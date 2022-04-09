Veja dicas para fazer um churrasco completo usando a air fryer

O cupim coloque inteiro pra dourar por uns 20 minutos, retire, fatie e coloque de volta na air fryer para acertar o ponto. Fatie a maminha em bifes e coloque na air fryer por alguns minutos, de acordo com o ponto que você preferir. Aí é só acrescentar o sal na hora da virada, pois isso evita que a carne desidrate. Um pouco antes de chegar ao ponto desejado, acrescente a manteiga para derreter. A picanha fatie em bifes também, coloque na fritadeira sem nada e guarde aquele “sangue” que resta na embalagem. Sele os dois lados da carne, acrescente o "sangue" e deixe selar. Retire a picanha da air fryer e acrescente o sal por último, lembrando que esse é o truque pra evitar que ela perca a suculência.