Rio Branco empata, conta com combinação de resultado e avança na Copa Verde

Novamente com um time formado por reservas e jovens do sub-20, o Rio Branco-ES conquistou a classificação para o mata-mata da Copa Verde 2026. Na noite desta quarta-feira, no jogo da última rodada do Grupo A, do Centro-Oeste, o Capa-Preta ficou no 0 a 0 com o já eliminado Primavera-MT, no estádio Cerradão, no Mato Grosso. O placar, combinado com os resultados das demais partidas da chave, foi suficiente para o Brancão seguir na disputa.





A primeira fase chegou ao fim com um empate triplo dos três primeiros colocados do Grupo A, do Centro-Oeste. Vila Nova, Rio Branco-ES e Operário-MS terminaram com oito pontos ganhos. A definição dos dois classificados foi no critério de desempate de saldo de gols. Com +6, o Tigre ficou na liderança e, com +1, o Capa-Preta foi o segundo. Ambos se classificaram e eliminaram o time sul-mato-grossense, que encerrou com -2 de saldo.





Classificado, o Rio Branco-ES vai enfrentar o Gama, líder do Grupo B, do Centro-Oeste. A disputa será em jogo único, com o mando do time candango, previsto para meio da próxima semana. Nos próximos dias, a CBF vai divulgar a data, horário e local da partida eliminatória.





O jogo





O primeiro tempo foi marcado pelo domínio territorial da equipe capixaba, que começou melhor e pressionou em busca do gol, mas esbarrou na falta de efetividade. A grande chance veio em cobrança de pênalti sofrido por Inácio, porém Alisson Farias bateu fraco e parou na defesa do goleiro Cardoso.





Mesmo com maior presença no campo ofensivo e algumas chegadas perigosas, como a finalização de David Lopes em contra-ataque, o Brancão não conseguiu abrir o placar. Do outro lado, o Primavera assustou em chutes de média distância. O empate sem gols persistiu até o intervalo, resultado que, naquele momento, deixava o Rio Branco fora da zona de classificação.





O segundo tempo foi equilibrado e de baixo nível técnico, muito influenciado pelas condições do gramado, com poucas chances claras para os dois lados. O Rio Branco-ES tentou manter maior presença ofensiva, mas encontrou dificuldades na criação e pecou nas finalizações, como na oportunidade desperdiçada por Neto Oliveira.





O Primavera-MT também levou perigo, principalmente em cobrança de falta de Mamute, que acertou a trave, exigindo atenção do goleiro Gabriel Bernard. Com muitas faltas, substituições e erros de passe, a partida seguiu truncada até o fim, sem alteração no placar. O empate sem gols acabou sendo suficiente para o Rio Branco, que garantiu a classificação após a igualdade entre Capital-DF e Operário-MS em outro jogo do grupo.



