pernil leva 20 minutos, mas vire em 10 minutos.
Algum truque para assar a linguiça e manter sua suculência?
Recomendo colocar junto a legumes que possam soltar água e que também ajudem a manter a suculência, como cebolas ou tomates recheados. Para preparar o tomate, corte o fundo e a tampa e, retire a polpa com uma colher e preencha com uma mistura de requeijão e gorgonzola. Deixe por cerca de 20 minutos na air fryer e não se esqueça de retirar antes da linguiça, pois o cozimento do tomate é mais rápido.
Existe alguma parte do frango que seja melhor para fazer na air fryer?
Coxa, asinha e tulipa costumam dar muito certo. O segredo é fazer um tempero com algo que os "grude". Costumo usar mostarda, e uma sugestão é misturar mostarda clara, mostarda escura, shoyu, curry e sal com cúrcuma. O frango fica suculento e não precisa ficar marinando antes do preparo.
Quais as dicas para deixar o frango com sabor de churrasco usando o eletrodoméstico?
O segredo é sempre adicionar um molho para grudar os temperos e dar suculência, como limão, shoyu, mostarda e azeite. Mas lembre-se de que para pegar tempero e sabor, algumas receitas precisam ficar em marinada por pelo menos uma hora.
Que outras proteínas servidas em churrasco você recomenda fazer na air fryer?
A panceta na air fryer também dá certo, dá inclusive para pururucar. O segredo pra deixa-lá crocante é salgar e deixar na geladeira por 12 horas. Remova o excesso de sal com papel-toalha, perfure o couro com a faca e coloque na air fryer por cerca de 50 minutos, a 170ºC. Depois é só fatiar e voltar pra finalizar.
É comum usar o abacaxi como sobremesa nos churrascos. É possível fazê-lo também na air fryer?
Sim. Minha dica é polvilhar na fruta toda uma mistura de açúcar e canela, deixar 15 minutos a 200º C e servir ainda quente, com sorvete ou molho tarê.